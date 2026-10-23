SIP बेचने वाले खरीद रहे प्राइवेट जेट, निवेशक तो... म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर ताला क्यों लगाना चाहते हैं ये एक्सपर्ट?

एक्सपर्ट्स हों या ऑफिस के साथी, सभी एसआईपी करने की सलाह देते हैं। सभी कंपाउंडिंग का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे छोटी-छोटी रकम जोड़कर एक तय समय बाद मोटी रकम पा सकते हैं। लेकिन शंकर शर्मा ऐसे एक्सपर्ट हैं जो भारत से एसआईपी कल्चर को खत्म करना चाहते हैं।

उनका मानना है कि एसआईपी सिस्टम भारत के अनुकूल है ही नहीं। उन्होंने कहा कि एसआईपी अगर दुनिया के किसी भी शेयर बाजार में अपना सही मकसद पूरा कर पा रहा है तो वह है- अमेरिका। शंकर शर्मा कहते हैं, 'मुझे उम्मीद है कि एसआईपी निवेशकों को निराश करेगी।' वो एसआईपी को बडे़ पैमाने पर लोगों का पैसा सोखकर मुट्ठीभर लोगों को अमीर बनाने का तंत्र मानते हैं।

शेयर बाजार गिरता है तो गिरने दे सरकार: शंकर शर्मा शेयर बाजार के बड़े खिलाड़ियों में शुमार शंकर शर्मा शेयर जीक्वांट इन्वेस्टेक के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार के डूबने से देश बर्बाद नहीं हुआ करते, लेकिन करेंसी और इंट्रेस्ट रेट का संकट अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता है।

उनका सुझाव है कि सरकार को शेयर बाजार को उसके हाल पर छोड़कर विदेशी निवेश मंगाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों को टैक्स फ्री करके घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों का टैक्स बढ़ा दिया जाए। शर्मा ने साफ कहा कि हमें एसआईपी को हतोत्साहित करके विदेशी पूंजी को प्रोत्साहित करना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'मैं दो साल से बार-बार कह रहा हूं कि एसाईपी देश में व्यापक आर्थिक आपदा का कारण बन सकती है। और देखिए आज क्या हो रहा है। अगर हमने अब कदम नहीं उठाए तो आगे बड़ी बर्बादी तय है। हमने विदेशी मुद्रा को बाहर जाने से रोकने के लिए सोने के आयात पर पाबंदी लगाई थी। मेरी नजर में एसआईपी भी यही कर रहा है, बल्कि और बड़े पैमाने पर हो रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कोई वॉर चेस्ट नहीं, बल्कि बारूद की ढेर है।'

एक्सपर्ट बोले- सिर्फ सर्विस देने वाले ही होते हैं मालामाल बीते दो साल से शेयर बाजार के निगेटिव रिटर्न पर शर्मा ने कहा कि स्टॉक मार्केट भले ही गिरा हो, लेकिन बहुत से लोगों ने इससे गजब की कमाई की है। मजे की बात ये है कि मोटी कमाई करने वालों में कई लोग इक्विटी मार्केट के सर्विस सेलर हैं, जैसे ऐसेट मैनेजर, वेल्थ मैनेजर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रिब्यूटर। निवेशक छोटी चीजें भी नहीं खरीद सके, लेकिन इन सेवा विक्रेताओं ने पेंटहाउस और प्राइवेट जेट खरीद लिए। मेरी नजर में शेयर बाजार ऐसे ही काम करता है।

आम लोगों के लिए है ही नहीं इक्विटी मार्केट: शर्मा शर्मा आगे कहते हैं कि दरअसल इक्विटी मार्केट्स की डिजाइनिंग ही आम लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, 'इक्विटी मार्केट को कभी आम लोगों को अमीर बनाने के लिए बनाया ही नहीं गया था। मेरी नजर में ये इसके ठीक उलट काम करते हैं- बहुतों से पैसा चूसते हैं और कुछ लोगों को अति धनवान बना देते हैं। ये लोग कुछ भी दावा करें, लेकिन यह बिल्कुल निष्ठुर जीरो-सम गेम है।' उन्होंने कहा, ‘मौलिक सच्चाई समझ जाएंगे तब चुनिंदा अमीरों में शामिल होने की चांस बढ़ जाएगा, वरना उस समूह का हिस्सा बन जाएंगे जो मेरी राय में इक्विटी मार्केट से और भी गरीब हो जाएगा।’

शंकर शर्मा आगे समझाते हैं कि भारतीय शेयरों के साथ कोई विशेष समस्या नहीं है, बल्कि इक्विटी मार्केट की प्रकृत्ति ही यही है। यह ज्यादातर समय खराब रिटर्न देता है और कभी-कभार बहुत अच्छा रिटर्न दे देता है। वो कहते हैं कि बिल्कुल बंपर रिटर्न का दौर बहुत छोटा हुआ करता है। शर्मा कहते हैं, 'जरा इस नैरेटिव पर विचार कीजिए कि इंडियन इक्विटीज ने दशकों से 12-15% का कंपाउंड रिटर्न दिया है। इस आंकड़े में टैक्स या रिस्क शामिल नहीं होता है। अगर दोनों के मद्देनजर रिटर्न का आकलन करेंगे तो मेरे हिसाब से यह 7-8% के करीब बैठेगा। बल्कि इसकी भी गारंटी नहीं है।'

शंकर शर्मा का सवाल- म्यूचुअल फंड सही कैसे है? शंकर शर्मा कहते हैं कि 'म्यूचुअल फंड सही है' के अभियान पर तुरंत रोक लगनी चाहिए क्योंकि यह अब तक का सबसे भ्रामक प्रचार है। वो पूछते हैं, 'आखिर किस दृष्टि से सही है? क्या हमें सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा से फाइनेंशियल एडवाइस लेनी चाहिए?'

वो आगे कहते हैं, 'शुक्र है कि मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता। लेकिन, मैं म्यूचुअल फंड एसआईपी मूलतः भारत के लिए गलत प्रॉडक्ट है। मेरी नजर में यह सिर्फ अमेरिकी मार्केट में अच्छा काम करता है।' तो सवाल है कि आखिर आम लोग निवेश करें तो कहां? शंकर शर्मा कहते हैं, 'फिक्स्ड इनकम, गोल्ड और चुनिंदा रीयल एस्टेट में। मैंने अपने दोस्तों, परिवार और मेरी बहन को भी दशकों से यह अप्रोच अपनाने को कहा और वो सभी इक्विटी इन्वेस्टर्स से ज्यादा खुश दिखते हैं।'