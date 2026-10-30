November Rules Change: नवंबर में होंगे ये 5 बड़े बदलाव, आम आदमी की जेब और पेंशन पर पड़ेगा असर

नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही वित्तीय और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े कई अहम बदलाव सामने आने वाले हैं। इनमें से कुछ नियम 1 नवंबर से लागू होंगे, जबकि कुछ जरूरी समयसीमाएं और सरकारी फैसले भी हैं, जिन पर आम लोगों, पेंशनधारकों और करदाताओं को ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं नवंबर में होने वाले इन बदलावों के बारे में।

जीएसटी के नियमों में होगा बदलाव केंद्र सरकार 1 नवंबर 2026 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट से जुड़े नियमों को आसान बनाएगी। इसके अलावा, उन कारोबारियों को अस्थायी रिफंड देने की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी, जिन्हें उल्टी शुल्क संरचना (इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) का सामना करना पड़ता है।

सरकार ने 26 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में इन बदलावों की जानकारी दी है। इन उपायों की घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में की गई थी। इससे कारोबारियों को जीएसटी रिफंड हासिल करने में आसानी हो सकती है।

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर रहेगी नजर सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 नवंबर को भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना पर नजर रहेगी। अगर कीमतों में बदलाव होता है तो इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कारोबारों पर पड़ सकता है, जहां रोजाना एलपीजी का इस्तेमाल होता है।

हालांकि, 29 अक्टूबर तक 1 नवंबर 2026 के लिए एलपीजी की कीमतों में किसी बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। ऐसे में उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुक करने से पहले अपनी गैस कंपनी की ओर से जारी ताजा कीमतें जरूर देखनी चाहिए।

पेंशनधारक 1 नवंबर से जमा कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र सरकारी पेंशन पाने वाले लोगों को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करना होता है। ऐसा करने से उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहती है।

80 साल से कम उम्र के पेंशनधारक 1 नवंबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वहीं, 80 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग पेंशनधारकों के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। आमतौर पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर होती है।

अगर कोई पेंशनधारक तय समयसीमा में जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है तो उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। प्रमाण पत्र जमा करने के बाद पेंशन दोबारा शुरू की जा सकती है।

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की बढ़ी समयसीमा इनकम टैक्स विभाग ने ऑडिट के दायरे में आने वाले कुछ करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए ऐसे करदाताओं को अब 31 अक्टूबर के बजाय 21 नवंबर 2026 तक अपना आईटीआर दाखिल करने का मौका मिलेगा।

हालांकि, यह राहत सभी करदाताओं के लिए नहीं है। इसका लाभ केवल उन्हीं पात्र करदाताओं को मिलेगा, जिनके खातों का ऑडिट कराना जरूरी है। इसलिए करदाताओं को अपनी श्रेणी के अनुसार नई समयसीमा की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।

दिव्यांग पेंशन के नए नियम 1 नवंबर से लागू नहीं होंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में दिव्यांग पेंशन से जुड़ी सहायता का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत पेंशन के लिए न्यूनतम दिव्यांगता की सीमा 80 फीसदी से घटाकर 40 फीसदी करने और पात्रता के लिए न्यूनतम उम्र की शर्त हटाने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा, 80 साल से कम उम्र के पात्र लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार की सहायता राशि बढ़ाकर 375 रुपए प्रति महीने और 80 साल या इससे अधिक उम्र के लाभार्थियों के लिए 625 रुपए प्रति महीने करने का प्रस्ताव है।

हालांकि, इन बदलावों को लागू करने के लिए अभी नई परिचालन गाइडलाइंस जारी नहीं की गई हैं। इसलिए ये नियम 1 नवंबर से लागू होने की उम्मीद नहीं है। लाभार्थियों को सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।

कोई भी फैसला लेने से पहले जांचें आधिकारिक जानकारी नवंबर में बैंक अपनी नीतियों के अनुसार फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और कर्ज की ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि, ये बदलाव हर बैंक के लिए अलग-अलग हो सकते हैं।