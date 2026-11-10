LIC पॉलिसी का प्रीमियम भरने के लिए नहीं है पैसे? डिटेल में समझिए ग्रेस पीरियड में क्या मिलते हैं फायदे

कई बार आर्थिक परेशानी, सैलरी में देरी या किसी अन्य वजह से लोग समय पर अपनी एलआईसी (LIC) पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पाते हैं। ऐसी स्थिति में पॉलिसीधारकों को तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) अपने पॉलिसीधारकों को प्रीमियम भुगतान के लिए एक अतिरिक्त समय देता है। इसे ग्रेस पीरियड कहा जाता है।
इस अवधि में प्रीमियम जमा करने पर पॉलिसी को लैप्स होने से बचाया जा सकता है। साथ ही, पॉलिसी से मिलने वाले बीमा लाभ भी जारी रह सकते हैं। हालांकि, ग्रेस पीरियड की अवधि और शर्तें पॉलिसी के प्रकार पर निर्भर करती हैं।
एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, प्रीमियम भुगतान के तरीके के आधार पर ग्रेस पीरियड की अवधि अलग-अलग होती है।
उदाहरण के लिए, अगर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम 10 नवंबर को जमा करना है और आप सालाना भुगतान करते हैं, तो आपको सामान्य तौर पर 10 दिसंबर तक प्रीमियम जमा करने का समय मिल सकता है। वहीं, मासिक प्रीमियम के मामले में यह अतिरिक्त समय 15 दिन का होगा। हालांकि, कुछ विशेष योजनाओं में अलग नियम हो सकते हैं। इसलिए अपनी पॉलिसी के दस्तावेज जरूर देखें।
1. पॉलिसी नहीं होती तुरंत बंद: अगर आप तय तारीख पर प्रीमियम नहीं भर पाए हैं, तो ग्रेस पीरियड के दौरान पॉलिसी को चालू रखने का मौका मिलता है। यानी सिर्फ देय तारीख निकल जाने से पॉलिसी तुरंत लैप्स नहीं होती।
2. बीमा कवर रहता है जारी: ग्रेस पीरियड के दौरान पॉलिसी का बीमा कवर जारी रहता है। एलआईसी की पॉलिसी शर्तों के मुताबिक, इस अवधि में पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर पूरी बीमित राशि के लिए दावा किया जा सकता है। हालांकि, भुगतान पॉलिसी की शर्तों के अधीन होगा।
3. अतिरिक्त ब्याज का बोझ नहीं: ग्रेस पीरियड के भीतर बकाया प्रीमियम जमा करने पर आम तौर पर देरी का ब्याज नहीं देना पड़ता। इससे पॉलिसीधारक को आर्थिक राहत मिलती है।
4. पॉलिसी लैप्स होने से बचाने का मौका: इस अवधि में प्रीमियम जमा करके आप अपनी पॉलिसी को बिना किसी रुकावट के जारी रख सकते हैं। इससे भविष्य में मिलने वाले बीमा और अन्य लाभ सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।
अगर आप ग्रेस पीरियड के आखिरी दिन तक भी प्रीमियम जमा नहीं करते हैं, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है। इसके बाद पॉलिसी के तहत मिलने वाले लाभ और बीमा सुरक्षा प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में पॉलिसी दोबारा चालू कराने के लिए आपको रिवाइवल (Revival) प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है।
इसमें बकाया प्रीमियम के साथ ब्याज देना पड़ सकता है। कुछ मामलों में एलआईसी आपसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या मेडिकल जांच भी मांग सकती है। पॉलिसी दोबारा चालू करने की मंजूरी एलआईसी की शर्तों पर निर्भर करती है।
एलआईसी पॉलिसीधारक ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल, यूपीआई, नेट बैंकिंग और अन्य अधिकृत भुगतान माध्यमों से प्रीमियम जमा कर सकते हैं। इसके अलावा एलआईसी की शाखा में जाकर भी भुगतान किया जा सकता है। भुगतान करने के बाद रसीद जरूर संभालकर रखें।
ध्यान रखें कि ग्रेस पीरियड को प्रीमियम भुगतान टालने का नियमित तरीका न बनाएं। समय पर प्रीमियम जमा करना ही अपनी पॉलिसी और परिवार की वित्तीय सुरक्षा बनाए रखने का बेहतर तरीका है।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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