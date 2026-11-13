पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत! UMANG ऐप से 1 मिनट में चुटकियों में बनाएं जीवन प्रमाण पत्र

How to Make Digital Life Certificate: अगर आपने भी अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, तो आपके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। आज इसे उमंग ऐप की मदद से भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का तरीका

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड13 Nov 2026, 11:46 AM IST
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उमंग ऐप से जीवन प्रमाण पत्र बनाने का तरीका
उमंग ऐप से जीवन प्रमाण पत्र बनाने का तरीका

UMANG App Life Certificate: रिटारयमेंट के बाद काफी लोगों के लिए पेंशन ही आर्थिक सहारा होती है और सभी पेंशनभोगियों को हर साल एक बार जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होता है, वरना पेंशन अटक सकती है। पेंशनर्स के पास इस साल अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है। अगर आपने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, तो आप इसे घर बैठे भी जमा कर सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन उमंग ऐप से बना सकते हैं। आइए समझते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट क्या होता है, इसे जमा करना क्यों जरूरी है और UMANG ऐप से इसे कैसे बनाया जा सकता है।

क्या होता है लाइफ सर्टिफिकेट और क्यों है जरूरी?

जीवन प्रमाण पत्र एक तरह का सरकारी दस्तावेज होता है, जो बताता है कि पेंशनभोगी जिंदा है। सरकार और पेंशन वितरण करने वाले बैंक इस प्रमाण पत्र के आधार पर पेंशन का भुगतान जारी रखते हैं।रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को हर महीने उनके बैंक खाते में पेंशन मिलती है। इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि पेंशन का भुगतान सही व्यक्ति को ही हो रहा है, हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है। अगर कोई पेंशनर तय समय के भीतर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है, तो अगले महीने से उसकी पेंशन रोकी जा सकती है।

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UMANG ऐप से घर बैठे बनवा सकते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, तो आप उसका लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे ही बना सकते हैं। इसके लिए आपको UMANG यानी Unified Mobile Application for New-age Governance की जरूरत पड़ेगी।पेंशनर्स के लिए भी इस ऐप पर जीवन प्रमाण से जुड़ी डिजिटल सुविधा उपलब्ध है। इसकी मदद से पात्र पेंशनर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें हर बार बैंक या पेंशन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

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UMANG ऐप से कैसे बनाएं लाइफ सर्टिफिकेट?

अगर आप भी पेंशनर हैं और अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद ले सकते हैं।

  • सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Google Play Store या Apple App Store से UMANG ऐप डाउनलोड कर लें।
  • ऐप खोलने के बाद अपने मोबाइल नंबर की मदद से रजिस्ट्रेशन या लॉगिन की प्रक्रिया पूरी करें।
  • जरूरत पड़ने पर मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए सत्यापन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद ऐप के सर्च बॉक्स में Jeevan Pramaan या Life Certificate टाइप करें।
  • इसके बाद जीवन प्रमाण से जुड़ी उपलब्ध सेवा को चुनें।
  • अब पेंशनर को अपनी जरूरी जानकारी भरनी होगी।
  • इसमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर, पेंशन देने वाली संस्था और बैंक से जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है।
  • सभी जानकारियां सावधानी से भरें, क्योंकि गलत जानकारी होने पर सत्यापन में परेशानी आ सकती है।
  • जानकारी भरने के बाद पेंशनर की पहचान सत्यापित की जाएगी।
  • इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आधार आधारित बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन की जरूरत हो सकती है।
  • फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा इस्तेमाल करने के लिए संबंधित फेस ऑथेंटिकेशन ऐप और जरूरी कैमरा परमिशन भी आवश्यक हो सकती है।
  • सत्यापन सफल होने के बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। पेंशनर को एक प्रमाण पत्र आईडी यानी Pramaan ID मिलती है।
  • इसे संभालकर रखना चाहिए। इसी आईडी की मदद से भविष्य में सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक किया जा सकता है।

क्या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक जाना जरूरी है?

अगर आपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उमंग ऐप से बनवा लिया हैस तो आपको इसे बैंक में जानकर जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। डिजिटल प्रमाण पत्र निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित पेंशन वितरण एजेंसी तक पहुंचाया जाता है।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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