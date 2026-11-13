पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत! UMANG ऐप से 1 मिनट में चुटकियों में बनाएं जीवन प्रमाण पत्र

UMANG App Life Certificate: रिटारयमेंट के बाद काफी लोगों के लिए पेंशन ही आर्थिक सहारा होती है और सभी पेंशनभोगियों को हर साल एक बार जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होता है, वरना पेंशन अटक सकती है। पेंशनर्स के पास इस साल अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है। अगर आपने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, तो आप इसे घर बैठे भी जमा कर सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन उमंग ऐप से बना सकते हैं। आइए समझते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट क्या होता है, इसे जमा करना क्यों जरूरी है और UMANG ऐप से इसे कैसे बनाया जा सकता है।
जीवन प्रमाण पत्र एक तरह का सरकारी दस्तावेज होता है, जो बताता है कि पेंशनभोगी जिंदा है। सरकार और पेंशन वितरण करने वाले बैंक इस प्रमाण पत्र के आधार पर पेंशन का भुगतान जारी रखते हैं।रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को हर महीने उनके बैंक खाते में पेंशन मिलती है। इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि पेंशन का भुगतान सही व्यक्ति को ही हो रहा है, हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है। अगर कोई पेंशनर तय समय के भीतर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है, तो अगले महीने से उसकी पेंशन रोकी जा सकती है।
अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, तो आप उसका लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे ही बना सकते हैं। इसके लिए आपको UMANG यानी Unified Mobile Application for New-age Governance की जरूरत पड़ेगी।पेंशनर्स के लिए भी इस ऐप पर जीवन प्रमाण से जुड़ी डिजिटल सुविधा उपलब्ध है। इसकी मदद से पात्र पेंशनर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें हर बार बैंक या पेंशन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
अगर आप भी पेंशनर हैं और अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद ले सकते हैं।
अगर आपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उमंग ऐप से बनवा लिया हैस तो आपको इसे बैंक में जानकर जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। डिजिटल प्रमाण पत्र निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित पेंशन वितरण एजेंसी तक पहुंचाया जाता है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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