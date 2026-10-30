Plastic Notes: जेब में वही पुराने साइज के नोट, लेकिन मटेरियल होगा नया! जानें ₹10-20 पर RBI का मेगा प्लान

RBI Polymer Notes: देश में हर दिन करोड़ों लोग ₹10 और ₹20 के नोटों का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि ये नोट सबसे जल्दी पुराने और खराब हो जाते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक छोटे मूल्यवर्ग की करेंसी को अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। बाजार में अब जल्द ही प्लास्टिक के नोट आएंगे। खास बात यह है कि नए नोटों का आकार पुराने नोटों जैसा ही रखा जाएगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह है।
दरअसल, RBI नहीं चाहता कि नए नोट आने पर बैंकों को देशभर के ATM में बदलाव कराने पर करोड़ों रुपये खर्च करना पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्लास्टिक नोटों का पायलट प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 2027 से शुरू हो सकता है। शुरुआती दौर में 10 और 20 रुपये के पॉलीमर नोटों का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है। यह नोट मौजूदा नोटों के मुकाबले काफी बेहतर, मजबूत और लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की योजना सफल रही, तो आने वाले समय में आपको देश में कागजी नोटों की जगह पॉलीमर यानी प्लास्टिक करेंसी नोट देखने को मिल सकते हैं।
अगर नए नोटों के साइज में बदलाव किया जाएगा तो ATM में रखने वाले पैसों के कैसेट में बदलाव करना पड़ेगा। इससे बैंकों को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। इस खर्च से बचने के लिए RBI 10 और 20 के प्रस्तावित पॉलीमर नोटों का आकार मौजूदा नोटों जैसा ही रखने की तैयारी में है। बैंकों के अधिकारियों के मुताबिक, इससे ATM मशीनों में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे नोटों का मटीरियल तो बदल जाएगा, लेकिन उनका साइज पहले जैसा ही रहेगा।
इस खर्च को जानने के लिए हमें नोटबंदी के दौर में जाना पड़ेगा। आप सबको याद होगा कि 8 नवंबर 2026 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इसमें कहा गया था कि अब 100 रुपये और 500 रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उस समय 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए गए थे। इनका साइज अलग था। ऐसे में इन नोटों को ATM में फिट करने के लिए इंडस्ट्री को 100 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करना पड़ा था।
न्यूज 18 में छपी खबर के मुताबिक, एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अगर किसी बैंक के पास 8,500 ATM हैं और एक मशीन को री-कैलिब्रेट करने का औसत खर्च 2.5 लाख रुपये माना जाए, तो सिर्फ उसी बैंक को करीब 21.25 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ सकता है।
पॉलीमर नोट विशेष प्लास्टिक आधारित सामग्री से तैयार किए जाते हैं। ये सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं और पानी, नमी, धूल का भी सामना कर सकते हैं। ऐसे नोट जल्दी फटते नहीं हैं और ये लंबे समय तक चल सकते हैं।
छोटे मूल्यवर्ग के नोट सबसे अधिक लेनदेन में इस्तेमाल होते हैं। लगातार उपयोग के कारण ये जल्दी खराब हो जाते हैं और इन्हें बार-बार बदलना पड़ता है। यदि पॉलीमर नोट सफल साबित होते हैं, तो नए नोट छापने की लागत लंबे समय में कम हो सकती है और करेंसी प्रबंधन अधिक प्रभावी बन सकता है।
पॉलीमर नोटों में आधुनिक सुरक्षा फीचर जोड़ना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। इससे नकली नोटों की पहचान बेहतर हो सकती है और जालसाजी पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। कई देशों में पॉलीमर करेंसी पहले से सफलतापूर्वक इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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