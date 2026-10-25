Malabar Gold rate October 2026: Malabar, Tanishq या Joyalukkas, कहां मिल रहा सस्ता सोना? जानें 22K और 24K का ताजा भाव

Malabar Gold rate October 2026: धनतेरस और दिवाली से पहले काफी लोग सोने की खरीदारी करते हैं। कुछ लोग सिक्के, तो कुछ ज्वेलरी खरीदते हैं। अगर आप भी इस समय सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले अलग-अलग ज्वेलरी ब्रांड के भावों की तुलना करना फायदेमंद हो सकता है। आज हम आपके लिए देश के लोकप्रिय ब्रांड Malabar Gold & Diamonds, Tanishq और Joyalukkas ने 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के रेट लेकर आए हैं। अगर आज 25 अक्टूबर के भाव को देखें, तो इसमें थोड़ा ही अंतर देखने को मिल रहा है। हालांकि, मेकिंग चार्ज और GST जैसे खर्च भी आपके बिल को बढ़ा सकते हैं।
|सोने की शुद्धता
|प्रति ग्राम कीमत
|Fine Gold (999)
|₹14,163
|22 कैरेट (22 KT)
|₹13,823
|20 कैरेट (20 KT)
|₹12,605
|18 कैरेट (18 KT)
|₹11,472
|14 कैरेट (14 KT)
|₹9,135
नोट: ये दरें प्रति ग्राम हैं। इनमें 3% GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं।
|सोने की शुद्धता
|1 ग्राम का भाव
|10 ग्राम का भाव
|22 कैरेट (916)
|₹13,070
|₹1,30,700
|24 कैरेट (999)
|₹14,258
|₹1,42,580
Tanishq के 25 अक्टूबर 2026 के उपलब्ध रेट के अनुसार, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,110 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,302 प्रति ग्राम है।
|सोने की शुद्धता
|1 ग्राम का भाव
|10 ग्राम का भाव
|22 कैरेट
|₹13,110
|₹1,31,100
|24 कैरेट
|₹14,302
|₹1,43,020
इन रेट के आधार पर Tanishq में 22 कैरेट सोना Malabar Gold & Diamonds के मुकाबले ₹40 प्रति ग्राम महंगा है। वहीं, 24 कैरेट सोने में यह अंतर ₹44 प्रति ग्राम है।
Joyalukkas के ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध 25 अक्टूबर के रेट के मुताबिक, 22 कैरेट सोना ₹13,070 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोना ₹14,258 प्रति ग्राम पर दर्ज है।
|सोने की शुद्धता
|1 ग्राम का भाव
|10 ग्राम का भाव
|22 कैरेट
|₹13,070
|₹1,30,700
|24 कैरेट
|₹14,258
|₹1,42,580
Joyalukkas और Malabar Gold & Diamonds के रेट समान हैं। हालांकि, अलग-अलग शहरों, स्टोर और खरीदारी की तारीख के हिसाब से कीमतों में बदलाव हो सकता है।
तीनों ब्रांड के उपलब्ध रेट की तुलना करने पर Malabar Gold & Diamonds और Joyalukkas में सोने की कीमत समान दिखाई देती है। वहीं, Tanishq के रेट थोड़े ज्यादा हैं। हालांकि इन सभी रेट में जीएसटी और मेकिंग चार्ज को शामिल नहीं किया गया है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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