PM Kisan 24th Installment Timing: 30 अक्टूबर को कितने बजे आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? नोट कर लें टाइमिंग

PM Kisan Payment Status: पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों के लिए बड़ा अपडेट आया है। दरअसल केंद्र सरकार 30 अक्टूबर किसानों के बैंक अकाउंट में पीएम किसान की 24वीं किस्त भेजने वाली है। हालांकि किसानों के मन में ये सवाल है कि 24वीं किस्त के 2000 रुपये कितने बजे जारी होगी? आसान शब्दों में कहें, तो किसानों का सवाल है कि उनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपये कब तक आएंगे? अगर आप भी इसी सवाल का जवाब खोज रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों को उनकी 24वीं किस्त 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे मिल सकती है। पीएम किसान पोर्टल के अनुसार, पीएम मोदी का कार्यक्रम सुबह 10 बजे बनारकांठा में होने वाला है। इसी कार्यक्रम से पीएम मोदी DBT के जरिए पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं। माना जा रहा है कि 10 बजे से किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपये आने शुरू हो जाएंगे।
पीएम किसान योजना का लाभ देशभर के करोड़ों किसान ले रहे हैं। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी कुछ किसानों के 2000 रुपये अटक सकते हैं। दरअसल पीएम किसान योजना के तरत ई-केवाईसी जरूरी कर दी गई है। अगर किसी किसान की ई-केवाई अधूर है या फिर जमीन का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उनकी किस्त के 2000 रुपये अटक सकते हैं।
30 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी होने के बाद सभी किसान पीएम किसान की वेबसाइट पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं किसान किस तरह के चेक कर सकते हैं कि उनकी किस्त आई है या नहीं।
बता दें कि केंद्र सरकार किसानों की मदद के लिए कई तरह की स्कीम चलाती हैं। उनमें से पीएम किसान योजना काफी लोकप्रिय है। इस योजना में किसानों को सालभर में 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये रकम किसानों को 3 किस्तों में दी जाती है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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