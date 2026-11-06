Malabar vs Tanishq: धनतेरस पर तनिष्क या मालाबार, कहां मिल रहा है सस्ता सोना? 6 शहरों के भाव देखकर तय करें खरीदारी

Malabar vs Tanishq: धनतेरस पर सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो ज्वैलरी शोरूम जाने से पहले आज के भाव जरूर देख लें। 6 नवंबर 2026 को सोने की कीमतों पर खरीदारों की नजर टिकी हुई है। इस बार सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सोना कितना महंगा या सस्ता हुआ, बल्कि यह भी है कि तनिष्क (Tanishq) और मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स (Malabar Gold & Diamonds) में किस ब्रांड पर सोना खरीदना ज्यादा किफायती पड़ सकता है।
mygoldrates.com के मुताबिक, 22 कैरेट सोने की कीमत तनिष्क में ₹13,190 प्रति ग्राम और मालाबार गोल्ड में ₹13,150 प्रति ग्राम है। इस तरह मालाबार का भाव तनिष्क से ₹40 प्रति ग्राम कम है। 10 ग्राम सोने की खरीदारी पर यह अंतर ₹400 तक पहुंच जाता है। हालांकि, अंतिम बिल में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य लागू शुल्क जुड़ने के बाद कीमत बदल सकती है।
|जानकारी
|तनिष्क (Tanishq)
|मालाबार गोल्ड (Malabar Gold)
|22 कैरेट सोना (प्रति ग्राम)
|₹13,140
|₹13,385
|24 कैरेट सोना (प्रति ग्राम)
|₹14,335
|₹14,602
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|₹1,31,400
|₹1,33,850
|रिंग पर मेकिंग चार्ज
|19.5%
|16.9%
|चूड़ी पर मेकिंग चार्ज
|23.5%
|16.9%
|ईयररिंग पर मेकिंग चार्ज
|27.5%
|16.9%
|मंगलसूत्र पर मेकिंग चार्ज
|23.5%
|16.9%
|मेकिंग चार्ज पर छूट
|कुछ डिजाइन पर 10% तक
|कुछ डिजाइन पर 30% तक
|10 ग्राम 22 कैरेट रिंग का अनुमानित बिल
|₹1,61,734
|₹1,61,165
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स पर रत्न जड़ी ज्वेलरी के 'वैल्यू एडिशन चार्जेस' पर 30% तक की छूट मिल रही है। ग्राहक हीरे की कीमत पर भी 30% तक की छूट पा सकते हैं। यह मुख्य ऑफ़र 9 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। ग्राहक प्राइस-लॉक' सुविधा के तहत सोने के मौजूदा भाव का 10% भुगतान करके आभूषण बुक कर सकते हैं।
अगर खरीदारी के समय सोने के दाम बढ़ जाते हैं, तो भी वे बुक किए गए भाव पर ही आभूषण खरीद सकते हैं। वहीं, अगर दाम कम हो जाते हैं, तो उन्हें उस घटे हुए भाव का फायदा मिलेगा। वहीं SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक ₹4,000 तक का कैशबैक पा सकते हैं।
तनिष्क का यह फेस्टिव ऑफर 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक तनिष्क और मिया (Mia) स्टोर्स के साथ-साथ इनकी वेबसाइट और ऐप पर भी लागू है। चुनिंदा सोने के आभूषणों (जैसे प्लेन गोल्ड, मंगलसूत्र, कुंदन, पोलकी, स्टोन-जड़े आभूषण और मिया कलेक्शन) के मेकिंग चार्ज पर ₹301 प्रति ग्राम का 'शगुन' डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं डायमंड और स्टोन जड़े आभूषणों पर, खरीदारी के स्लैब के आधार पर, डायमंड की कीमत और मेकिंग चार्ज पर 35% तक की छूट मिल सकती है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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