LIC Nivesh Plus: क्या आप भी कम पैसों में करना चाहते हैं बड़ा निवेश? जानिए एलआईसी निवेश प्लस के बारे में सबकुछ

अगर आप कम पैसों से निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं और साथ ही अपने परिवार को जीवन बीमा का सुरक्षा कवच भी देना चाहते हैं, तो भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की निवेश प्लस योजना आपके लिए एक विकल्प हो सकती है। यह एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) है, जिसमें निवेश से मिलने वाला रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। हालांकि, इसमें रिटर्न की गारंटी नहीं होती है और बाजार में उतार-चढ़ाव का असर आपके निवेश पर पड़ सकता है।
एलआईसी निवेश प्लस एक सिंगल प्रीमियम योजना है। इसका मतलब है कि पॉलिसी खरीदते समय आपको एक बार प्रीमियम जमा करना होता है। इसके बाद उसी रकम के आधार पर आपको जीवन बीमा कवर और बाजार से जुड़े निवेश का लाभ मिलता है। इस योजना में निवेश की रकम का इस्तेमाल चुने गए फंड के अनुसार किया जाता है।
यह योजना उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिनके पास एकमुश्त रकम है और वे उसे लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। हालांकि, निवेश करने से पहले अपनी आर्थिक जरूरतों और जोखिम उठाने की क्षमता को समझना जरूरी है।
इस योजना में निवेशक को उपलब्ध फंड विकल्पों में से चुनाव करने का मौका मिलता है। फंड के प्रदर्शन के आधार पर निवेश की वैल्यू बढ़ या घट सकती है। इसलिए इसे फिक्स्ड डिपॉजिट या ऐसी किसी दूसरी योजना की तरह नहीं देखना चाहिए, जिसमें पहले से तय ब्याज मिलता है।
निवेश से पहले फंड के विकल्प, पॉलिसी की अवधि, शुल्क और दूसरे नियमों को ध्यान से समझना चाहिए। बाजार से जुड़े निवेश में लंबे समय तक बने रहना भी अहम हो सकता है, लेकिन इससे मुनाफे की गारंटी नहीं मिलती।
एलआईसी निवेश प्लस उन लोगों के लिए एक विकल्प हो सकती है, जो एकमुश्त रकम निवेश करना चाहते हैं और जीवन बीमा कवर भी चाहते हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य कुछ ही समय में पैसा निकालना है या आप जोखिम नहीं लेना चाहते, तो दूसरी बचत योजनाओं की तुलना करना बेहतर रहेगा।
ध्यान रखें कि इस योजना में निवेश करने से पहले न्यूनतम प्रीमियम, बीमा कवर, पॉलिसी की अवधि, लागू शुल्क और निकासी के नियमों की जांच जरूर करें। अपनी जरूरतों के हिसाब से सही विकल्प चुनने के लिए एलआईसी के अधिकृत सलाहकार से जानकारी लेना फायदेमंद हो सकता है।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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