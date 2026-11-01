LPG Price Hike: दिवाली से पहले आम आदमी को तगड़ा झटका, बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम, अब देना होगा इतने रुपये

LPG Price Hike: दिवाली बस आने ही वाली है। इससे ठीक पहले तेल कंपनियों ने आम लोगों को बड़ा झटका दिया है। LPG गैस सिलेंडर की कीमत में काफी बढ़ोतरी की गई है। ईरान-अमेरिका युद्ध के दौरान भारत में गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई थी। अब एक बार फिर गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। 19 kg वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में यह बढ़ोतरी आज से लागू हो गई है।
अहमदाबाद तक 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 10 से 11.50 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, राहत की बात ये है कि त्योहारों के इस सीजन में 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम स्थिर रखे गए हैं। यानी घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एलपीजी फिलहाल महंगी नहीं हुई है।
देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 2,820 रुपये का हो गया है। इससे पहले अक्टूबर में इसकी कीमत 2,810 रुपये थी। यानी दिल्ली में सिलेंडर 10 रुपये महंगा हो गया है। बता दें कि 1 अक्टूबर को भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। उस समय दिल्ली में इसकी कीमत में 62.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
मुंबई में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 2,764 रुपये का मिल रहा है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 941.50 रुपये पर स्थिर है.अहमदाबाद में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2,831.50 रुपये से बढ़कर 2,842 रुपये हो गई है। यानी यहां 10.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू सिलेंडर के दाम 949 रुपये पर स्थिर हैं। शिलांग में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1007.50 रुपये है, जबकि अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 3091 रुपये हो गई है।
चेन्नई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2,983 रुपये से बढ़कर 2,994.50 रुपये हो गई है। यहां 11.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 957.50 रुपये पर स्थिर है। वहीं कोलकाता में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 17 रुपये का इजाफा देखा गया है और दाम 2971 रुपए हो गए हैं।
LPG गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग जैसे बिज़नेस पर पड़ेगा। इससे खाने-पीने की चीज़ों की कीमत बढ़ सकती है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2014 से 2026 के बीच लगातार बढ़ रही है। पिछले 12 सालों में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने नवंबर 2014 में 19 kg गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 1,449 रुपये कर दी थी। हालांकि, नवंबर 2026 तक कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बड़े बदलाव हुए।
|शहर
|1 नवंबर से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत
|दिल्ली
|₹2,820
|मुंबई
|₹2,764
|अहमदाबाद
|₹2,842
|शिलांग
|₹3,091
|चेन्नई
|₹2,994.50
|कोलकाता
|₹2,971
अगर ईरान और अमेरिका के बीच फिर से तनाव बढ़ता है, तो गैस की कीमतें बढ़ेंगी। ईरान-अमेरिका युद्ध के दौरान होर्मुज की खाड़ी में बड़े हमले हो रहे हैं। इसके साथ ही, कुछ तेल प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाकर हमले किए गए हैं। जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। दरअसल, होर्मुज की खाड़ी में तनाव बढ़ता है, तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ती हैं। अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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