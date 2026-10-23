7 साल में करीब चौगुना, कोटक पायनियर म्यूचुअल फंड में 20.97% का CAGR से बढ़ा पैसा

Mutual Fund Investment: सात वर्ष में चार गुना हो गया पैसा। जिसने भी सात वर्ष पहले इस म्यूचुअल फंड में 10 हजार रुपये निवेश किया, उनके अकाउंट में अब 37,706 रुपये हैं। कोटक पायनियर फंड अक्तूबर 2019 में शुरू हुआ था और 30 सितंबर, 2026 के आंकड़े बताते हैं कि इन सात वर्षों में इस फंड में लगाया पैसा 20.97% के वार्षिक चक्रवृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा। इस दौरान इसका प्राइमरी बेंचमार्क रिटर्न 16.53% ही रहा।
पांच साल की अवधि की बात करें तो इस फंड ने 13.31% का सीएजीआर दिया, जबकि इसके प्राइमरी बेंचमार्क का रिटर्न 10.96% था। तीन साल में, इसका सालाना रिटर्न 18.84% रहा, जबकि बेंचमार्क का रिटर्न 14.46% था।
कोटक पायनियर फंड एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है जो टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन और बिजनेस मॉडल में इनोवेशन अपनाने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। इसके पोर्टफोलियो में सेक्टर्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन शामिल हैं, जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियां शामिल हैं।
इस फंड की रणनीति दूसरों से इस मामले में भी अलग है क्योंकि यह विदेशी बाजारों में भी निवेश करता है। 30 सितंबर तक, फंड के पोर्टफोलियो का 17.20% विदेशी म्यूचुअल फंड यूनिट्स में इन्वेस्ट किया गया था, जिससे घरेलू निवेश के साथ-साथ इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट में भी एक्सपोजर मिला। फंड के मैनेजमेंट में 4,294 करोड़ रुपये के एसेट्स थे।
फंड के पुराने रिटर्न तय समय में उसके परफॉर्मेंस को दिखाते हैं और यह नहीं बताते कि निवेशक भविष्य में क्या कमा सकते हैं। अलग-अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली इक्विटी में इसका एक्सपोजर, साथ ही विदेशी निवेश, निवेशकों को मार्केट के उतार-चढ़ाव, करेंसी के उतार-चढ़ाव और दूसरे जोखिमों के संपर्क में ला सकते हैं।
इन्वेस्टर्स को निवेश करने से पहले स्कीम के रिस्क प्रोफाइल, पोर्टफोलियो की बनावट और अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों और इन्वेस्टमेंट के समय के हिसाब से सही है या नहीं, यह देख लेना चाहिए। पिछला परफॉर्मेंस भविष्य में रिटर्न की गारंटी नहीं देता।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के लिए है। निवेश करने से पहले किसी प्रमाणित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी उत्तरदायी नहीं है।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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