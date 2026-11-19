Maharashtra Minimum Wage Regulations: महाराष्ट्र में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन, काम के घंटे और ओवरटाइम से जुड़े नियम बदल गए हैं। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र वेज रूल्स, 2026 को नोटिफाई कर दिया है। नए नियमों के तहत कर्मचारियों के काम के घंटे, साप्ताहिक छुट्टी, ओवरटाइम भुगतान और सैलरी से होने वाली कटौती के लिए एक समान व्यवस्था तय की गई है। ये नियम 'महाराष्ट्र न्यूनतम वेतन नियम, 1963' और 'महाराष्ट्र वेतन भुगतान नियम, 1963' की जगह लेंगे, लेकिन ये राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने पर लागू नहीं होंगे।
नए नियमों के मुताबिक, दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का सामान्य कार्यदिवस 8 घंटे का होगा। वहीं, अन्य वेतन अवधि के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के कुल साप्ताहिक कार्य घंटे 48 से अधिक नहीं हो सकेंगे। छुट्टी के दिन काम कराने पर कर्मचारी को बदले में दूसरी छुट्टी देनी होगी। निर्धारित परिस्थितियों में ऐसे काम के लिए सामान्य वेतन दर से कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा।
नए वेतन नियमों में ओवरटाइम को लेकर भी साफ नियम बनाए गए हैं। साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम कराने पर कर्मचारी को सामान्य वेतन की तुलना में कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा। पीस रेट यानी काम के हिसाब से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ओवरटाइम का भुगतान लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार करना होगा।
कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण राहत यह है कि नियोक्ता एक वेतन अवधि में कर्मचारी की कुल सैलरी से 50 फीसदी से अधिक कटौती नहीं कर सकेंगे। अगर किसी कारण से इससे ज्यादा रकम की वसूली करनी है तो उसे अगली वेतन अवधि में चरणबद्ध तरीके से वसूलना होगा।
इतना ही नहीं, किसी कर्मचारी पर जुर्माना लगाने या नुकसान की भरपाई के नाम पर वेतन काटने से पहले कंपनी को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कारण बताओ नोटिस देना होगा। कर्मचारी को अपना पक्ष रखने और सफाई देने का मौका देना भी जरूरी किया गया है।
नए नियमों के तहत कर्मचारियों के वैरिएबल महंगाई भत्ते ( variable dearness allowance - VDA) में साल में दो बार बदलाव होगा। इसकी गणना भारत सरकार के श्रम ब्यूरो की ओर से जारी औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी। इसके लिए हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले गणना की जाएगी।
कंपनियों को कर्मचारियों के वेतन, उपस्थिति और ओवरटाइम से जुड़े रिकॉर्ड कम से कम पांच साल तक सुरक्षित रखना होगा। कर्मचारियों को सैलरी स्लिप भी देना अनिवार्य होगा। वेतन संबंधी शिकायत या अवैध कटौती के मामलों में कर्मचारी, श्रमिक संगठन अथवा निरीक्षक निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेंगे। नए नियमों का उद्देश्य वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाना और कामगारों के अधिकारों को स्पष्ट करना है।
|नियम
|नई व्यवस्था
|सामान्य कार्यदिवस (दैनिक वेतन)
|8 घंटे
|साप्ताहिक काम की सीमा
|48 घंटे
|साप्ताहिक छुट्टी
|एक या अधिक दिन
|छुट्टी के दिन काम
|बदले में दूसरी छुट्टी
|छुट्टी के दिन ओवरटाइम
|सामान्य वेतन का कम से कम दोगुना
|एक वेतन अवधि में अधिकतम कटौती
|50%
|VDA में संशोधन
|साल में दो बार
|वेतन और उपस्थिति रिकॉर्ड
|5 साल तक सुरक्षित रखना
|नए नियमों की अधिसूचना
|5 नवंबर 2026
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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