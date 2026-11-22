GST E-Way Bill Metro Rail: मेट्रो रेल अब सिर्फ यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने का माध्यम नहीं रहेगी। माल की आवाजाही के लिए भी इसे GST के ई-वे बिल सिस्टम में जगह मिल गई है। गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स नेटवर्क (Goods and Services Tax Network - GSTN) ने मेट्रो रेल को ट्रांसपोर्ट के नए विकल्प के रूप में शामिल किया है। इसके साथ ही ई-वे बिल में अब सड़क, रेल, हवाई और जल परिवहन के अलावा मेट्रो रेल का विकल्प भी उपलब्ध होगा।

इस बदलाव से उन कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों को सुविधा मिलेगी जो माल की ढुलाई के लिए मेट्रो रेल का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, मेट्रो से माल भेजने पर ई-वे बिल बनाते समय कुछ जरूरी जानकारियां दर्ज करनी होंगी। खास बात यह है कि वेब पोर्टल पर यह सुविधा शुरू हो गई है, लेकिन API के जरिए सिस्टम इस्तेमाल करने वालों के लिए अभी टेस्टिंग का दौर चल रहा है।

ई-वे बिल में ट्रांसपोर्ट का मिला पांचवां विकल्प GSTN ने ई-वे बिल सिस्टम में मेट्रो रेल को पांचवें ट्रांसपोर्ट के तौर पर जोड़ा गया है। इससे पहले इस सिस्टम में सड़क, रेल, हवाई और जल परिवहन के विकल्प उपलब्ध थे। अब मेट्रो रेल से माल की आवाजाही की डिटेल भी ई-वे बिल में दर्ज की जा सकेगी।

यह सुविधा 26 अक्टूबर 2026 की सरकारी नोटिफिकेशन के बाद शुरू की गई है। नोटिफिकेशन के तहत 1 नवंबर 2026 से CGST Rules, 2017 के Rule 138(2A) में मेट्रो रेल को ट्रांसपोर्ट के माध्यम के रूप में शामिल किया गया है।

मेट्रो से माल भेजने पर देनी होगी यह जानकारी GSTN की 20 नवंबर की एडवाइजरी के मुताबिक, मेट्रो रेल से माल भेजने वाले कारोबारियों को ई-वे बिल बनाते समय ट्रांसपोर्ट का माध्यम 'Metro Rail' चुनना होगा। इसके साथ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर दर्ज करना भी अनिवार्य होगा।

यह विकल्प सिर्फ नया ई-वे बिल बनाने तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट से जुड़ी जानकारी अपडेट करने और कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाने या दोबारा तैयार करने में भी किया जा सकेगा।

वेब पोर्टल पर सुविधा शुरू, API यूजर्स को करना होगा इंतजार GSTN ने मेट्रो रेल का विकल्प वेब पोर्टल के लाइव सिस्टम में उपलब्ध करा दिया है। यानी वेब पोर्टल के जरिए ई-वे बिल बनाने वाले कारोबारी इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ओर API के जरिए GST सिस्टम से जुड़े कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों के लिए यह सुविधा फिलहाल Sandbox Environment में जारी की गई है।

उन्हें अपने सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने और टेस्टिंग पूरी करने की सलाह दी गई है। लाइव API सिस्टम में इसकी शुरुआत की तारीख GSTN अलग से घोषित करेगा।

API का इस्तेमाल करने वाले कारोबारी सीधे अपने ERP या दूसरे सॉफ्टवेयर के जरिए GST पोर्टल से जुड़कर ई-वे बिल बनाते हैं। इसलिए उन्हें नए परिवहन विकल्प के अनुसार अपने सिस्टम को अपडेट करना होगा।

₹ 50,000 या उससे अधिक के माल पर जरूरी है ई-वे बिल GST नियमों के तहत 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के माल की अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर आवाजाही के लिए सामान्य तौर पर ई-वे बिल जरूरी होता है। यह दस्तावेज माल की आवाजाही और उससे जुड़े परिवहन का रिकॉर्ड रखता है। मेट्रो रेल को नए विकल्प के रूप में जोड़ने से अब इस माध्यम से माल भेजने वाले कारोबारियों के लिए भी परिवहन की जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया ई-वे बिल सिस्टम में उपलब्ध हो गई है।

कारोबारियों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए क्यों अहम है बदलाव? ई-वे बिल सिस्टम में मेट्रो रेल का विकल्प जुड़ने से माल की आवाजाही के रिकॉर्ड में एक और परिवहन माध्यम शामिल हो गया है। इससे मेट्रो के जरिए माल भेजने वाले कारोबारियों को ई-वे बिल में परिवहन का सही माध्यम चुनने की सुविधा मिलेगी।