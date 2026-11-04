90 दिन के बच्चे के लिए भी ले सकते हैं LIC की ये पॉलिसी, डेथ बेनिफिट संग मिलता है सर्वाइवल और मैच्योरिटी बेनिफिट

अगर आप ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी की तलाश में हैं, जिसमें परिवार की आर्थिक सुरक्षा के साथ नियमित आमदनी का भी इंतजाम हो, तो भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की जीवन उमंग पॉलिसी एक विकल्प हो सकती है।

यह योजना बीमा सुरक्षा और बचत दोनों का लाभ देती है। इसमें पॉलिसीधारक को प्रीमियम भरने की अवधि पूरी होने के बाद हर साल सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट भी दिया जाता है।

इस पॉलिसी में अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु मैच्योरिटी से पहले हो जाती है, तो उसके परिवार या नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है। वहीं, अगर पॉलिसीधारक प्रीमियम भुगतान की पूरी अवधि तक जीवित रहता है और सभी किस्तें जमा कर चुका है, तो उसे सालाना सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। यह भुगतान मैच्योरिटी की तारीख तक या पॉलिसीधारक के जीवित रहने तक किया जाता है।

कितनी रकम से शुरू कर सकते हैं निवेश? LIC जीवन उमंग पॉलिसी में न्यूनतम बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपये रखा गया है। इसकी अधिकतम सीमा तय नहीं है। हालांकि, पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की उम्र और चुनी गई बीमा राशि के आधार पर नियम लागू होंगे।

इस योजना में प्रीमियम जमा करने के लिए 15, 20, 25 और 30 साल के विकल्प मिलते हैं। पॉलिसी की अवधि व्यक्ति की प्रवेश उम्र के आधार पर तय होती है। इसकी मैच्योरिटी उम्र 100 साल है।पॉलिसी से जुड़ी उम्र और अवधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:

न्यूनतम प्रवेश उम्र: 90 दिन

अधिकतम प्रवेश उम्र: 55 साल

न्यूनतम बेसिक सम एश्योर्ड: 2 लाख रुपये

अधिकतम बेसिक सम एश्योर्ड: कोई तय सीमा नहीं

प्रीमियम भुगतान अवधि: 15, 20, 25 और 30 साल

पॉलिसी अवधि: 100 साल में से प्रवेश उम्र घटाने पर मिलने वाली अवधि

प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत में न्यूनतम उम्र: 30 साल

प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत में अधिकतम उम्र: 70 साल

मैच्योरिटी उम्र: 100 साल पॉलिसी के साथ मिलते हैं चार राइडर्स के विकल्प जीवन उमंग पॉलिसी को और ज्यादा सुरक्षा देने के लिए एलआईसी कुछ अतिरिक्त राइडर्स लेने का विकल्प भी देती है। इनके लिए अलग से प्रीमियम देना पड़ सकता है। पॉलिसीधारक अपनी जरूरत के अनुसार इनका चुनाव कर सकता है।

इनमें एलआईसी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसएबिलिटी बेनिफिट राइडर, एलआईसी एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, एलआईसी न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और एलआईसी न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर शामिल हैं।

प्रीमियम और डेथ बेनिफिट पाने के तरीके इस पॉलिसी में प्रीमियम जमा करने के लिए सालाना, छमाही, तिमाही और मासिक भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। यानी पॉलिसीधारक अपनी आर्थिक स्थिति और सुविधा के हिसाब से भुगतान का तरीका चुन सकता है।

वहीं, पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर मिलने वाली बीमा राशि एकमुश्त लेने के बजाय किस्तों में भी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए 5, 10 और 15 साल का विकल्प मिलता है।

अगर पॉलिसीधारक लगातार कम से कम तीन साल तक प्रीमियम जमा कर चुका है, तो वह पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकता है। हालांकि, ऐसा करने पर मिलने वाली रकम एलआईसी के लागू नियमों के अनुसार तय होगी।

पॉलिसी पर लोन और फ्री लुक की सुविधा LIC जीवन उमंग पॉलिसी में जरूरत पड़ने पर लोन लेने की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा पॉलिसी खरीदने के बाद अगर ग्राहक को इसकी शर्तें या सुविधाएं पसंद नहीं आती हैं, तो वह पॉलिसी वापस कर सकता है।

इसके लिए पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 15 दिनों के भीतर एलआईसी को पॉलिसी लौटानी होगी। ग्राहक को इसके पीछे की वजह भी बतानी होगी। इसे फ्री लुक पीरियड कहा जाता है।

पॉलिसी में बीमा जोखिम शुरू होने का समय भी प्रवेश उम्र पर निर्भर करता है। अगर बच्चे की उम्र 8 साल से कम है, तो जोखिम पॉलिसी शुरू होने के दो साल पूरे होने से एक दिन पहले शुरू होगा। वहीं, 8 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए जोखिम पॉलिसी शुरू होते ही लागू हो जाता है।

पॉलिसीधारक की आत्महत्या होने पर क्या मिलेगा? LIC जीवन उमंग पॉलिसी में आत्महत्या से जुड़े मामलों के लिए भी अलग नियम निर्धारित हैं। अगर पॉलिसी का जोखिम शुरू होने के एक साल के भीतर पॉलिसीधारक आत्महत्या कर लेता है, तो पॉलिसी के तहत सामान्य डेथ बेनिफिट नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में जमा किए गए प्रीमियम का 80 फीसदी से अधिक हिस्सा लौटाने का प्रावधान है। हालांकि, 8 साल से कम उम्र में ली गई पॉलिसी पर यह नियम लागू नहीं होता।

अगर पॉलिसी दोबारा शुरू (रिवाइवल) कराने के एक साल के भीतर पॉलिसीधारक आत्महत्या कर लेता है, तो जमा प्रीमियम या सरेंडर वैल्यू में से लागू नियमों के मुताबिक 80 फीसदी से अधिक रकम लौटाई जाती है। रिवाइवल के समय पॉलिसीधारक की उम्र 8 साल से कम होने पर भी यह क्लॉज लागू नहीं होगा।