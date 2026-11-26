Gold Price 27 November 2026: अगर आप सोने में निवेश करते हैं या गोल्ड की कीमतों पर नजर रखते हैं, तो शुक्रवार का कारोबारी सत्र आपके लिए अहम हो सकता है। गुरुवार को सोने की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली। घरेलू वायदा बाजार MCX पर सोना करीब 1,22,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिखा। वहीं, कारोबार के दौरान इसकी कीमत 1,23,888 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। अब निवेशकों की नजर शुक्रवार, 27 नवंबर को सोने की चाल पर रहेगी।
गुरुवार को सोने की कीमतों में तेजी के पीछे अमेरिकी डॉलर की कमजोरी एक बड़ी वजह रही। डॉलर इंडेक्स गिरकर 103.74 पर आ गया। इसके अलावा अमेरिका के 10 साल के बॉन्ड की यील्ड घटकर करीब 4.85 फीसदी रह गई। डॉलर और बॉन्ड यील्ड में गिरावट से सोने जैसी कीमती धातुओं को आमतौर पर समर्थन मिलता है। दूसरी ओर, घरेलू शेयर बाजार में भी गुरुवार को तेजी रही। सेंसेक्स 390.31 अंक चढ़कर 84,328.59 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 में 65.25 अंकों की बढ़त रही और यह 25,884.50 के स्तर पर बंद हुआ।
Univest के कमोडिटी डेस्क के मुताबिक, शुक्रवार को सोने की चाल काफी हद तक डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर निर्भर करेगी। अगर डॉलर कमजोर बना रहता है, तो सोने की कीमतों में तेजी बनी रह सकती है। वहीं, अगर अमेरिकी डॉलर में मजबूती लौटती है, तो सोने की कीमतों पर दबाव आ सकता है।
|स्तर
|गोल्ड फ्यूचर्स (डॉलर प्रति औंस)
|रेजिस्टेंस 2
|3,655.50
|रेजिस्टेंस 1
|3,620.40
|पिवट लेवल
|3,599.60
|सपोर्ट 1
|3,564.50
|सपोर्ट 2
|3,543.70
शुक्रवार को अमेरिका के जीडीपी आंकड़े जारी होने हैं। इसके बाद 28 नवंबर को फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स और 29 नवंबर को अमेरिकी रोजगार से जुड़े आंकड़े सामने आएंगे। इन आंकड़ों से ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदों में बदलाव हो सकता है, जिसका असर डॉलर, बॉन्ड यील्ड और सोने की कीमतों पर पड़ सकता है। इसके अलावा 30 नवंबर को होने वाली ओपेक प्लस की बैठक भी निवेशकों के लिए अहम रहेगी। कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव महंगाई की उम्मीदों और बॉन्ड यील्ड को प्रभावित कर सकता है। इसका असर अप्रत्यक्ष रूप से सोने पर भी पड़ सकता है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।