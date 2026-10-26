LPG Cylinder Rules: क्या नवंबर में बदलेंगे घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम? आधार e-KYC पर भी रखें नजर

नवंबर की शुरुआत से एलपीजी (LPG) से जुड़े कई नियमों और कीमतों पर लोगों की नजर रहेगी। इनका असर घरेलू उपभोक्ताओं, कारोबारियों और इंडेन, एचपी गैस व भारत गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों पर पड़ सकता है।
हर महीने की शुरुआत में गैस सिलेंडर की कीमतों में होने वाले बदलाव के अलावा आधार आधारित ई-केवाईसी, सिलेंडर बुकिंग के बीच का अंतर, डिलीवरी की पुष्टि और एलपीजी से पाइप वाली गैस यानी पीएनजी (PNG) की ओर बढ़ने जैसे मुद्दे भी अहम हैं।
उपभोक्ताओं को यह समझना जरूरी है कि नवंबर से पहले जिन बदलावों की चर्चा हुई है, उनमें से सभी नए नियम नहीं हैं। कई नियम पहले ही लागू हो चुके हैं और नवंबर में भी जारी रह सकते हैं।
तेल विपणन कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर होता है। इनकी कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और गैस की आपूर्ति से जुड़ी परिस्थितियों का असर पड़ता है।
गुडरिटर्न्स के अनुसार, अक्टूबर में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 2,810 रुपए थी, जबकि दूसरे शहरों में इसकी कीमत अलग-अलग थी। एक नवंबर से कीमतों में कोई बदलाव होगा या नहीं, यह तेल विपणन कंपनियों की आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगा।
घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव का पैटर्न अलग हो सकता है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में 7 जून 2026 को हुए पिछले बदलाव के बाद से कोई संशोधन नहीं हुआ था। दिल्ली में इसकी कीमत 942 रुपए बताई गई थी। उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुक करने से पहले अपने शहर की नई कीमत जरूर जांच लेनी चाहिए, क्योंकि अलग-अलग शहरों में दाम अलग हो सकते हैं।
सब्सिडी के पात्र घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यानी ई-केवाईसी महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू की गई थी।
जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही अपना ई-केवाईसी पूरा कर लिया है, उन्हें इसे दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। अलग-अलग कंपनियों के ग्राहक इन ऐप के जरिए ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं:
इसके अलावा, उपभोक्ता अपने गैस वितरक के पास जाकर या सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी प्रमाणीकरण करा सकते हैं।
जो पात्र उपभोक्ता ई-केवाईसी पूरा नहीं करेंगे, उन्हें प्रक्रिया पूरी होने तक सब्सिडी वाले सिलेंडर की बुकिंग में परेशानी हो सकती है। जो लोग प्रमाणीकरण नहीं कराना चाहते, वे अपनी गैस कंपनी के उपलब्ध माध्यमों से इसकी जानकारी दे सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम के सिलेंडर मिल सकते हैं।
कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का भारत में पाइप वाली प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी की कीमतों पर सीधा असर जरूरी नहीं है। पीएनजी की कीमत कई बातों पर निर्भर करती है। इनमें सबसे अहम यह है कि शहरों में गैस की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को प्राकृतिक गैस कितनी मात्रा में घरेलू उत्पादन से मिल रही है और कितनी आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) से आ रही है।
इसके अलावा, सरकार के मूल्य निर्धारण संबंधी नियम, गैस वितरण की लागत और टैक्स भी पीएनजी की अंतिम कीमत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को नवंबर में एलपीजी की कीमतों के साथ-साथ ई-केवाईसी से जुड़े नियमों और पीएनजी की कीमतों पर भी नजर रखनी चाहिए।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.