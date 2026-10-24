Ladki Bahin Yojana: क्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के लाभार्थियों को मिलेगी डबल किस्त? ₹3,000 को लेकर आया अपडेट

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की महिलाओं के बीच सबसे लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल, अक्टूबर खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक इसके लाभार्थियों को सितंबर की भी किस्त नहीं भेजी गई है। ऐसे में अब लाडकी बहनों को अपनी सितंबर और अक्टूबर दोनों ही किस्त के 3000 रुपये का इंतजार है। महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के तहत हर महीने लाभार्थी बहनों को 1500 रुपये की आर्थिक मदद करती है।
अक्टूबर खत्म होने वाला है, ऐसे में अब सितंबर और अक्टूबर की किस्त एक साथ मिलने की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई महिलाओं के मन में सवाल है कि क्या उनके बैंक खाते में इस बार 3,000 रुपये जमा किए जाएंगे?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना की लाभार्थी महिलाओं को उम्मीद है कि दिवाली से पहले उनके बैंक अकाउंट में दोनों महीने की किस्त एक साथ जमा करवा सकती है। अगर ऐसा होता है, तो महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे 3000 रुपये जमा हो जाएंगे। हालांकि अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दोनों किस्त एक साथ जारी करने की कोई सूचना नहीं आई है। इसलिए लाभार्थी महिलाओं को 3,000 रुपये मिलने की खबर की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा।
लाभार्थी महिलाओं को सितंबर की किस्त का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स और लगाए जा रहे अनुमानों के मुताबिक, सितंबर के 1,500 रुपये अक्टूबर के अंत तक जारी हो सकते हैं। हालांकि, किस्त जारी होने की निश्चित तारीख अभी स्पष्ट नहीं हुई है। महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वो सिर्फ आधिकारिक घोषणाओं पर ही विश्वास करें।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की महिलाओं की आर्थिक मदद करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इसमें महिलाओं को सरकार की तरफ से हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की उम्र 21 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। शुरुआत में तो ये योजना बहुत अच्छी से चल रही थी, लेकिन बाद में जब सरकार ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया लाई, तो पता चला कि काफी पुरुष इस योजना का लाभ ले रहे थे। अभी तक लाखों की संख्या में ऐसे फर्जी लोगों की नाम इस योजना से काटा गया है।बता दें कि इस योजना की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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