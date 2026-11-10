Stock Market and You: शेयर नहीं खरीदते हैं आप? फिर भी शेयर बाजार से आपका होता है नफा-नुकसान, जानिए कैसे

Stock Market Linked Schemes: शेयर बाजार को अक्सर लोग निवेशकों, ट्रेडरों और बड़ी कंपनियों से जुड़ी गतिविधि मानते हैं। जिन लोगों ने कभी शेयर नहीं खरीदे या डीमैट खाता तक नहीं खुलवाया, उन्हें लगता है कि बाजार के उतार-चढ़ाव का उनकी आर्थिक जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत इससे अलग है।
आपके वेतन से कटने वाला प्रोविडेंट फंड (PF), रिटायरमेंट के लिए जमा होने वाला पेंशन फंड, बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम और म्यूचुअल फंड में लगा पैसा किसी न किसी रूप में वित्तीय बाजार से जुड़ा हो सकता है। यानी आप सीधे शेयर बाजार में निवेश नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपकी बचत का एक हिस्सा शेयरों और अन्य बाजार आधारित निवेश साधनों में लगा हो सकता है।
|क्र.सं.
|योजना / संस्थान
|शेयर बाजार (इक्विटी) में निवेश की सीमा
|कैसे जुड़ा है आपका पैसा?
|1
|EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि / PF)
|5% से 15%
|हर महीने कटने वाले पीएफ का 15% हिस्सा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (Nifty 50 व Sensex ETF) में निवेश होता है।
|2
|NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम)
|15% से 75%
|सब्सक्राइबर के चुनाव के आधार पर 75% तक कॉर्पस निफ्टी/सेंसेक्स की टॉप कंपनियों के शेयरों में लगाया जाता है।
|3
|LIC व लाइफ इंश्योरेंस (पारंपरिक पॉलिसियां)
|15% से 25%
|जीवन आनंद, जीवन लाभ जैसी ट्रेडिशनल पॉलिसियों का प्रीमियम डेट के साथ-साथ ब्लूचिप शेयरों में निवेश होता है। एलआईसी देश का सबसे बड़ा घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) है।
|4
|ULIPs (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स)
|20% से 100%
|यह पूरी तरह म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, जहां पॉलिसीहोल्डर का अधिकांश पैसा इक्विटी मार्केट में दांव पर होता है।
|5
|कमर्शियल बैंक और आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)
|शेयर व बॉन्ड एक्सपोजर
|बैंक आपके एफडी के पैसे से कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं और सेबी/आरबीआई के नियमों के तहत इक्विटी/डेट मार्केट में ट्रेजरी ऑपरेशंस चलाते हैं।
|6
|सॉवरेन वेल्थ फंड व सरकारी खजाना (NIIF/DIPAM)
|पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSU)
|टैक्सपेयर्स का पैसा पीएसयू कंपनियों में लगा है। जब सरकार विनिवेश (Disinvestment) करती है, तो उसका सीधा संबंध बाजार की चाल से होता है।
|7
|म्यूचुअल फंड्स (ELSS, हाइब्रिड और डेट फंड)
|20% से 100%
|टैक्स बचाने के लिए ली जाने वाली ELSS स्कीम्स 100% इक्विटी में निवेश करती हैं। हाइब्रिड फंड्स भी 35-65% शेयर बाजार में रखते हैं।
|8
|ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट ट्रस्ट्स
|15% से 30%
|निजी व सरकारी कंपनियों के कॉर्पोरेट ट्रस्ट कर्मचारियों की ग्रेच्युटी फंड्स को सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिए अनुमोदित ईटीएफ में लगाते हैं।
|9
|पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI / RPLI)
|5% से 15%
|डाक विभाग के लाइफ इंश्योरेंस फंड्स का एक हिस्सा भी अब सरकारी गाइडलाइंस के तहत इक्विटी ईटीएफ में निवेश किया जा रहा है।
|10
|फिनटेक ऐप बैलेंस व डिजिटल वॉलेट्स
|लिक्विड/मनी मार्केट फंड्स
|वॉलेट या पेमेंट्स बैंक में रखा फ्लोट मनी अक्सर ओवरनाइट या लिक्विड फंड्स में पार्क रहता है, जो सीधे पूंजी बाजार की लिक्विडिटी से जुड़ा है।
इसका मतलब यह है कि शेयर बाजार की तेजी और गिरावट का असर केवल उन लोगों तक सीमित नहीं रहता, जो रोज शेयरों की खरीद-बिक्री करते हैं। बाजार में उतार-चढ़ाव का प्रभाव पेंशन फंड के रिटर्न, बीमा कंपनियों के निवेश और दीर्घकालिक बचत की वृद्धि पर भी पड़ सकता है।
हालांकि, हर योजना और संस्थान का निवेश का तरीका, जोखिम और इक्विटी में हिस्सेदारी अलग-अलग होती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आपकी बचत का पैसा किन रास्तों से शेयर बाजार तक पहुंचता है, वहां उसका निवेश कैसे होता है और बाजार की चाल आपके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को किस तरह प्रभावित कर सकती है।
कुल मिलाकर, मध्य वर्ग, सरकारी एवं निजी कर्मचारियों को यह समझना चाहिए कि शेयर बाजार का गिरना या चढ़ना सिर्फ ब्रोकरों, ट्रेडरों, निवेशकों और अमीरों की आय तक सीमित नहीं है। उसका कनेक्शन रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक सुरक्षा से भी है। यानी, आप भले ही शेयर बाजार में न हों, लेकिन आपका पैसा वहां दौड़ रहा है।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.