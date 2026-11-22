GST E-Way Bill Metro Rail: मेट्रो रेल अब सिर्फ यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने का माध्यम नहीं रहेगी। माल की आवाजाही के लिए भी इसे GST के ई-वे बिल सिस्टम में जगह मिल गई है। गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स नेटवर्क (Goods and Services Tax Network - GSTN) ने मेट्रो रेल को ट्रांसपोर्ट के नए विकल्प के रूप में शामिल किया है। इसके साथ ही ई-वे बिल में अब सड़क, रेल, हवाई और जल परिवहन के अलावा मेट्रो रेल का विकल्प भी उपलब्ध होगा।
इस बदलाव से उन कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों को सुविधा मिलेगी जो माल की ढुलाई के लिए मेट्रो रेल का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, मेट्रो से माल भेजने पर ई-वे बिल बनाते समय कुछ जरूरी जानकारियां दर्ज करनी होंगी। खास बात यह है कि वेब पोर्टल पर यह सुविधा शुरू हो गई है, लेकिन API के जरिए सिस्टम इस्तेमाल करने वालों के लिए अभी टेस्टिंग का दौर चल रहा है।
GSTN ने ई-वे बिल सिस्टम में मेट्रो रेल को पांचवें ट्रांसपोर्ट के तौर पर जोड़ा गया है। इससे पहले इस सिस्टम में सड़क, रेल, हवाई और जल परिवहन के विकल्प उपलब्ध थे। अब मेट्रो रेल से माल की आवाजाही की डिटेल भी ई-वे बिल में दर्ज की जा सकेगी।
यह सुविधा 26 अक्टूबर 2026 की सरकारी नोटिफिकेशन के बाद शुरू की गई है। नोटिफिकेशन के तहत 1 नवंबर 2026 से CGST Rules, 2017 के Rule 138(2A) में मेट्रो रेल को ट्रांसपोर्ट के माध्यम के रूप में शामिल किया गया है।
GSTN की 20 नवंबर की एडवाइजरी के मुताबिक, मेट्रो रेल से माल भेजने वाले कारोबारियों को ई-वे बिल बनाते समय ट्रांसपोर्ट का माध्यम 'Metro Rail' चुनना होगा। इसके साथ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर दर्ज करना भी अनिवार्य होगा।
यह विकल्प सिर्फ नया ई-वे बिल बनाने तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट से जुड़ी जानकारी अपडेट करने और कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाने या दोबारा तैयार करने में भी किया जा सकेगा।
GSTN ने मेट्रो रेल का विकल्प वेब पोर्टल के लाइव सिस्टम में उपलब्ध करा दिया है। यानी वेब पोर्टल के जरिए ई-वे बिल बनाने वाले कारोबारी इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ओर API के जरिए GST सिस्टम से जुड़े कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों के लिए यह सुविधा फिलहाल Sandbox Environment में जारी की गई है।
उन्हें अपने सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने और टेस्टिंग पूरी करने की सलाह दी गई है। लाइव API सिस्टम में इसकी शुरुआत की तारीख GSTN अलग से घोषित करेगा।
API का इस्तेमाल करने वाले कारोबारी सीधे अपने ERP या दूसरे सॉफ्टवेयर के जरिए GST पोर्टल से जुड़कर ई-वे बिल बनाते हैं। इसलिए उन्हें नए परिवहन विकल्प के अनुसार अपने सिस्टम को अपडेट करना होगा।
GST नियमों के तहत 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के माल की अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर आवाजाही के लिए सामान्य तौर पर ई-वे बिल जरूरी होता है। यह दस्तावेज माल की आवाजाही और उससे जुड़े परिवहन का रिकॉर्ड रखता है। मेट्रो रेल को नए विकल्प के रूप में जोड़ने से अब इस माध्यम से माल भेजने वाले कारोबारियों के लिए भी परिवहन की जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया ई-वे बिल सिस्टम में उपलब्ध हो गई है।
ई-वे बिल सिस्टम में मेट्रो रेल का विकल्प जुड़ने से माल की आवाजाही के रिकॉर्ड में एक और परिवहन माध्यम शामिल हो गया है। इससे मेट्रो के जरिए माल भेजने वाले कारोबारियों को ई-वे बिल में परिवहन का सही माध्यम चुनने की सुविधा मिलेगी।
हालांकि, इस बदलाव का वास्तविक कारोबारी असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने कारोबारी और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर माल ढुलाई के लिए मेट्रो रेल का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल इसका सबसे सीधा असर ई-वे बिल बनाने और परिवहन संबंधी जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया पर पड़ेगा।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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