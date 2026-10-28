PM Kisan 24th Installment: किसान 24वीं किस्त आने से पहले पूरे कर लें ये जरूरी काम, वरना अटक सकते हैं 2000 रुपए

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के करोड़ों किसान अगली किस्त 30 अक्टूबर 2026 को मिलने वाली है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि 2,000-2,000 रुपए की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में मदद देने के लिए केंद्र सरकार यह राशि देती है।
अब किसानों की नजर पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त पर है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो अगली किस्त आने से पहले कुछ जरूरी काम पूरे कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपके खाते में 2,000 रुपए की राशि आने में देरी हो सकती है।
पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो इसे जल्द पूरा कर लें। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। यहां किसान कॉर्नर में ई-केवाईसी का विकल्प चुनकर आधार और ओटीपी की मदद से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अगर ओटीपी से ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन भी करा सकते हैं।
किसानों के बैंक खाते का आधार से जुड़ा होना भी जरूरी है। योजना की किस्त आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है। ऐसे में अगर आपके बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं हुई है, तो भुगतान अटक सकता है। अपने बैंक में जाकर इसकी स्थिति जांच लें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि बैंक खाते की जानकारी सही है।
पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसान के नाम पर खेती योग्य जमीन का रिकॉर्ड होना जरूरी है। सरकार लाभार्थियों के जमीन संबंधी रिकॉर्ड का सत्यापन भी करती है। इसलिए किसान अपने जमीन के दस्तावेजों और योजना में दर्ज जानकारी की जांच कर लें। अगर रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है, तो उसे ठीक कराने के लिए संबंधित राज्य के कृषि विभाग या स्थानीय राजस्व कार्यालय से संपर्क करें।
किसानों को समय-समय पर अपना लाभार्थी स्टेटस भी चेक करते रहना चाहिए। इसके लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'Know Your Status' विकल्प चुनें। यहां पंजीकरण संख्या और जरूरी विवरण की मदद से भुगतान की स्थिति देख सकते हैं। अगर कोई कमी दिखाई देती है, तो उसे समय रहते दूर कराएं।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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