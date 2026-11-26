Gold Price 27 November 2026: अगर आप सोने में निवेश करते हैं या गोल्ड की कीमतों पर नजर रखते हैं, तो शुक्रवार का कारोबारी सत्र आपके लिए अहम हो सकता है। गुरुवार को सोने की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली। घरेलू वायदा बाजार MCX पर सोना करीब 1,22,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिखा। वहीं, कारोबार के दौरान इसकी कीमत 1,23,888 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। अब निवेशकों की नजर शुक्रवार, 27 नवंबर को सोने की चाल पर रहेगी।
गुरुवार को सोने की कीमतों में तेजी के पीछे अमेरिकी डॉलर की कमजोरी एक बड़ी वजह रही। डॉलर इंडेक्स गिरकर 103.74 पर आ गया। इसके अलावा अमेरिका के 10 साल के बॉन्ड की यील्ड घटकर करीब 4.85 फीसदी रह गई। डॉलर और बॉन्ड यील्ड में गिरावट से सोने जैसी कीमती धातुओं को आमतौर पर समर्थन मिलता है। दूसरी ओर, घरेलू शेयर बाजार में भी गुरुवार को तेजी रही। सेंसेक्स 390.31 अंक चढ़कर 84,328.59 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 में 65.25 अंकों की बढ़त रही और यह 25,884.50 के स्तर पर बंद हुआ।
Univest के कमोडिटी डेस्क के मुताबिक, शुक्रवार को सोने की चाल काफी हद तक डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर निर्भर करेगी। अगर डॉलर कमजोर बना रहता है, तो सोने की कीमतों में तेजी बनी रह सकती है। वहीं, अगर अमेरिकी डॉलर में मजबूती लौटती है, तो सोने की कीमतों पर दबाव आ सकता है।
|स्तर
|गोल्ड फ्यूचर्स (डॉलर प्रति औंस)
|रेजिस्टेंस 2
|3,655.50
|रेजिस्टेंस 1
|3,620.40
|पिवट लेवल
|3,599.60
|सपोर्ट 1
|3,564.50
|सपोर्ट 2
|3,543.70
शुक्रवार को अमेरिका के जीडीपी आंकड़े जारी होने हैं। इसके बाद 28 नवंबर को फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स और 29 नवंबर को अमेरिकी रोजगार से जुड़े आंकड़े सामने आएंगे। इन आंकड़ों से ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदों में बदलाव हो सकता है, जिसका असर डॉलर, बॉन्ड यील्ड और सोने की कीमतों पर पड़ सकता है। इसके अलावा 30 नवंबर को होने वाली ओपेक प्लस की बैठक भी निवेशकों के लिए अहम रहेगी। कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव महंगाई की उम्मीदों और बॉन्ड यील्ड को प्रभावित कर सकता है। इसका असर अप्रत्यक्ष रूप से सोने पर भी पड़ सकता है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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