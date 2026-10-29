Milk Price Hike: महंगाई का नया वार! दूध के दाम में 8 रुपये का उछाल, जानें कब से लागू होंगी नई कीमतें

Nandini Milk Price Hike: अक्टूबर के आखिरी दिनों में ही महंगाई ने एक बार फिर से आम आदमी की जेब पर चोट मारी है। कर्नाटक सरकार ने दूध की कीमतों में आज 8 रुपये की बढ़ोतरी की है। दूध की नई कीमत 1 नवंबर से लागू होंगी।
कर्नाटक सरकार ने आज 29 अक्टूबर को नंदिनी दूध की कीमतों में 8 रुपये की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने बताया कि इन 8 रुपये में से 7 रुपये किसानों को दिए जाएंगे और 1 रुपया दूध यूनियनों को मिलेगा।गौड़ा ने कहा कि किसानों के सामने मौजूद संकट को देखते हुए विधान परिषद में सभी दलों के सदस्यों ने उनका समर्थन करने के लिए कदम उठाने की मांग की थी। दूध उत्पादक खुद भी विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए थे और सहकारी समितियों ने भी कीमतों में बढ़ोतरी पर जोर दिया था।''
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन मांगों का सम्मान करते हुए मंत्रिमंडल ने आज दूध उत्पादक किसानों को दिए जाने वाले दाम में सात रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसके अलावा, सहकारी समितियों को एक रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त मिलेगा। इस तरह कुल बढ़ोतरी आठ रुपये प्रति लीटर होगी।
मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल में इस मुद्दे पर दो-तीन बार चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला सर्वसम्मति से लिया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री, पशुपालन मंत्री और सहकारिता मंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने दूध की कीमत में कम से कम 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने पर जोर दिया था।
उन्होंने कहा कि हालांकि किसानों ने दूध की कीमत में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन लगा कि इतनी अधिक बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद हमने आठ रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया, जिसमें से सात रुपये किसानों को और एक रुपया दुग्ध सहकारी समितियों को मिलेगा।
फिलहाल कर्नाटक में किसानों को सरकार की ओर से पांच रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि के अलावा लगभग 35 रुपये प्रति लीटर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि आगे किसानों को मिलने वाला दाम 35 रुपये से बढ़कर 42 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। सरकार की ओर से पांच रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि जारी रहेगी। इसका मतलब है कि किसानों को सरकार की प्रोत्साहन राशि सहित कुल 47 रुपये प्रति लीटर मिलेंगे। इससे लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा।''
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