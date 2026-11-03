एकमुश्त निवेश पर रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेगी पेंशन, जानिए LIC की इस योजना की खासियत

अगर आप रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी का इंतजाम करना चाहते हैं, तो भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की स्मार्ट पेंशन योजना एक विकल्प हो सकती है। इस योजना में एकमुश्त रकम निवेश करके तुरंत पेंशन पाने की सुविधा मिलती है। खास बात यह है कि इसमें निवेशक अपनी जरूरत के हिसाब से मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा, पति-पत्नी दोनों के लिए संयुक्त पेंशन का विकल्प भी उपलब्ध है।
एलआईसी ने स्मार्ट पेंशन योजना को 18 फरवरी 2025 को लॉन्च किया था। यह एक नॉन-लिंक्ड और नॉन-पार्टिसिपेटिंग तत्काल एन्युटी योजना है। इसका मतलब है कि इसमें निवेश का पैसा शेयर बाजार से जुड़ा नहीं होता और पॉलिसीधारक को बोनस या मुनाफे में हिस्सा नहीं मिलता। चुने गए विकल्प के अनुसार पेंशन की दर खरीदारी के समय तय हो जाती है। इस योजना में एक बार प्रीमियम जमा करना होता है और इसके बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।
इस योजना में निवेश के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल है। अधिकतम उम्र चुने गए पेंशन विकल्प के अनुसार 65 से 100 साल तक हो सकती है। इसमें न्यूनतम खरीद राशि 1 लाख रुपये है। हालांकि, पेंशन की न्यूनतम सीमा पूरी करने के लिए कुछ मामलों में अधिक रकम निवेश करनी पड़ सकती है।
इस योजना में निवेशक सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ एन्युटी में से चुनाव कर सकते हैं। सिंगल लाइफ विकल्प में पॉलिसीधारक को जीवनभर पेंशन मिलती है। वहीं, जॉइंट लाइफ विकल्प में पति-पत्नी या परिवार के पात्र सदस्य को शामिल किया जा सकता है। पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद चुने गए विकल्प के अनुसार दूसरे व्यक्ति को 50 या 100 फीसदी पेंशन मिल सकती है।
इस योजना में कुछ ऐसे विकल्प भी हैं जिनमें पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को निवेश की रकम वापस मिल सकती है। उदाहरण के लिए, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस विकल्प में पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को खरीद राशि दी जाती है। मृत्यु लाभ का भुगतान एकमुश्त, किस्तों में या एन्युटी के रूप में लेने का विकल्प भी उपलब्ध है।
एलआईसी स्मार्ट पेंशन योजना ऑनलाइन एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट और ऑफलाइन एजेंट या एलआईसी शाखा के माध्यम से खरीदी जा सकती है। निवेश से पहले अलग-अलग पेंशन विकल्पों, मिलने वाली रकम, मृत्यु लाभ और शर्तों की जानकारी जरूर लें। ध्यान रखें कि चुना गया एन्युटी विकल्प बाद में बदला नहीं जा सकता।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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