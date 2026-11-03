Gold-Silver Rate Today: सोना हुआ महंगा, चांदी के भाव में गिरावट, खरीदने से पहले चेक करें आज की कीमत

3 नवंबर 2026 को सोने की कीमत में 10 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। दिल्ली में 22 कैरेट सोना 1,27,910 रुपये और 24 कैरेट 1,39,530 रुपये पर है। वहीं, चांदी 100 रुपये गिरकर 1,99,900 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

Manali Rastogi
पब्लिश्ड3 Nov 2026, 10:52 AM IST
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आज सोना खरीदना कितना महंगा? चांदी के दाम गिरे, जानें अपने शहर में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत
आज सोना खरीदना कितना महंगा? चांदी के दाम गिरे, जानें अपने शहर में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत

देश के सर्राफा बाजार में 3 नवंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिला है। बुधवार को सोने के भाव में हल्की तेजी आई है, जबकि चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा भाव जरूर जान लें।

आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमत में 10 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, चांदी 100 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई है। भुवनेश्वर में भी सोने की कीमतों में तेजी और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है।

दिल्ली में सोने का भाव कितना है?

राजधानी दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,27,910 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव 1,39,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। दिल्ली में सोने की कीमत मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है।

मुंबई में 22 कैरेट सोने का भाव 1,27,760 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,380 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चेन्नई और कोलकाता में भी सोने के यही भाव हैं।

बेंगलुरु और हैदराबाद में भी 22 कैरेट सोना 1,27,760 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,39,380 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। भुवनेश्वर में भी सोने की कीमतें इन्हीं शहरों के बराबर हैं।

7 बड़े शहरों में 22 और 24 कैरेट सोने का भाव

शहर22 कैरेट (10 ग्राम)24 कैरेट (10 ग्राम)
दिल्ली1,27,910 रुपये1,39,530 रुपये
मुंबई1,27,760 रुपये1,39,380 रुपये
चेन्नई1,27,760 रुपये1,39,380 रुपये
कोलकाता1,27,760 रुपये1,39,380 रुपये
हैदराबाद1,27,760 रुपये1,39,380 रुपये
बेंगलुरु1,27,760 रुपये1,39,380 रुपये
भुवनेश्वर1,27,760 रुपये1,39,380 रुपये

चांदी की कीमत में 100 रुपये की गिरावट

सोने के मुकाबले चांदी की कीमत में गिरावट आई है। बुधवार को चांदी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम कम होकर 1,99,900 रुपये पर आ गया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में चांदी की कीमत एक समान है।

7 बड़े शहरों में चांदी का भाव

शहरचांदी की कीमत (1 किलोग्राम)
दिल्ली1,99,900 रुपये
मुंबई1,99,900 रुपये
चेन्नई1,99,900 रुपये
कोलकाता1,99,900 रुपये
हैदराबाद1,99,900 रुपये
बेंगलुरु1,99,900 रुपये
भुवनेश्वर1,99,900 रुपये

सोना-चांदी खरीदने से पहले रखें ध्यान

सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना बदलाव होता है। अलग-अलग शहरों में स्थानीय कर, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्कों के कारण अंतिम कीमत अलग हो सकती है। इसलिए गहने खरीदने से पहले स्थानीय ज्वेलर से भाव की पुष्टि जरूर करें। साथ ही, सोने के गहने खरीदते समय हॉलमार्क और उसकी शुद्धता की जांच करना भी जरूरी है।

About the Author

Manali Rastogi

मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।

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