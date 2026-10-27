क्या एक ही घर में मकान मालिक और किरायेदार ले सकते हैं 2 LPG कनेक्शन? डिटेल में जानें नियम

कई लोग अपनी अतिरिक्त कमाई के लिए घर का एक हिस्सा किराये पर दे देते हैं। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि क्या मकान मालिक और किरायेदार एक ही घर में रहते हुए अलग-अलग एलपीजी गैस कनेक्शन ले सकते हैं?
इसका जवाब घर में रहने की व्यवस्था और खाना बनाने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर दोनों परिवार अलग रहते हैं और उनकी रसोई भी अलग-अलग है, तो अलग गैस कनेक्शन मिलने की संभावना हो सकती है। हालांकि, इसके लिए संबंधित गैस कंपनी के नियमों और पात्रता की शर्तों को पूरा करना जरूरी है।
आमतौर पर एक परिवार के लिए एक ही घरेलू एलपीजी कनेक्शन का नियम लागू होता है। लेकिन अगर किसी मकान में मकान मालिक और किरायेदार दो अलग-अलग परिवारों के रूप में रहते हैं और दोनों की रसोई अलग है, तो अलग कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
इस मामले में सिर्फ अलग-अलग कमरों में रहना पर्याप्त नहीं है। दोनों परिवारों के खाना बनाने की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। आवेदन के दौरान गैस एजेंसी को अपनी रहने की व्यवस्था और अलग रसोई से जुड़ी जानकारी देनी पड़ सकती है। कनेक्शन जारी करने का फैसला लागू नियमों और दस्तावेजों की जांच के आधार पर किया जाता है।
अगर किरायेदार अपने नाम पर घरेलू गैस कनेक्शन लेना चाहता है, तो उसे संबंधित गैस एजेंसी में आवेदन करना होगा। इसके लिए पहचान से जुड़ी जानकारी और जरूरी दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं। एजेंसी की ओर से निर्धारित ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना भी जरूरी हो सकता है।
आवेदन मिलने के बाद एजेंसी दस्तावेजों और पात्रता की जांच कर सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी गैस कंपनी या नजदीकी वितरक से यह स्पष्ट कर लेना बेहतर है कि अलग रसोई और किराये के मकान की स्थिति में कौन-कौन सी शर्तें लागू होंगी।
नया कनेक्शन लेने के लिए किरायेदार से पहचान पत्र और पते का प्रमाण मांगा जा सकता है। जरूरत के मुताबिक किराया समझौता, बिजली बिल या पते से जुड़े अन्य दस्तावेज भी देने पड़ सकते हैं। दस्तावेजों की सही सूची गैस कंपनी के नियमों और आवेदक की स्थिति पर निर्भर करेगी।
ध्यान रखें कि केवल किराया समझौता होने से अलग कनेक्शन की पात्रता अपने आप साबित नहीं होती। आवेदन में दी गई जानकारी सही होनी चाहिए और गैस एजेंसी की ओर से तय सभी शर्तें पूरी करनी चाहिए।
अगर मकान मालिक और किरायेदार एक ही रसोई में खाना बनाते हैं और उनकी भोजन व्यवस्था साझा है, तो केवल अलग-अलग रहने या किराया देने के आधार पर दूसरा घरेलू गैस कनेक्शन लेना उचित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पहले संबंधित गैस एजेंसी से नियमों की जानकारी लें।
नियमों के विरुद्ध या गलत जानकारी देकर कनेक्शन लेने पर परेशानी हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करें और संबंधित गैस कंपनी से पात्रता की पुष्टि जरूर कर लें।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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