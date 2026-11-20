NFOs Alert: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बाजार में दो नए सेक्टोरल इंडेक्स फंड दस्तक देने जा रहे हैं। कोटक म्यूचुअल फंड ने जहां फार्मा सेक्टर पर दांव लगाने का मौका दिया है, वहीं बंधन म्यूचुअल फंड कमोडिटी सेक्टर में निवेश का विकल्प लेकर आया है। दोनों फंड निफ्टी के अलग-अलग सेक्टोरल इंडेक्स को ट्रैक करेंगे और पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटिजी पर चलेंगे।

ऐसे में निवेशक महज 1,000 रुपये से फार्मा कंपनियों में निवेश शुरू कर सकेंगे, जबकि कमोडिटी से जुड़ी कंपनियों की एक व्यापक बास्केट में निवेश का विकल्प भी मिलेगा। लेकिन क्या इन दोनों नए फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना फायदेमंद होगा और निवेश से पहले किन जोखिमों को समझना जरूरी है? आइए जानते हैं।

कोटक म्यूचुअल फंड के नए इंडेक्स फंड के बारे में जानिए इस साल फार्मा फंड्स ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद इस कैटेगरी ने औसतन 18.55% रिटर्न दिया है और सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में टॉप पर रही है। अगर आप भी फार्मा सेक्टर में निवेश का मौका तलाश रहे हैं और इस कैटेगरी में नया निवेश करना चाहते हैं, तो कोटक म्यूचुअल फंड का नया इंडेक्स फंड एक विकल्प हो सकता है।

फंड हाउस ने सोमवार, 16 नवंबर को 'कोटक निफ्टी फार्मा इंडेक्स फंड' (Kotak Nifty Pharma Index Fund) लॉन्च किया है। यह एक ओपन-एंडेड इंडेक्स फंड है, जो निफ्टी फार्मा इंडेक्स को ट्रैक करेगा। इसका न्यू फंड ऑफर (NFO) 16 नवंबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है और निवेशक 30 नवंबर तक इसमें पैसा लगा सकते हैं।

₹ 1,000 से निवेश शुरू फंड हाउस के मुताबिक, इस फंड में निवेशक कम से कम 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी रकम में आगे निवेश किया जा सकता है। एनएफओ पीरियड के बाद नियमित खरीद-बिक्री के लिए खुलने पर इस स्कीम में एसआईपी करने की भी सुविधा मिलेगी। 500 रुपये से एसआईपी की जा सकेगी।

स्कीम में रेगुलर और डायरेक्ट, दोनों प्लान उपलब्ध हैं। निवेशकों को ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन (IDCW) के विकल्प मिलेंगे। स्कीम में न कोई एंट्री लोड है और न ही कोई एग्जिट लोड। यानी निवेशक जब चाहें तब अपना पैसा निकाल सकते है। सतीश डोंडापति, जीतू वालेच्छा सोनार और अभिषेक बिसेन इस स्कीम के फंड मैनेजर्स हैं।

किन निवेशकों के लिए है यह फंड? यह फंड उन निवेशकों के लिए बेहतर साबित हो सकता है, जो लंबे समय में पूंजी बढ़ाना चाहते हैं और फार्मा सेक्टर की कंपनियों में निवेश का मौका तलाश रहे हैं। इसके जरिए निवेशकों को निफ्टी फार्मा इंडेक्स में शामिल कंपनियों के प्रदर्शन का फायदा मिल सकता है। हालांकि, इस फंड का रिटर्न निफ्टी फार्मा इंडेक्स के रिटर्न के अनुरूप रहेगा, लेकिन ट्रैकिंग एरर के कारण इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है।

23 नवंबर को खुलेगा बंधन म्यूचुअल फंड का NFO बंधन म्यूचुअल फंड ने निफ्टी कमोडिटीज इंडेक्स फंड लॉन्च किया है जो एक ओपन एंडेड स्कीम है। यह फंड निवेशकों को कमोडिटी सेगमेंट में हिस्सा लेने का मौका देता है। इसमें ऑइल एंड गैस, मेटल एंड माइनिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन मैटेरियल्स और केमिकल्स जैसे क्षेत्रों की कंपनियों का पोर्टफोलियो शामिल है। इसका न्यू फंड ऑफर (NFO) सोमवार, 23 नवंबर 2026 को खुलेगा और गुरुवार, 3 दिसंबर 2026 को बंद होगा।

बंधन एएमसी के सीईओ विशाल कपूर ने कहा, ‘सदियों से आर्थिक प्रगति में कमोडिटीज की अहम भूमिका रही है, और विकास के हर नए चरण के साथ इनका महत्व लगातार बढ़ता गया है। आज भारत में बुनियादी ढांचे का विस्तार, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी महत्वाकांक्षाएं, बढ़ती ऊर्जा जरूरतें, और एआई (AI) एवं डेटा सेंटरों का विकास, कमोडिटीज की मांग के नए स्रोत पैदा कर रहे हैं।’

उन्होंने कहा, 'कमोडिटी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना अक्सर एक लंबी और भारी पूंजी वाली प्रक्रिया होती है, जिससे पहले से स्थापित और सक्षम व्यवसायों को फायदा मिल सकता है। 'बंधन निफ्टी कमोडिटीज इंडेक्स फंड' निवेशकों को कमोडिटी से जुड़ी कंपनियों के एक डायवर्सिटफाइड बास्केट के जरिए विकास के इन कारकों में हिस्सेदार बनने का मौका देता है।'

किसके लिए उपुयक्त है यह फंड? बंधन निफ्टी कमोडिटीज इंडेक्स फंड, कमोडिटी वैल्यू चेन में काम करने वाले व्यवसायों को एक ही निवेश के जरिए एक साथ लाता है। यह फंड उन निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है, जिनका कोर पोर्टफोलियो पहले से ही डाइवर्सिफाइड है और जो इसमें कमोडिटी से जुड़ी इक्विटी का एक्सपोजर भी जोड़ना चाहते हैं।

बहुत अधिक जोखिम वाली कैटेगरी के हैं दोनों फंड रिस्क-ओ-मीटर पर दोनों ही स्कीम्स को बहुत ज्यादा जोखिम की कैटेगरी में रखा गया है। इसलिए निवेश करने से पहले निवेशकों को अपनी जोखिम उठाने की क्षमता, निवेश की अवधि और वित्तीय लक्ष्यों का आकलन जरूर करना चाहिए।