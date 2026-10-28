LIC New Pension Plus: रिटायरमेंट के लिए बनाना है बड़ा फंड? जानिए एलआईसी की इस पेंशन प्लान के फायदे

रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने रहने के लिए सही समय पर निवेश शुरू करना जरूरी है। नौकरी के दौरान नियमित कमाई होती है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद आमदनी का स्थायी स्रोत बनाए रखना कई लोगों के लिए चुनौती बन जाता है। ऐसे में जीवन बीमा निगम (LIC) की न्यू पेंशन प्लस योजना उन लोगों के लिए एक विकल्प हो सकती है, जो लंबे समय में रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं।
इस योजना में निवेश के जरिए रिटायरमेंट के लिए फंड तैयार करने का अवसर मिलता है। हालांकि, निवेश से मिलने वाला लाभ चुने गए विकल्प, बाजार के प्रदर्शन और पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करता है। इसलिए इसमें पैसा लगाने से पहले योजना की विशेषताओं को समझना जरूरी है।
एलआईसी न्यू पेंशन प्लस एक यूनिट लिंक्ड, गैर-भागीदारी वाली व्यक्तिगत पेंशन योजना है। इसमें निवेश की रकम को अलग-अलग फंड में लगाया जाता है। निवेशक अपनी जरूरत और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार बॉन्ड, सिक्योर्ड, बैलेंस्ड और ग्रोथ फंड में से विकल्प चुन सकते हैं। इन फंडों का प्रदर्शन बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
इस योजना में एकमुश्त प्रीमियम या नियमित प्रीमियम के जरिए निवेश किया जा सकता है। नियमित प्रीमियम के लिए सालाना न्यूनतम 30,000 रुपए, छमाही 16,000 रुपए, तिमाही 9,000 रुपए और मासिक 3,000 रुपए का विकल्प है। एकमुश्त निवेश के लिए न्यूनतम प्रीमियम 1 लाख रुपए है। योजना में प्रवेश की न्यूनतम उम्र 25 साल और अधिकतम उम्र 75 साल है। पॉलिसी की अवधि 10 से 42 साल तक हो सकती है, जो पात्रता की शर्तों पर निर्भर करती है।
इस योजना की एक खासियत गारंटीड एडिशन यानी निश्चित अतिरिक्त राशि है। पॉलिसी चालू रहने और सभी देय प्रीमियम का भुगतान होने पर निर्धारित वर्षों में ये अतिरिक्त राशि फंड में जोड़ी जाती है। हालांकि, इससे कुल रिटर्न की गारंटी नहीं मिलती, क्योंकि निवेश का मूल्य बाजार के प्रदर्शन के अनुसार घट या बढ़ सकता है।
पॉलिसी के पांच साल पूरे होने के बाद निर्धारित शर्तों के तहत आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलती है। बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी, घर खरीदने या गंभीर बीमारी के इलाज जैसी जरूरतों के लिए यह सुविधा उपयोगी हो सकती है। पूरी पॉलिसी अवधि में अधिकतम तीन बार आंशिक निकासी की अनुमति है।
पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर जमा फंड का इस्तेमाल पेंशन यानी नियमित आय पाने के लिए किया जा सकता है। लागू नियमों के अनुसार, पात्रता और शर्तों के अधीन फंड का अधिकतम 60% हिस्सा एकमुश्त लिया जा सकता है और बाकी रकम से पेंशन खरीदनी होती है। पेंशन की राशि उस समय लागू वार्षिकी दरों पर निर्भर करेगी।
निवेश से पहले यह ध्यान रखें कि यह बाजार से जुड़ी योजना है और पहले पांच साल तक रकम निकालने की सुविधा नहीं होती। इसलिए पॉलिसी की सभी शर्तें, शुल्क और जोखिम समझने के बाद ही निवेश का फैसला लें।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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