RBI Polymer Notes: आपने कई बार दुकानदार को ₹10 या ₹20 का फटा हुआ नोट दिया होगा। इसके बाद उसने उसे लेने से मना कर दिया होगा। रोजमर्रा के लेनदेन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले छोटे नोट जल्दी घिस जाते हैं। पानी, नमी और लगातार इस्तेमाल से उनकी हालत खराब हो जाती है। इससे आम लोगों के साथ दुकानदारों को भी परेशानी होती है। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) इसी समस्या के समाधान में जुटा हुआ है। केंद्रीय बैंक ने ₹10 और ₹20 के पॉलिमर नोटों को बाजार में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है।
ये नोट सामान्य कागज के बजाय खास तरह की प्लास्टिक फिल्म से बनाए जाएंगे। इनका मकसद छोटे नोटों को लंबे समय तक बाजार में चलाना है। इसके साथ ही करेंसी छापने की व्यवस्था को ज्यादा मजबूत बनाना है। हालांकि, अभी इन नोटों को सीधे बाजार में उतारने का फैसला नहीं हुआ है। पहले इनका परीक्षण किया जाएगा। अगर ये भारतीय मौसम और इस्तेमाल की परिस्थितियों में सफल रहते हैं, तभी इन्हें नियमित रूप से जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल 2027 से ₹10 और ₹20 के पॉलिमर नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। इस योजना के तहत दोनों मूल्यवर्ग के 100-100 करोड़ नोटों का परीक्षण करने का प्रस्ताव है। यानी शुरुआती दौर में कुल 200 करोड़ पॉलिमर नोटों का परीक्षण करने की योजना है।
सरकार ने इस मामले में RBI के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि ₹10 और ₹20 के नोटों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होते है। कागज वाले नोट जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसे में प्लास्टिक के नोटों से बड़ी राहत मिल सकती है। आरबीआई के अनुसार, दुनिया के कई देशों में प्लास्टिक के नोट 30 साल से भी ज्यादा समय तक बिना फटे-गले चल जाते हैं।
नहीं। पॉलिमर नोटों की शुरुआत का मतलब यह नहीं है कि मौजूदा कागजी नोट बंद कर दिए जाएंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, पॉलिमर नोट मौजूदा कागज आधारित नोटों के साथ जारी किए जाने का प्रस्ताव है। फिलहाल कागजी नोटों को पूरी तरह हटाने की कोई योजना नहीं है। इसका मतलब है कि अगर भविष्य में नए पॉलिमर नोट जारी होते हैं तो पुराने ₹10 और ₹20 के कागजी नोट भी पहले की तरह चलते रहेंगे। लोगों को उन्हें बदलवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी।
भारत में पॉलिमर नोटों का इस्तेमाल नया हो सकता है, लेकिन दुनिया के कई देशों में इनका चलन पहले से है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और वियतनाम जैसे देशों में पॉलिमर नोट चलते हैं। इन देशों में पॉलिमर नोटों का इस्तेमाल उनकी मजबूती और सुरक्षा सुविधाओं के कारण किया जाता है। भारत भी अब इसी दिशा में परीक्षण की तैयारी कर रहा है।
पॉलीमर नोट विशेष प्लास्टिक आधारित सामग्री से तैयार किए जाते हैं। ये सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं और पानी, नमी, धूल का भी सामना कर सकते हैं। ऐसे नोट जल्दी फटते नहीं हैं और ये लंबे समय तक चल सकते हैं।