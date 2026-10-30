November Rules Change: नवंबर में होंगे ये 5 बड़े बदलाव, आम आदमी की जेब और पेंशन पर पड़ेगा असर

नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही वित्तीय और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े कई अहम बदलाव सामने आने वाले हैं। इनमें से कुछ नियम 1 नवंबर से लागू होंगे, जबकि कुछ जरूरी समयसीमाएं और सरकारी फैसले भी हैं, जिन पर आम लोगों, पेंशनधारकों और करदाताओं को ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं नवंबर में होने वाले इन बदलावों के बारे में।
केंद्र सरकार 1 नवंबर 2026 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट से जुड़े नियमों को आसान बनाएगी। इसके अलावा, उन कारोबारियों को अस्थायी रिफंड देने की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी, जिन्हें उल्टी शुल्क संरचना (इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) का सामना करना पड़ता है।
सरकार ने 26 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में इन बदलावों की जानकारी दी है। इन उपायों की घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में की गई थी। इससे कारोबारियों को जीएसटी रिफंड हासिल करने में आसानी हो सकती है।
सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 नवंबर को भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना पर नजर रहेगी। अगर कीमतों में बदलाव होता है तो इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कारोबारों पर पड़ सकता है, जहां रोजाना एलपीजी का इस्तेमाल होता है।
हालांकि, 29 अक्टूबर तक 1 नवंबर 2026 के लिए एलपीजी की कीमतों में किसी बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। ऐसे में उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुक करने से पहले अपनी गैस कंपनी की ओर से जारी ताजा कीमतें जरूर देखनी चाहिए।
सरकारी पेंशन पाने वाले लोगों को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करना होता है। ऐसा करने से उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहती है।
80 साल से कम उम्र के पेंशनधारक 1 नवंबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वहीं, 80 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग पेंशनधारकों के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। आमतौर पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर होती है।
अगर कोई पेंशनधारक तय समयसीमा में जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है तो उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। प्रमाण पत्र जमा करने के बाद पेंशन दोबारा शुरू की जा सकती है।
इनकम टैक्स विभाग ने ऑडिट के दायरे में आने वाले कुछ करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए ऐसे करदाताओं को अब 31 अक्टूबर के बजाय 21 नवंबर 2026 तक अपना आईटीआर दाखिल करने का मौका मिलेगा।
हालांकि, यह राहत सभी करदाताओं के लिए नहीं है। इसका लाभ केवल उन्हीं पात्र करदाताओं को मिलेगा, जिनके खातों का ऑडिट कराना जरूरी है। इसलिए करदाताओं को अपनी श्रेणी के अनुसार नई समयसीमा की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में दिव्यांग पेंशन से जुड़ी सहायता का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत पेंशन के लिए न्यूनतम दिव्यांगता की सीमा 80 फीसदी से घटाकर 40 फीसदी करने और पात्रता के लिए न्यूनतम उम्र की शर्त हटाने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा, 80 साल से कम उम्र के पात्र लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार की सहायता राशि बढ़ाकर 375 रुपए प्रति महीने और 80 साल या इससे अधिक उम्र के लाभार्थियों के लिए 625 रुपए प्रति महीने करने का प्रस्ताव है।
हालांकि, इन बदलावों को लागू करने के लिए अभी नई परिचालन गाइडलाइंस जारी नहीं की गई हैं। इसलिए ये नियम 1 नवंबर से लागू होने की उम्मीद नहीं है। लाभार्थियों को सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।
नवंबर में बैंक अपनी नीतियों के अनुसार फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और कर्ज की ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि, ये बदलाव हर बैंक के लिए अलग-अलग हो सकते हैं।
ऐसे में आम लोगों, कारोबारियों और पेंशनधारकों को किसी भी वित्तीय फैसले से पहले संबंधित सरकारी विभाग, बैंक या नियामक संस्था की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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