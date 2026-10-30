PM Kisan 24th Installment: पीएम किसान की 24वीं किस्त जारी, 9.34 करोड़ किसानों को मिले 2 हजार रुपये, यहां चेक करें स्टेटस

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) के लाभार्थी किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा से पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी है। इसके साथ ही देशभर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 2,000-2,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। यह रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है।
पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में मिलती है। यानी किसानों को हर चार महीने में एक किस्त दी जाती है। इस पैसे का इस्तेमाल किसान खेती से जुड़ी जरूरतों, खाद, बीज और अन्य कृषि खर्चों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।
अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो यह जानना जरूरी है कि 24वीं किस्त आपके खाते में आई है या नहीं। इसके लिए आप घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस बार 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में कुल 18,690 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि भेजी गई है। यानी हर पात्र किसान को 2,000 रुपये की किस्त मिली है। योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रकम किसानों को दी जा चुकी है।
पीएम किसान योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत समेत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को आर्थिक सहायता देना है। योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। यह रकम तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। हालांकि, योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं।
अगर आप जानना चाहते हैं कि 24वीं किस्त के लाभार्थियों की सूची में आपका नाम है या नहीं, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से यह जानकारी मिल सकती है।
किसान यह भी जान सकते हैं कि उनके बैंक खाते में 2,000 रुपये की किस्त आई है या नहीं। इसके लिए पीएम किसान पोर्टल पर Know Your Status का विकल्प दिया गया है।
ध्यान रखें कि पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। अगर किसी किसान के खाते में किस्त नहीं आई है, तो उसे अपना ई-केवाईसी स्टेटस, आधार से जुड़ा बैंक खाता और जमीन के रिकॉर्ड की जानकारी जांचनी चाहिए। गलत जानकारी या सत्यापन अधूरा होने पर किस्त अटक सकती है। किसान आधिकारिक पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की मदद ले सकते हैं।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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