EPFO Name DOB Change Online Process: PF खाते में नाम या जन्मतिथि गलत? अब घर बैठे 5 स्टेप में करें सुधार

EPFO Date of Birth Correction: EPFO ने सदस्यों को PF रिकॉर्ड में नाम और जन्मतिथि जैसी गलतियां ऑनलाइन ठीक कराने का विकल्प दिया है। Joint Declaration के जरिए आप इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरा तरीका

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड9 Nov 2026, 03:59 PM IST
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EPFO में नाम और DOB चेंज करवाने का प्रोसेस
EPFO में नाम और DOB चेंज करवाने का प्रोसेस

EPFO Date of Birth Correction: अगर आपके PF खाते में नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि में कोई गड़बड़ी दिख रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस गलती को घर बैठे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्यों को ऑनलाइन सुधार का विकल्प दिया है।अब EPF रिकॉर्ड में बदलाव के लिए Joint Declaration सुविधा के जरिए आवेदन किया जा सकता है।

EPFO ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि अगर किसी पीएफ होल्डर का नाम या डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो वो उसे नीचे दिए गए 5 स्टेप को फॉलो करके ठीक कर सकता है। आइए घर बैठे इस गलती को सुधारने का पूरा तरीका जानते हैं।

EPF खाते में गलत जानकारी कैसे ठीक करें?

अगर आपके EPF खाते में भी कोई जानकारी गलत दर्ज है, तो आप Joint Declaration सुविधा के जरिए उसे सुधारने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • सबसे पहले EPFO के आधिकारिक Member Portal पर जाएं।
  • यहां अपने Universal Account Number (UAN) और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें।
  • यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित विकल्प की मदद से उसे रीसेट कर सकते हैं।
  • पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद Joint Declaration का विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके जरिए EPF रिकॉर्ड में मौजूद गलत जानकारियों को सुधारने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • अब उस ऑप्शन का चयन करें, जिसे आप ठीक करवाना चाहते हैं।
  • जानकारी का चयन करने के बाद संबंधित फील्ड में सही विवरण भरें।
  • इसके साथ ही EPFO द्वारा मांगे गए जरूरी सपोर्टिंग दस्तावेज भी अपलोड करें।
  • आवेदन जमा करने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपके द्वारा दी गई जानकारी दस्तावेजों से मेल खाती है।
  • अंतिम स्टेप में आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी को ध्यान से चेक करें।
  • अगर सभी विवरण सही हैं, तो सुधार के लिए अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर दें।
  • इसके बाद आपका आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा।

नोट- आवेदन जमा करने के बाद आपकी फाइल को आगे प्रोसेस किया जाएगा। EPFO से परमिशन मिलने के बाद ही उस गलती को ठीक किया जा सकेगा। उसके बाद कुछ दिन बाद आपको अपना नाम और DOB अकाउंट में सही दिखने लगेगा। बता दें कि पीएफ खाते में व्यक्ति की सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। नाम, जन्मतिथि या रोजगार से जुड़ी जानकारी में गलती होने पर भविष्य में PF क्लेम प्रोसेस कराने में परेशानी आ सकती है।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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