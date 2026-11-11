Mother Dairy Milk Price Hike: दिल्ली-NCR में बढ़े दूध के दाम, जानिए कल से कितने का मिलेगा 72 वाला फुल क्रीम दूध

Mother Dairy Milk Price Hike: अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और मदर डेयर की दूध खरीदते हैं, तो कल से आपकी जेब ज्यादा ढीली होने वाली है। मदर डेयरी ने दिल्ली दिल्ली-एनसीआर में दूध की कीमतों में 2-4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। ये नई दरे कल यानी 12 नवंबर से से लागू होंगी। इससे पहले कंपनी दिल्ली-एनसीआर में 14 मई, 2026 और उससे पहले अप्रैल, 2025 में कीमतों में इजाफा किया था।
मदर डेयरी ने सबसे अधिक रेट फूल क्रीम दूध के बढ़ाए हैं। अब 72 वाला फुल क्रीम दूध 76 रुपये का 1 लीटर मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि कंपनी किसानों से महंगे दाम पर दूध खरीद रही है। इसलिए उन्हें दूध की कीमत बढ़ानी पड़ी है। इस बार कंपनी ने दूध की लगभग सभी प्रमुख किस्मों के दाम बढ़ाए हैं। फुल क्रीम दूध पर सबसे ज्यादा 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।
|दूध की किस्म
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|फुल क्रीम दूध (पाउच)
|₹72
|₹76
|टोंड दूध (थोक)
|₹58
|₹60
|टोंड दूध (पाउच)
|₹60
|₹62
|डबल टोंड दूध
|₹54
|₹56
|गाय का दूध
|₹62
|₹65
कंपनी दिल्ली-एनसीआर बाजार में प्रतिदिन करीब 35 लाख लीटर दूध बेचती है। कुल मिलाकर, कंपनी प्रतिदिन 50 लाख लीटर से अधिक दूध बेचती है। इसमें से कंपनी दूध की बिक्री से होने वाली आय का 75-80 प्रतिशत हिस्सा किसानों को देती है। छह महीने में दूध की कीमतों में हुई इस वृद्धि से घरेलू बजट पर असर पड़ेगा।
मदर डेयरी ने बेहतर मांग के दम पर पिछले वित्त वर्ष में अपना कारोबार 17 प्रतिशत बढ़ाकर 20,300 करोड़ रुपये कर लिया था। कंपनी के दूध उत्पादों और खाद्य तेलों की मांग में वृद्धि हुई थी।वर्ष 1974 में स्थापित मदर डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। बता दें कि बढ़े हुए दाम पर जब मदर डेयरी के प्रवक्ता से सवाल किया गया, तो उसने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही अमूल ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ाए थे। कंपनी ने 1 किलो घी पर 40 रुपये बढ़ाए हैं।
|प्रोडक्ट
|पहले कीमत
|अब कीमत
|बढ़ोतरी
|घी, 1 kg कार्टन
|₹630 / ₹640*
|₹680
|₹40 - ₹50
|घी, 500 ग्राम पाउच
|₹325
|₹345
|₹20
|मक्खन, 100 ग्राम पैक
|₹63
|₹66
|₹3
|मक्खन, 500 ग्राम पैक
|₹310
|₹325
|₹15
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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