घर से बाहर खाना खाने का बिगड़ेगा बजट? दिवाली से पहले रेस्टोरेंट बिल 15% तक बढ़ने की तैयारी

अगर आप घर से बाहर खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी जेब और ज्यादा ढीली हो सकती है। रेस्टोरेंट में मिलने वाली इडली, डोसा, थाली और दूसरे पसंदीदा व्यंजनों के लिए ग्राहकों को पहले से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। राज्य में रेस्टोरेंट अगले 8-10 दिनों में मेन्यू के दाम 10-15% तक बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के मुताबिक, बढ़ती लागत के कारण रेस्टोरेंट के लिए पुराने दाम पर कारोबार चलाना मुश्किल हो रहा है।
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट के मेन्यू की कीमतों में बढ़ोतरी दिवाली तक लागू किए जाने की तैयारी है। पुणे में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) की प्रतिनिधि सैली जहागीरदार ने बताया कि कच्चे माल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण रेस्टोरेंट मेन्यू की समीक्षा कर रहे हैं।
इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (AHAR) के अध्यक्ष विजय के. शेट्टी के मुताबिक, कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी, दूध और डेयरी उत्पादों की महंगाई, कर्मचारियों की सैलरी और कमर्शियल किराये जैसे खर्च रेस्टोरेंट पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में कीमतों में बदलाव डाइन-इन रेस्टोरेंट, क्विक-सर्विस आउटलेट और ऑनलाइन फूड डिलीवरी के मेन्यू में भी देखने को मिल सकता है।
रेस्टोरेंट के बिल में 10-15% की बढ़ोतरी पहली नजर में कम लग सकती है। हालांकि रोजाना बाहर खाने पर महीने का बजट बढ़ सकता है। अगर कोई ग्राहक नाश्ते और दोपहर के खाने पर रोजाना ₹200 खर्च करता है, तो 10-15% की बढ़ोतरी के बाद यही खर्च ₹220 से ₹230 तक पहुंच सकता है। यानी रोजाना ₹20-30 अतिरिक्त खर्च होंगे। अगर वह महीने में 26 दिन बाहर खाना खाते हैं, तो उसका अतिरिक्त खर्च ₹520 से ₹780 तक हो सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (AHAR) ने बताया है कि कच्चे माल की बढ़ती लागत, कमर्शियल LPG, किराया, डेयरी उत्पादों की कीमतों और साफ-सफाई से जुड़े खर्चों के कारण यह बढ़ोतरी की जा रही है। उम्मीद है कि दिवाली से पहले ही कीमतों में यह बदलाव लागू हो जाएगा। इसका असर सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर में लंच की थाली और रात में डिनर की प्लेट पर दिख सकता है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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