CIBIL Score Upgrade Rules: सिबिल खराब है तो लोन मिलने में मुश्किल होगी। यह तो हम जानते हैं, लेकिन सिबिल अच्छा रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हम ये जान लें कि सिबिल स्कोर किन-किन मानकों से तैयार होता है, तो हमें सवाल के जवाब मिल जाएगा। सीए राहुल चन्ना ने अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो में बताया है कि सिबिल स्कोर मूलतः पांच कारकों पर निर्भर करता है और इन सभी कारकों के अलग-अलग वेटेज होते हैं।
यूं तो सिबिल स्कोर तैयार करने वाली संस्था कभी वेटेज को सार्वजनिक नहीं करती, लेकिन अंदाजा यही है कि रीपेमेंट हिस्ट्री के लिए 35%, क्रेडिट यूटिलाइजेशन के लिए 30%, क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ के लिए 15%, क्रेडिट मिक्स के लिए 10% और नई पूछताछ के लिए 10% का वेटेज मिलता है। आइए एक टेबल के जरिए समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है।
सिबिल की अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक ब्लॉग में भी बताया गया है कि आखिर सिबिल स्कोर का आकलन कैसे किया जाता है। ब्लॉग में सिबिल स्कोर के चार प्रमुख कारक बताए गए हैं- पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट मिक्स, बार-बार पूछताछ, ज्यादा क्रेडिट यूटिलाइजेशन। सिबिल की वेबसाइट के अनुसार, ईएमआई पेमेंट में देरी या डिफॉल्ट करने पर, लोन लेने के बारे में बार-बार पूछताछ करने, हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन जैसे फैक्टर्स आपके सिबिल स्कोर को कमजोर करते हैं। अगर आपके लोन प्रोफाइल में सिक्यॉर्ड और अनसिक्यॉर्ड लोन, दोनों का संतुलन है तो आपके सिबिल स्कोर पर सकारात्मक असर होगा।
|कारक
|अनुमानित भार
|इसका अर्थ
|भुगतान का इतिहास (Repayment / Payment History)
|35%
|क्रेडिट कार्ड बिल और ऋण की EMI समय पर चुकाने का रिकॉर्ड। भुगतान में देरी या डिफॉल्ट होने से क्रेडिट स्कोर पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
|क्रेडिट उपयोग अनुपात (Credit Utilization Ratio – CUR)
|30%
|उपलब्ध क्रेडिट लिमिट में से कितनी राशि का उपयोग किया जा रहा है। क्रेडिट लिमिट का 30% से कम उपयोग रखना सामान्यतः बेहतर माना जाता है।
|क्रेडिट इतिहास की अवधि (Length of Credit History)
|15%
|आपके सक्रिय क्रेडिट खातों की उम्र और कितने समय से आप जिम्मेदारीपूर्वक क्रेडिट का उपयोग कर रहे हैं।
|नया क्रेडिट एवं हार्ड इंक्वायरी (New Credit / Hard Inquiries)
|10%
|आप कितनी बार नए ऋण या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। कम समय में कई आवेदन करने से क्रेडिट जोखिम बढ़ने का संकेत मिल सकता है।
|क्रेडिट का मिश्रण (Credit Mix)
|10%
|सुरक्षित ऋण (जैसे होम या ऑटो लोन) और असुरक्षित ऋण (जैसे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड) के बीच संतुलन।
आपका सिबिल स्कोर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और आपके पास्ट पेमेंट्स पर तैयार हुआ है, लेकिन ये आपके भविष्य में लोन मिलने की संभावना को प्रभावित करता है। इसलिए, ध्यान रहे कि आप जो आज कर रहे हैं, उसकी छाप भविष्य पर पड़ेगी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अभी ठीक नहीं है तो अगले तीन महीने में ये कदम उठाकर इसे ठीक कर सकते हैं।
1. अब जितनी भी ईएमआई बची है, सभी को समय से भरें।
2. आपको बैंक की ओर से जितना क्रेडिट मिला है, उसका 30% से ज्यादा उपयोग नहीं करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपये है तो अगले तीन महीने तक 30 हजार रुपये से ज्यादा खर्च नहीं करें।
3. लोन प्रोफाइल में होम लोन, ऑटो लोन जैसे सिक्यॉर्ड और पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे असुरक्षित कर्ज का संतुलन रखें। केवल अनसिक्यॉर्ड लोन रहने से क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
4. बेतहाशा लोन मत लें। नए लोन का आवेदन देने से पहले देख लें कि आप पर अभी कितना कर्ज बाकी है।
5. अगर आपने किसी को लोन दिलाने में अपनी तरफ से गारंटी दी है तो सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति समय पर ईएमआई चुका रहा है। अगर उसने लेट पेमेंट की या डिफॉल्ट किया तो आपका सिबिल स्कोर खराब होगा।
6. बीच-बीच में क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते रहें। अगर सबकुछ ठीक है, फिर भी सिबिल स्कोर कम है तो सिबिल की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करवाएं। वीडियो में समझें पूरी प्रक्रिया।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के लिए है। अगर आपकी सिबिल स्कोर संबंधी समस्या सुलझ नहीं रही है तो प्रमाणित विशेषज्ञ की सलाह लें। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी उत्तरदायी नहीं है।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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