Specialized Investment Fund: शेयर बाजार में निवेश करने वाले ज्यादातर निवेशकों के मन में यह डर रहता है कि अगर बाजार गिर गया तो उनकी मेहनत की कमाई डूब जाएगी? अगर आपके मन में भी सवाल आता है कि बाजार की गिरावट के दौरान निवेश से कमाई का कोई रास्ता हो सकता है या नहीं, तो म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक नई निवेश रणनीति सामने आ रही है।

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महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड नया निवेश विकल्प लेकर आ रहा है। इसमें कंपनी अपने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (SIF) प्लेटफॉर्म के तहत Hybrid Long-Short Fund लॉन्च करने जा रही है। इसमें निवेशक केवल शेयरों की कीमत बढ़ने पर ही निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि बाजार में गिरावट की आशंका वाले शेयरों पर भी शॉर्ट पोजिशन लेकर कमाई के अवसर तलाशे जा सकेंगे। इसके लिए डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया जाएगा।

27 नवंबर से खुलेगा NFO महिंद्रा मनुलाइफ के इस नए फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) 27 नवंबर 2026 को खुलेगा और 11 दिसंबर 2026 को बंद होगा। इसके बाद 21 दिसंबर से इसमें लगातार खरीद और बिक्री की सुविधा दोबारा शुरू होगी। ये एक इंटरवल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होगी, जिसके तहत निवेश मुख्य रूप से इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज में किया जाएगा। इसमें डेरिवेटिव के जरिए इक्विटी और डेट में सीमित शॉर्ट एक्सपोजर भी लिया जा सकेगा।

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इस फंड की सबसे बड़ी खासियत इसकी लॉन्ग-शॉर्ट निवेश रणनीति है। इस नई रणनीति में फंड मैनेजर नेट एसेट के 25 फीसदी तक अनहेज्ड शॉर्ट पोजिशन ले सकेंगे। इसका मतलब है कि जिन शेयरों में गिरावट की संभावना दिखाई देगी, उनमें भी डेरिवेटिव के जरिए पोजिशन बनाई जा सकेगी। हालांकि, शेयरों की कीमत अनुमान के उलट बढ़ने पर इस रणनीति में नुकसान भी हो सकता है।

इक्विटी के साथ डेट और आर्बिट्राज पर भी फोकस फंड की प्रस्तावित निवेश रणनीति के तहत 65-75 फीसदी हिस्सा इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाएगा। इसमें आर्बिट्राज पोजिशन भी शामिल होंगी। वहीं, 25-35 फीसदी निवेश डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल, सरकारी प्रतिभूतियों, कॉरपोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में किया जाएगा।

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इसके अलावा InvITs में 10 फीसदी तक निवेश की अनुमति होगी। फंड मैनेजर बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से इक्विटी और आर्बिट्राज के बीच निवेश का अनुपात बदल सकेंगे। इस फंड में केवल शेयरों की तेजी और गिरावट पर ही दांव नहीं लगाया जाएगा, बल्कि IPO, शेयर बायबैक, मर्जर और डिमर्जर जैसी विशेष परिस्थितियों में भी निवेश के अवसर तलाशे जाएंगे।

कौन संभालेगा फंड की जिम्मेदारी इस निवेश रणनीति का प्रबंधन आलाप शाह और अभिषेक जायसवाल (इक्विटी), जबकि अमित गर्ग और कुश सोनिगरा (फिक्स्ड इनकम) करेंगे। फंड को CRISIL Hybrid 50+50 – Moderate Index के मुकाबले बेंचमार्क किया जाएगा। NFO के समय इसे AMFI के आकलन के अनुसार Risk Band Level 2 दिया गया है। वास्तविक निवेश के बाद इसमें बदलाव हो सकता है।

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Disclaimer: ये लेख केवल जानकारी के लिए है। निवेश करने से पहले किसी प्रमाणित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी उत्तरदायी नहीं है।

About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।