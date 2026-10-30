बच्चे की पढ़ाई और भविष्य के लिए तैयार करना है बड़ा फंड? बड़े काम की है LIC की ये पॉलिसी, जानें फायदे

बच्चों की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए माता-पिता पहले से ही आर्थिक तैयारी करना चाहते हैं। खासकर उच्च शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की अमृतबाल योजना एक विकल्प हो सकती है। यह योजना खासतौर पर बच्चों की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके जरिए माता-पिता बच्चे की शिक्षा और अन्य बड़े खर्चों के लिए लंबी अवधि में एक फंड तैयार कर सकते हैं।
LIC अमृतबाल एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग बचत और जीवन बीमा योजना है। इसका मतलब है कि इसमें निवेश की रकम शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से सीधे जुड़ी नहीं होती। साथ ही, इसमें पॉलिसीधारक को कंपनी के मुनाफे के आधार पर बोनस नहीं मिलता। इस योजना में पहले से तय गारंटीड एडिशन का लाभ दिया जाता है। इसका मौजूदा प्लान नंबर 774 और UIN 512N365V02 है।
इस योजना में बच्चे की उम्र कम से कम 30 दिन और अधिकतम 13 साल होनी चाहिए। पॉलिसी की मैच्योरिटी के समय बच्चे की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। यानी माता-पिता बच्चे की जरूरत के हिसाब से मैच्योरिटी की उम्र चुन सकते हैं। इसमें न्यूनतम बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है। अधिकतम बीमा राशि की कोई तय सीमा नहीं है, लेकिन यह LIC की अंडरराइटिंग शर्तों पर निर्भर करती है।
इस योजना की खासियत इसमें मिलने वाला गारंटीड एडिशन है। पॉलिसी चालू रहने पर हर पॉलिसी वर्ष के अंत में प्रति 1,000 रुपए के बेसिक सम एश्योर्ड पर 80 रुपए का गारंटीड एडिशन मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे की पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है, तो हर साल 80,000 रुपए का गारंटीड एडिशन जुड़ सकता है। यह राशि पॉलिसी की शर्तों के अनुसार मैच्योरिटी पर मिलने वाले लाभ में शामिल होती है।
LIC अमृतबाल में प्रीमियम जमा करने के लिए कई विकल्प मिलते हैं। इसमें एकमुश्त प्रीमियम जमा किया जा सकता है। इसके अलावा 5, 6 या 7 साल तक प्रीमियम जमा करने का विकल्प भी है। सीमित प्रीमियम भुगतान वाली पॉलिसी की अवधि कम से कम 10 साल और एकमुश्त प्रीमियम वाली पॉलिसी की अवधि कम से कम 5 साल हो सकती है।
पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर बच्चे को बेसिक सम एश्योर्ड और जमा हुए गारंटीड एडिशन का लाभ मिलता है। इस रकम को एक साथ लेने के बजाय 5, 10 या 15 साल की किस्तों में लेने का विकल्प भी है। इसके अलावा अतिरिक्त प्रीमियम देकर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर लिया जा सकता है। पॉलिसी पर नियमानुसार लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।
हालांकि, इस योजना में निवेश करने से पहले प्रीमियम, बीमा कवर, नियम और शर्तों को अच्छी तरह समझना जरूरी है। इसे बच्चे के भविष्य के लिए बचत के साथ जीवन बीमा सुरक्षा देने वाले विकल्प के रूप में देखा जा सकता है।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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