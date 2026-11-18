कोटक म्यूचुअल फंड ने अपने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (SIF) प्लेटफॉर्म के तहत इन्फिनिटी इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट फंड लॉन्च किया है। यह एक ओपन एंडेड फंड है जिसका उद्देश्य शेयरों के चयन के जरिए लंबी अवधि में पूंजी बढ़ाना और डेरिवेटिव के इस्तेमाल से बाजार के जोखिम को संभालना है। इस फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) 17 नवंबर, 2026 से खुल गया है जो 1 दिसंबर, 2026 को बंद होगा।

कितना करना होगा निवेश? फंड हाउस के मुताबिक, इस फंड में न्यूनतम 10 लाख रुपये का निवेश करना होगा। यह न्यूनतम निवेश राशि एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) की सभी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (SIF) योजनाओं में पैन (PAN) स्तर पर लागू होगी। फंड में रोजाना निवेश और निकासी की सुविधा होगी। इसमें डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के साथ ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉल (IDCW) विकल्प उपलब्ध होंगे। इसका बेंचमार्क निफ्टी 100 टीआरआई होगा। कल्पेश जैन, रोहित टंडन और अभिषेक बिसेन इस स्कीम के फंड मैनेजर हैं।

यह कोटक म्युचुअल फंड की दूसरी एसआईएफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटिजी है। इससे पहले जुलाई 2026 में कंपनी ने इन्फिनिटी हाइब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट फंड लॉन्च किया था, जिसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) 9 नवंबर, 2026 तक करीब 4,140 करोड़ रुपये था।

क्या होगी निवेश की रणनीति? इन्फिनिटी इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट फंड मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेश करेगा। इसमें बॉटम-अप स्ट्रैटिजी के तहत कंपनियों के कारोबार, विकास की संभावनाओं और उचित वैल्यूएशन के आधार पर शेयरों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा, बाजार की स्थिति के अनुसार जोखिम कम करने और निवेश का स्तर तय करने के लिए डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया जाएगा।

फंड मैनेजर विकल्पों के जरिए प्रीमियम कमाने के लिए डीप आउट-ऑफ-द-मनी कवर्ड कॉल स्ट्रैटिजी अपना सकते हैं। इसके अलावा, संभावित नुकसान से बचाव के लिए पुट ऑप्शन और शॉर्ट फ्यूचर पोजिशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाजार की परिस्थितियों के अनुसार इक्विटी में निवेश का स्तर घटाने या बढ़ाने के लिए नकदी का इस्तेमाल भी किया जाएगा।

बाजार की गिरावट से बचाव पर जोर कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने कहा कि इक्विटी निवेश में केवल अच्छे अवसर तलाशना ही जरूरी नहीं, बल्कि बाजार में गिरावट के दौरान जोखिम को संभालना भी अहम है। मौजूदा वैल्यूएशन पर बड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेश के अवसर दिख रहे हैं। हालांकि, इन कंपनियों के शेयरों में भी समय-समय पर गिरावट आती है। ऐसे में यह फंड शेयरों के चयन के साथ डेरिवेटिव, कवर्ड कॉल और नकदी से जुड़ी रणनीतियों का इस्तेमाल कर बाजार के उतार-चढ़ाव और संभावित नुकसान को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा।

बड़ी कंपनियों के शेयरों पर रहेगा फोकस कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एसआईएफ के फंड मैनेजर कल्पेश जैन के मुताबिक इस रणनीति के केंद्र में बड़ी कंपनियों के शेयरों का पोर्टफोलियो होगा। इसके साथ ही बाजार की परिस्थितियों के अनुसार कवर्ड कॉल के जरिए विकल्प प्रीमियम कमाने और पुट ऑप्शन एवं शॉर्ट फ्यूचर के जरिए गिरावट के जोखिम से बचाव की सुविधा होगी।

वहीं, फंड मैनेजर रोहित टंडन ने कहा कि फंड का जोर सही वैल्यूएशन पर विकास की क्षमता रखने वाली अच्छी कंपनियों की पहचान करने पर होगा। इसके लिए बीएमवी (BMV) फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी कंपनियों के शेयरों में डेरिवेटिव मार्केट में पर्याप्त उपलब्धता और तरलता का फायदा उठाकर पोर्टफोलियो के जोखिम और संभावित गिरावट को प्रबंधित करने का सक्रिय प्रयास किया जाएगा।