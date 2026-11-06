Bank Holidays: दिवाली से भाई दूज तक कई दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें आपके शहर में कब रहेगी छुट्टी

देशभर में दिवाली के त्योहार के दौरान अलग-अलग राज्यों और शहरों में बैंक कई दिनों तक बंद रहने वाले हैं। इन छुट्टियों का कारण दिवाली के साथ-साथ स्थानीय त्योहार और धार्मिक आयोजन भी हैं। इस साल दिवाली 8 नवंबर, रविवार को मनाई जाएगी।
इसके अलावा कई शहरों में 9, 10 और 11 नवंबर को भी बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आप बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की योजना बना रहे हैं तो पहले नवंबर की छुट्टियों की पूरी लिस्ट जरूर देख लें।
8 नवंबर, रविवार को दिवाली होने के साथ ही देशभर में बैंकों की साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। वहीं, 9 नवंबर, सोमवार को अगरतला, भोपाल, चंडीगढ़, गंगटोक, इंफाल, जयपुर, कानपुर और लखनऊ में बैंक बंद रहेंगे। इन शहरों में दिवाली, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवस के कारण छुट्टी रहेगी।
10 नवंबर, मंगलवार को अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, मुंबई और नागपुर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इन शहरों में दिवाली (बली प्रतिपदा), दीपावली, गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा और विक्रम संवत नववर्ष के कारण बैंक बंद रहेंगे।
11 नवंबर, बुधवार को गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इन शहरों में लक्ष्मी पूजा, निंगोल चक्कौबा, भ्रातृ द्वितीया, भाई दूज और चित्रगुप्त जयंती के चलते बैंक बंद रहेंगे।
दिवाली के अलावा नवंबर में कई अन्य त्योहारों के कारण भी अलग-अलग शहरों में बैंक बंद रहेंगे। 13 नवंबर, शुक्रवार को शिलांग में वांगला उत्सव के कारण बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा।
16 नवंबर, सोमवार को पटना और रांची में छठ पूजा के चलते बैंक बंद रहेंगे। वहीं, 20 नवंबर, शुक्रवार को देहरादून में इगास-बग्वाल और 23 नवंबर, सोमवार को शिलांग में सेंग कुट स्नेम के कारण बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी।
24 नवंबर, मंगलवार को गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रहस पूर्णिमा के अवसर पर कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। इनमें आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर शामिल हैं। इसके अलावा 27 नवंबर, शुक्रवार को बेंगलुरु में कनकदास जयंती के कारण बैंक बंद रहेंगे।
त्योहारों के अलावा बैंकों में हर महीने की तरह नवंबर में भी दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहेगी। इस महीने 14 नवंबर को दूसरा शनिवार और 28 नवंबर को चौथा शनिवार है। इसके अलावा 8, 15, 22 और 29 नवंबर को रविवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे।
बैंक शाखाएं बंद रहने के दौरान ग्राहकों को नकद जमा करने, पैसे निकालने, चेक से जुड़े काम और बैंक कर्मचारियों से सीधे मिलने जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। हालांकि, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम जैसी डिजिटल सुविधाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहने की उम्मीद है।
ध्यान रखें कि एटीएम में नकदी की उपलब्धता अलग-अलग जगहों पर निर्भर कर सकती है। इसके अलावा चेक क्लियर होने और बैंक से जुड़े कुछ अन्य कामों में भी देरी हो सकती है। ऐसे में ग्राहकों को सलाह है कि वे बैंक की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए अपने जरूरी काम पहले ही निपटा लें।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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