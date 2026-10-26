LIC Tech-Term Plan: एलआईसी की न्यू टेक टर्म प्लान में करना चाहते हैं निवेश? पहले पॉलिसी के बारे में जान लें ये 5 बातें

एलआईसी (LIC) का न्यू टेक-टर्म प्लान उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जो कम प्रीमियम में अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना चाहते हैं। यह एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग शुद्ध टर्म इंश्योरेंस योजना है।
इसका मतलब है कि यह योजना शेयर बाजार से जुड़ी नहीं है और इसमें पॉलिसीधारक को बोनस या मुनाफे में हिस्सा नहीं मिलता। इसका मुख्य उद्देश्य पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना है।
इस योजना में प्रीमियम भुगतान के अलग-अलग विकल्प, महिलाओं और धूम्रपान नहीं करने वाले लोगों के लिए विशेष प्रीमियम दरें और दुर्घटना लाभ राइडर का विकल्प मिलता है। हालांकि, योजना की उपलब्धता और नियमों की पुष्टि एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट से करना जरूरी है।
इस योजना के लिए पात्रता से जुड़ी प्रमुख शर्तें इस प्रकार बताई गई हैं:
ध्यान दें कि ये शर्तें सामान्य जानकारी के लिए हैं। पॉलिसी खरीदने से पहले एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूदा नियम, पात्रता और प्रीमियम की जानकारी जरूर जांचें।
यह योजना उन वेतनभोगी लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो कम खर्च में पर्याप्त जीवन बीमा कवर चाहते हैं। महिलाएं और धूम्रपान नहीं करने वाले लोग भी विशेष प्रीमियम दरों का लाभ पाने के लिए पात्रता जांच सकते हैं।
इसके अलावा, 18 से 65 वर्ष की आयु वाले वे लोग, जिन पर परिवार के सदस्यों की आर्थिक जिम्मेदारी है, इस योजना पर विचार कर सकते हैं। अनिवासी भारतीय (NRI) भी एलआईसी के निर्धारित नियमों और जोखिम मूल्यांकन की शर्तों को पूरा करने पर आवेदन कर सकते हैं।
इस पॉलिसी के लिए आम तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:
ये दस्तावेज संभावित जरूरतों के आधार पर बताए गए हैं। वास्तविक दस्तावेजों की सूची एलआईसी के मौजूदा नियमों पर निर्भर करेगी।
टर्म इंश्योरेंस का मुख्य फायदा यह है कि अपेक्षाकृत कम प्रीमियम में बड़ा जीवन बीमा कवर लिया जा सकता है। पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, लागू नियमों और शर्तों के अनुसार, उसके नामित व्यक्ति को बीमा राशि मिलती है। इससे परिवार को रोजमर्रा के खर्च, कर्ज और भविष्य की वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, प्रीमियम व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और चुने गए कवर पर निर्भर करता है।
इस योजना में एकमुश्त प्रीमियम, नियमित प्रीमियम या सीमित अवधि तक प्रीमियम भुगतान जैसे विकल्प उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा, पात्रता और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, लाभार्थी को बीमा राशि किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प भी मिल सकता है। इससे परिवार अपनी आर्थिक जरूरतों के हिसाब से भुगतान की योजना बना सकता है।
इस योजना में महिलाओं और धूम्रपान नहीं करने वाले लोगों के लिए विशेष प्रीमियम दरें लागू हो सकती हैं। इससे पात्र ग्राहकों को समान बीमा कवर के लिए अपेक्षाकृत कम प्रीमियम चुकाना पड़ सकता है। हालांकि, वास्तविक दरें एलआईसी के नियमों और व्यक्ति की जानकारी के आधार पर तय होती हैं।
पॉलिसीधारक अतिरिक्त प्रीमियम देकर दुर्घटना लाभ राइडर जोड़ने पर विचार कर सकते हैं। इससे निर्धारित शर्तों के तहत दुर्घटना से मृत्यु होने पर अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिल सकता है। यह समझना जरूरी है कि राइडर के लाभ, कवरेज और अपवाद उसकी अलग शर्तों पर निर्भर करते हैं। पॉलिसी लेने से पहले इनकी जानकारी जरूर लें।
इस योजना को ऑनलाइन लेने की सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन से घर बैठे जानकारी भरने और जरूरी प्रक्रिया पूरी करने में आसानी हो सकती है। ऑफलाइन आवेदन की उपलब्धता और उससे जुड़ी प्रक्रिया की पुष्टि एलआईसी से करनी चाहिए। आवेदन करने से पहले प्रीमियम, बीमा राशि, पॉलिसी अवधि और सभी नियम ध्यान से पढ़ें।
एलआईसी का न्यू टेक-टर्म प्लान उन लोगों के लिए विचार करने योग्य विकल्प हो सकता है, जो अपने परिवार को जीवन बीमा सुरक्षा देना चाहते हैं। लेकिन इसे निवेश योजना समझने के बजाय सुरक्षा देने वाली बीमा पॉलिसी के रूप में देखना चाहिए। शुद्ध टर्म प्लान में आम तौर पर अवधि पूरी होने पर कोई मैच्योरिटी राशि नहीं मिलती, जब तक कि पॉलिसी की शर्तों में ऐसा कोई लाभ शामिल न हो।
पॉलिसी खरीदने से पहले अपनी आय, परिवार की जरूरतों, मौजूदा बीमा कवर और प्रीमियम चुकाने की क्षमता का आकलन करें। साथ ही, एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर योजना की नवीनतम जानकारी और पॉलिसी दस्तावेज जरूर जांचें। जरूरत पड़ने पर योग्य वित्तीय सलाहकार से भी सलाह लें।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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