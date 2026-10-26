LIC Tech-Term Plan: एलआईसी की न्यू टेक टर्म प्लान में करना चाहते हैं निवेश? पहले पॉलिसी के बारे में जान लें ये 5 बातें

एलआईसी (LIC) का न्यू टेक-टर्म प्लान उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जो कम प्रीमियम में अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना चाहते हैं। यह एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग शुद्ध टर्म इंश्योरेंस योजना है।

इसका मतलब है कि यह योजना शेयर बाजार से जुड़ी नहीं है और इसमें पॉलिसीधारक को बोनस या मुनाफे में हिस्सा नहीं मिलता। इसका मुख्य उद्देश्य पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना है।

इस योजना में प्रीमियम भुगतान के अलग-अलग विकल्प, महिलाओं और धूम्रपान नहीं करने वाले लोगों के लिए विशेष प्रीमियम दरें और दुर्घटना लाभ राइडर का विकल्प मिलता है। हालांकि, योजना की उपलब्धता और नियमों की पुष्टि एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट से करना जरूरी है।

LIC न्यू टेक-टर्म प्लान की पात्रता इस योजना के लिए पात्रता से जुड़ी प्रमुख शर्तें इस प्रकार बताई गई हैं:

आयु सीमा: 18 से 65 वर्ष।

पॉलिसी अवधि: 10 से 40 वर्ष तक।

बीमा कवर: अधिकतम 80 वर्ष की आयु तक।

न्यूनतम बीमा राशि: 50 लाख रुपए।

प्रीमियम भुगतान: सालाना या छमाही आधार पर भुगतान का विकल्प। ध्यान दें कि ये शर्तें सामान्य जानकारी के लिए हैं। पॉलिसी खरीदने से पहले एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूदा नियम, पात्रता और प्रीमियम की जानकारी जरूर जांचें।

कौन ले सकता है यह पॉलिसी? यह योजना उन वेतनभोगी लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो कम खर्च में पर्याप्त जीवन बीमा कवर चाहते हैं। महिलाएं और धूम्रपान नहीं करने वाले लोग भी विशेष प्रीमियम दरों का लाभ पाने के लिए पात्रता जांच सकते हैं।

इसके अलावा, 18 से 65 वर्ष की आयु वाले वे लोग, जिन पर परिवार के सदस्यों की आर्थिक जिम्मेदारी है, इस योजना पर विचार कर सकते हैं। अनिवासी भारतीय (NRI) भी एलआईसी के निर्धारित नियमों और जोखिम मूल्यांकन की शर्तों को पूरा करने पर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज इस पॉलिसी के लिए आम तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

पहचान प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र।

पते का प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, बिजली का बिल या बैंक स्टेटमेंट।

हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो।

आय का प्रमाण, जैसे फॉर्म 16, वेतन पर्ची या आयकर रिटर्न (ITR)। ये दस्तावेज संभावित जरूरतों के आधार पर बताए गए हैं। वास्तविक दस्तावेजों की सूची एलआईसी के मौजूदा नियमों पर निर्भर करेगी।

पॉलिसी लेने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें 1. कम प्रीमियम में बड़ा बीमा कवर टर्म इंश्योरेंस का मुख्य फायदा यह है कि अपेक्षाकृत कम प्रीमियम में बड़ा जीवन बीमा कवर लिया जा सकता है। पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, लागू नियमों और शर्तों के अनुसार, उसके नामित व्यक्ति को बीमा राशि मिलती है। इससे परिवार को रोजमर्रा के खर्च, कर्ज और भविष्य की वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, प्रीमियम व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और चुने गए कवर पर निर्भर करता है।

2. प्रीमियम भुगतान के विकल्प इस योजना में एकमुश्त प्रीमियम, नियमित प्रीमियम या सीमित अवधि तक प्रीमियम भुगतान जैसे विकल्प उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा, पात्रता और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, लाभार्थी को बीमा राशि किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प भी मिल सकता है। इससे परिवार अपनी आर्थिक जरूरतों के हिसाब से भुगतान की योजना बना सकता है।

3. महिलाओं और धूम्रपान नहीं करने वालों के लिए विशेष दरें इस योजना में महिलाओं और धूम्रपान नहीं करने वाले लोगों के लिए विशेष प्रीमियम दरें लागू हो सकती हैं। इससे पात्र ग्राहकों को समान बीमा कवर के लिए अपेक्षाकृत कम प्रीमियम चुकाना पड़ सकता है। हालांकि, वास्तविक दरें एलआईसी के नियमों और व्यक्ति की जानकारी के आधार पर तय होती हैं।

4. दुर्घटना लाभ राइडर का विकल्प पॉलिसीधारक अतिरिक्त प्रीमियम देकर दुर्घटना लाभ राइडर जोड़ने पर विचार कर सकते हैं। इससे निर्धारित शर्तों के तहत दुर्घटना से मृत्यु होने पर अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिल सकता है। यह समझना जरूरी है कि राइडर के लाभ, कवरेज और अपवाद उसकी अलग शर्तों पर निर्भर करते हैं। पॉलिसी लेने से पहले इनकी जानकारी जरूर लें।

5. आवेदन की प्रक्रिया इस योजना को ऑनलाइन लेने की सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन से घर बैठे जानकारी भरने और जरूरी प्रक्रिया पूरी करने में आसानी हो सकती है। ऑफलाइन आवेदन की उपलब्धता और उससे जुड़ी प्रक्रिया की पुष्टि एलआईसी से करनी चाहिए। आवेदन करने से पहले प्रीमियम, बीमा राशि, पॉलिसी अवधि और सभी नियम ध्यान से पढ़ें।

क्या LIC न्यू टेक-टर्म प्लान लेना सही रहेगा? एलआईसी का न्यू टेक-टर्म प्लान उन लोगों के लिए विचार करने योग्य विकल्प हो सकता है, जो अपने परिवार को जीवन बीमा सुरक्षा देना चाहते हैं। लेकिन इसे निवेश योजना समझने के बजाय सुरक्षा देने वाली बीमा पॉलिसी के रूप में देखना चाहिए। शुद्ध टर्म प्लान में आम तौर पर अवधि पूरी होने पर कोई मैच्योरिटी राशि नहीं मिलती, जब तक कि पॉलिसी की शर्तों में ऐसा कोई लाभ शामिल न हो।

पॉलिसी खरीदने से पहले अपनी आय, परिवार की जरूरतों, मौजूदा बीमा कवर और प्रीमियम चुकाने की क्षमता का आकलन करें। साथ ही, एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर योजना की नवीनतम जानकारी और पॉलिसी दस्तावेज जरूर जांचें। जरूरत पड़ने पर योग्य वित्तीय सलाहकार से भी सलाह लें।