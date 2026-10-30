Plastic Notes: जेब में वही पुराने साइज के नोट, लेकिन मटेरियल होगा नया! जानें ₹10-20 पर RBI का मेगा प्लान

RBI Polymer Notes: देश में हर दिन करोड़ों लोग ₹10 और ₹20 के नोटों का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि ये नोट सबसे जल्दी पुराने और खराब हो जाते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक छोटे मूल्यवर्ग की करेंसी को अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। बाजार में अब जल्द ही प्लास्टिक के नोट आएंगे। खास बात यह है कि नए नोटों का आकार पुराने नोटों जैसा ही रखा जाएगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह है।

दरअसल, RBI नहीं चाहता कि नए नोट आने पर बैंकों को देशभर के ATM में बदलाव कराने पर करोड़ों रुपये खर्च करना पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्लास्टिक नोटों का पायलट प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 2027 से शुरू हो सकता है। शुरुआती दौर में 10 और 20 रुपये के पॉलीमर नोटों का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है। यह नोट मौजूदा नोटों के मुकाबले काफी बेहतर, मजबूत और लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की योजना सफल रही, तो आने वाले समय में आपको देश में कागजी नोटों की जगह पॉलीमर यानी प्लास्टिक करेंसी नोट देखने को मिल सकते हैं।

नए नोटों का नहीं बदलेगा साइज अगर नए नोटों के साइज में बदलाव किया जाएगा तो ATM में रखने वाले पैसों के कैसेट में बदलाव करना पड़ेगा। इससे बैंकों को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। इस खर्च से बचने के लिए RBI 10 और 20 के प्रस्तावित पॉलीमर नोटों का आकार मौजूदा नोटों जैसा ही रखने की तैयारी में है। बैंकों के अधिकारियों के मुताबिक, इससे ATM मशीनों में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे नोटों का मटीरियल तो बदल जाएगा, लेकिन उनका साइज पहले जैसा ही रहेगा।

अगर नोटों का बदला साइज तो कितना आएगा खर्च इस खर्च को जानने के लिए हमें नोटबंदी के दौर में जाना पड़ेगा। आप सबको याद होगा कि 8 नवंबर 2026 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इसमें कहा गया था कि अब 100 रुपये और 500 रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उस समय 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए गए थे। इनका साइज अलग था। ऐसे में इन नोटों को ATM में फिट करने के लिए इंडस्ट्री को 100 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करना पड़ा था।

न्यूज 18 में छपी खबर के मुताबिक, एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अगर किसी बैंक के पास 8,500 ATM हैं और एक मशीन को री-कैलिब्रेट करने का औसत खर्च 2.5 लाख रुपये माना जाए, तो सिर्फ उसी बैंक को करीब 21.25 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ सकता है।

जानिए क्या होते हैं पॉलीमर नोट पॉलीमर नोट विशेष प्लास्टिक आधारित सामग्री से तैयार किए जाते हैं। ये सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं और पानी, नमी, धूल का भी सामना कर सकते हैं। ऐसे नोट जल्दी फटते नहीं हैं और ये लंबे समय तक चल सकते हैं।

RBI को इससे क्या फायदा होगा? छोटे मूल्यवर्ग के नोट सबसे अधिक लेनदेन में इस्तेमाल होते हैं। लगातार उपयोग के कारण ये जल्दी खराब हो जाते हैं और इन्हें बार-बार बदलना पड़ता है। यदि पॉलीमर नोट सफल साबित होते हैं, तो नए नोट छापने की लागत लंबे समय में कम हो सकती है और करेंसी प्रबंधन अधिक प्रभावी बन सकता है।