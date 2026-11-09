EPFO Name DOB Change Online Process: PF खाते में नाम या जन्मतिथि गलत? अब घर बैठे 5 स्टेप में करें सुधार

EPFO Date of Birth Correction: अगर आपके PF खाते में नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि में कोई गड़बड़ी दिख रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस गलती को घर बैठे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्यों को ऑनलाइन सुधार का विकल्प दिया है।अब EPF रिकॉर्ड में बदलाव के लिए Joint Declaration सुविधा के जरिए आवेदन किया जा सकता है।
EPFO ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि अगर किसी पीएफ होल्डर का नाम या डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो वो उसे नीचे दिए गए 5 स्टेप को फॉलो करके ठीक कर सकता है। आइए घर बैठे इस गलती को सुधारने का पूरा तरीका जानते हैं।
अगर आपके EPF खाते में भी कोई जानकारी गलत दर्ज है, तो आप Joint Declaration सुविधा के जरिए उसे सुधारने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
नोट- आवेदन जमा करने के बाद आपकी फाइल को आगे प्रोसेस किया जाएगा। EPFO से परमिशन मिलने के बाद ही उस गलती को ठीक किया जा सकेगा। उसके बाद कुछ दिन बाद आपको अपना नाम और DOB अकाउंट में सही दिखने लगेगा। बता दें कि पीएफ खाते में व्यक्ति की सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। नाम, जन्मतिथि या रोजगार से जुड़ी जानकारी में गलती होने पर भविष्य में PF क्लेम प्रोसेस कराने में परेशानी आ सकती है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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