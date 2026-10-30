PM Kisan 24th Installment: 24वीं किस्त का इंतजार खत्म! जानें आज किस समय जारी होगी 18,690 करोड़ रुपए की रकम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा से सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,690 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई अन्य परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) के तहत तैयार की गई 521 इकाइयां भी देश को समर्पित करेंगे। इन इकाइयों का उद्देश्य खेती से जुड़े भंडारण, प्रसंस्करण और अन्य जरूरी सुविधाओं को मजबूत करना है। इससे किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने और बेहतर कीमत हासिल करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा प्रधानमंत्री 12 बागवानी क्लस्टर का उद्घाटन भी करेंगे। इनका मकसद अधिक मूल्य वाली बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आमदनी बढ़ाने के अवसर तैयार करना है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। इस योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम 2,000-2,000 रुपए की तीन किस्तों में सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाती है। इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी कहा जाता है।
अब तक इस योजना की 23 किस्तों के जरिए किसानों को कुल 4.47 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अब 24वीं किस्त जारी होने के बाद किसानों को एक और आर्थिक मदद मिलेगी।
कृषि अवसंरचना कोष के तहत अब तक 2.28 लाख से अधिक परियोजनाओं में करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। इस कोष के माध्यम से गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र और दूसरी कृषि सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
सरकार का कहना है कि इन सुविधाओं से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, किसानों की बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने और उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी।
कृषि मंत्रालय ने बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोशिशों का भी जिक्र किया। मंत्रालय के मुताबिक, नए क्लस्टर बनने से उत्पादन से लेकर बाजार तक की पूरी व्यवस्था मजबूत होगी। इससे किसानों को अधिक मूल्य वाली फसलें उगाने और बेचने के बेहतर अवसर मिलेंगे।
कृषि मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए शुरू की गई कई योजनाओं का भी उल्लेख किया। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और प्रति बूंद अधिक फसल जैसी पहल शामिल हैं।
इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के जरिए भी किसानों को सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती मिशन के तहत टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की उम्मीद है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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