PF खाते की गलत जानकारी ठीक कराने के लिए नहीं लगाने होंगे ऑफिस के चक्कर, घर बैठे ऑनलाइन ऐसे करें ठीक, जानें प्रोसेस

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में दर्ज जानकारी सही होना बहुत जरूरी है। अगर आपके PF खाते में नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, पिता का नाम या नौकरी से जुड़ी कोई जानकारी गलत है, तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है। खासकर PF का पैसा निकालते समय, पुरानी कंपनी से नई कंपनी में PF ट्रांसफर कराते समय या पेंशन का लाभ लेते समय गलत जानकारी के कारण आपका काम अटक सकता है।
हालांकि, अब ऐसी गलतियों को ठीक कराने के लिए आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। EPFO ने अपने सदस्यों को ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन (Joint Declaration) की सुविधा दी है। इसकी मदद से कर्मचारी घर बैठे अपने PF खाते में दर्ज गलत जानकारियों को सुधारने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस सुविधा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।
कई बार नौकरी बदलने के दौरान या कंपनी की ओर से रिकॉर्ड में जानकारी दर्ज करते समय गलती हो जाती है। कुछ मामलों में पुराने रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने की वजह से भी PF खाते में गलत डिटेल दिखाई देती हैं। EPFO की जॉइंट डिक्लेरेशन सुविधा के जरिए कर्मचारी इन जानकारियों में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसमें कर्मचारी का नाम और उसकी स्पेलिंग, जन्मतिथि, पिता या पति का नाम, नौकरी शुरू करने की तारीख (Date of Joining) और नौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit) जैसी जानकारियां शामिल हैं। इसके अलावा रोजगार से जुड़ी दूसरी जानकारियों में भी सुधार का अनुरोध किया जा सकता है।
सबसे पहले EPFO के आधिकारिक Unified Member Portal पर जाएं। यहां अपना UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड दर्ज करें। इसके बाद स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा भरकर अपने खाते में लॉगइन करें।
पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद आपको कई विकल्प दिखाई देंगे। इनमें से 'Manage' टैब पर क्लिक करें। इसके अंदर 'Joint Declaration' का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ें।
अब आपको अपना संबंधित PF अकाउंट यानी Member ID और कंपनी (Establishment) चुननी होगी। इसके बाद उस जानकारी का चयन करें, जिसमें आप सुधार कराना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर नाम या जन्मतिथि गलत है, तो संबंधित विकल्प चुनें।
अगले चरण में संबंधित कॉलम में सही जानकारी भरें। आपके दावे को सही साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। ध्यान रखें कि दस्तावेजों की जरूरत इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किस जानकारी में बदलाव कराना चाहते हैं।
आखिरी चरण में अपने आवेदन में भरी गई सभी जानकारियों को दोबारा जांच लें। दस्तावेज भी ठीक से चेक कर लें। सब कुछ सही होने पर Submit बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका आवेदन संबंधित अधिकारियों की जांच के लिए भेज दिया जाएगा।
ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन के जरिए आवेदन करने के बाद यह समझना जरूरी है कि आपके PF खाते में जानकारी तुरंत अपडेट नहीं होती है। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित नियोक्ता की ओर से दी गई जानकारी और दस्तावेजों की जांच की जाती है।
नियोक्ता की मंजूरी के बाद आवेदन EPFO के संबंधित कार्यालय में आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। वहां जरूरी जांच और सत्यापन पूरा होने के बाद ही PF खाते के रिकॉर्ड में बदलाव किया जाता है। इसलिए आवेदन करते समय सही जानकारी भरना और उससे जुड़े वैध दस्तावेज देना जरूरी है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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