LIC के नए कारोबार में 31% की उछाल, प्राइवेट बीमा कंपनियों को भी छोड़ा पीछे; जानें किसने कितने करोड़ जुटाए

देश में जीवन बीमा पॉलिसियों की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अक्टूबर 2026 में जीवन बीमा कंपनियों ने नए कारोबार से कुल 42,914 करोड़ रुपये का प्रीमियम जुटाया। यह अक्टूबर 2025 के मुकाबले 26.2 फीसदी अधिक है।
पिछले साल इसी महीने नए प्रीमियम में 12.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। ताजा आंकड़े बताते हैं कि सरकारी और निजी, दोनों तरह की बीमा कंपनियों का कारोबार बढ़ा है। हालांकि, इस मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने निजी कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन किया।
लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में LIC ने नई पॉलिसियों के जरिए 25,315.52 करोड़ रुपये का प्रीमियम हासिल किया। सालाना आधार पर इसमें 31.35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
वहीं, निजी जीवन बीमा कंपनियों ने अक्टूबर में 17,598.82 करोड़ रुपये का नया प्रीमियम जुटाया। यह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 19.45 फीसदी ज्यादा है।
यहां नई बिजनेस प्रीमियम (NBP) का मतलब किसी निश्चित अवधि में जारी की गई नई बीमा पॉलिसियों से मिलने वाली प्रीमियम राशि से है। इससे कंपनियों के नए कारोबार की स्थिति का पता चलता है।
निजी जीवन बीमा कंपनियों में अक्टूबर के दौरान ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बढ़ोतरी सबसे ज्यादा रही। कंपनी का नया प्रीमियम 37.46 फीसदी बढ़कर 2,437.44 करोड़ रुपये पहुंच गया।
दूसरी प्रमुख कंपनियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो आदित्य बिड़ला सन लाइफ का नया प्रीमियम 20.05 फीसदी बढ़कर 1,347.8 करोड़ रुपये रहा। बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने 19.36 फीसदी की वृद्धि के साथ 1,355.19 करोड़ रुपये जुटाए।
इसी तरह HDFC लाइफ का नया प्रीमियम 17.84 फीसदी बढ़कर 3,333.6 करोड़ रुपये हो गया। एक्सिस मैक्स लाइफ ने 16.91 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 1,130.13 करोड़ रुपये का प्रीमियम हासिल किया।
वहीं, SBI लाइफ का नया प्रीमियम 11.65 फीसदी बढ़कर 3,556 करोड़ रुपये रहा। प्राइवेट जीवन बीमा कंपनियों में SBI लाइफ का प्रीमियम सबसे ज्यादा रहा।
चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भी जीवन बीमा कंपनियों के नए कारोबार में अच्छी तेजी बनी हुई है। अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान सभी कंपनियों ने मिलकर 2.89 लाख करोड़ रुपये का नया प्रीमियम जुटाया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह रकम 2.38 लाख करोड़ रुपये थी। इस तरह सालाना आधार पर इसमें 21.39 फीसदी की वृद्धि हुई।
इस सात महीने की अवधि में निजी बीमा कंपनियों का नया प्रीमियम 22.04 फीसदी बढ़कर 1.19 लाख करोड़ रुपये हो गया। दूसरी ओर, LIC ने 20.94 फीसदी की वृद्धि के साथ 1.70 लाख करोड़ रुपये का प्रीमियम जुटाया।
बीमा कंपनियों के कारोबार में बढ़ोतरी के बावजूद नई पॉलिसियों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। अप्रैल से अक्टूबर के बीच सभी जीवन बीमा कंपनियों ने कुल 1.36 करोड़ नई पॉलिसियां जारी कीं। यह पिछले साल की समान अवधि से केवल 1.15 फीसदी अधिक है।
इस दौरान LIC ने 82.7 लाख नई पॉलिसियां बेचीं। हालांकि, यह संख्या पिछले साल के मुकाबले 3.05 फीसदी कम रही। इसके उलट निजी बीमा कंपनियों ने 52.9 लाख पॉलिसियां जारी कीं, जो सालाना आधार पर 8.48 फीसदी अधिक हैं।
इन आंकड़ों से पता चलता है कि बीमा कंपनियों की प्रीमियम से होने वाली कमाई में अच्छी वृद्धि हुई है, लेकिन पॉलिसियों की संख्या में उतनी तेजी नहीं आई है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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