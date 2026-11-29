RBI Polymer Notes: आपने कई बार दुकानदार को ₹10 या ₹20 का फटा हुआ नोट दिया होगा। इसके बाद उसने उसे लेने से मना कर दिया होगा। रोजमर्रा के लेनदेन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले छोटे नोट जल्दी घिस जाते हैं। पानी, नमी और लगातार इस्तेमाल से उनकी हालत खराब हो जाती है। इससे आम लोगों के साथ दुकानदारों को भी परेशानी होती है। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) इसी समस्या के समाधान में जुटा हुआ है। केंद्रीय बैंक ने ₹10 और ₹20 के पॉलिमर नोटों को बाजार में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है।
ये नोट सामान्य कागज के बजाय खास तरह की प्लास्टिक फिल्म से बनाए जाएंगे। इनका मकसद छोटे नोटों को लंबे समय तक बाजार में चलाना है। इसके साथ ही करेंसी छापने की व्यवस्था को ज्यादा मजबूत बनाना है। हालांकि, अभी इन नोटों को सीधे बाजार में उतारने का फैसला नहीं हुआ है। पहले इनका परीक्षण किया जाएगा। अगर ये भारतीय मौसम और इस्तेमाल की परिस्थितियों में सफल रहते हैं, तभी इन्हें नियमित रूप से जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल 2027 से ₹10 और ₹20 के पॉलिमर नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। इस योजना के तहत दोनों मूल्यवर्ग के 100-100 करोड़ नोटों का परीक्षण करने का प्रस्ताव है। यानी शुरुआती दौर में कुल 200 करोड़ पॉलिमर नोटों का परीक्षण करने की योजना है।
सरकार ने इस मामले में RBI के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि ₹10 और ₹20 के नोटों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होते है। कागज वाले नोट जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसे में प्लास्टिक के नोटों से बड़ी राहत मिल सकती है। आरबीआई के अनुसार, दुनिया के कई देशों में प्लास्टिक के नोट 30 साल से भी ज्यादा समय तक बिना फटे-गले चल जाते हैं।
नहीं। पॉलिमर नोटों की शुरुआत का मतलब यह नहीं है कि मौजूदा कागजी नोट बंद कर दिए जाएंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, पॉलिमर नोट मौजूदा कागज आधारित नोटों के साथ जारी किए जाने का प्रस्ताव है। फिलहाल कागजी नोटों को पूरी तरह हटाने की कोई योजना नहीं है। इसका मतलब है कि अगर भविष्य में नए पॉलिमर नोट जारी होते हैं तो पुराने ₹10 और ₹20 के कागजी नोट भी पहले की तरह चलते रहेंगे। लोगों को उन्हें बदलवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी।
भारत में पॉलिमर नोटों का इस्तेमाल नया हो सकता है, लेकिन दुनिया के कई देशों में इनका चलन पहले से है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और वियतनाम जैसे देशों में पॉलिमर नोट चलते हैं। इन देशों में पॉलिमर नोटों का इस्तेमाल उनकी मजबूती और सुरक्षा सुविधाओं के कारण किया जाता है। भारत भी अब इसी दिशा में परीक्षण की तैयारी कर रहा है।
पॉलीमर नोट विशेष प्लास्टिक आधारित सामग्री से तैयार किए जाते हैं। ये सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं और पानी, नमी, धूल का भी सामना कर सकते हैं। ऐसे नोट जल्दी फटते नहीं हैं और ये लंबे समय तक चल सकते हैं।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.