मुहूर्त ट्रेडिंग में 1 लाख रुपए के निवेश पर कितनी लगेगी फीस? जानें STT, GST और अन्य चार्ज का पूरा हिसाब

मुहूर्त ट्रेडिंग को शेयर बाजार में निवेश की शुभ शुरुआत माना जाता है। दिवाली के दिन होने वाले इस विशेष कारोबारी सत्र में बड़ी संख्या में निवेशक शेयर खरीदते हैं। कई लोग इस मौके पर 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए या उससे अधिक रकम निवेश करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि शेयर खरीदने के लिए लगाई गई रकम के अलावा आपको कितने अतिरिक्त चार्ज देने पड़ेंगे?
शेयर बाजार में निवेश करते समय केवल शेयर की कीमत ही नहीं, बल्कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT), जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज और ब्रोकरेज भी देना पड़ता है। इनका हिसाब समझना जरूरी है।
मान लीजिए आप मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान एनएसई पर 1 लाख रुपए के शेयर खरीदते हैं और उन्हें डिलीवरी के लिए अपने डीमैट खाते में रखते हैं। जीरो ब्रोकरेज वाले डिस्काउंट ब्रोकर के उदाहरण से इसका हिसाब समझते हैं।
|चार्ज का नाम
|दर
|1 लाख रुपए पर शुल्क
|STT
|0.10%
|100 रुपए
|स्टांप ड्यूटी
|0.015%
|15 रुपए
|एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज
|0.00307%
|3.07 रुपए
|SEBI टर्नओवर फीस
|0.0001%
|0.10 रुपए
|GST
|18%
|लगभग 0.57 रुपए
|कुल
|118.74 रुपए
इस तरह 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने पर आपको लगभग 119 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। यानी कुल रकम करीब 1,00,119 रुपए होगी। यह गणना जीरो ब्रोकरेज और एनएसई के इक्विटी कैश सेगमेंट के आधार पर है।
ध्यान रखें कि शेयर खरीदने के साथ ही पूरा खर्च खत्म नहीं होता। जब आप इन शेयरों को बेचेंगे, तब भी डिलीवरी ट्रेड पर 0.10 फीसदी STT देना होगा। इसके अलावा एक्सचेंज चार्ज, SEBI फीस और इन पर जीएसटी भी लगेगा।
अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर खरीदकर बाद में उतनी ही कीमत पर बेचते हैं, तो खरीद और बिक्री दोनों तरफ के सामान्य चार्ज मिलाकर करीब 224 रुपए हो सकते हैं। इसके अलावा शेयर बेचने पर ब्रोकर का डीमैट डेबिट चार्ज (DP Charge) भी लग सकता है। इसकी दर ब्रोकर के अनुसार अलग-अलग होती है।
नहीं। मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार निवेशकों से कोई अलग या विशेष ट्रेडिंग फीस नहीं वसूलता है। इस दौरान भी सामान्य कारोबारी सत्र की तरह ही टैक्स और अन्य शुल्क लागू होते हैं। हालांकि, ब्रोकरेज की रकम आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ब्रोकर की योजना पर निर्भर करती है।
अगर आपका ब्रोकर डिलीवरी ट्रेड पर ब्रोकरेज वसूलता है, तो खर्च बढ़ जाएगा। इसके अलावा शेयर बेचते समय डीमैट डेबिट चार्ज भी देना पड़ सकता है।
इसलिए मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेश करने से पहले अपने ब्रोकर का चार्ज स्ट्रक्चर जरूर देख लें। याद रखें कि शुभ मुहूर्त में निवेश करना अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन शेयर खरीदने का फैसला कंपनी की वित्तीय स्थिति, कारोबार और जोखिम को समझकर ही लेना चाहिए।
(नोट: ऊपर की गणना 1 लाख रुपए के एनएसई डिलीवरी ट्रेड, जीरो ब्रोकरेज और बिना किसी अतिरिक्त डीमैट शुल्क के अनुमान पर आधारित है। खरीद और बिक्री दोनों का कुल सामान्य शुल्क लगभग 222.48 रुपए होगा, यदि दोनों तरफ कारोबार का मूल्य 1 लाख रुपए हो। डीमैट डेबिट चार्ज और अन्य ब्रोकर शुल्क अलग होंगे। ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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