PM Kisan Yojana 22nd Installment Highlight: कब आएंगे 23वीं किस्त के 2000 रुपये? जानिए पीएम किसान योजना से जुड़ा हर अपडेट

PM Kisan Yojana 22nd Installment Update: पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है। आज पीएम मोदी प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी है। इस दौरान सभी लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपये जमा किए गए हैं।

Anuj Shrivastava
अपडेटेड14 Mar 2026, 07:12:25 AM IST
पीएम किसान योजाना की 22वीं किस्त हुई जारी
पीएम किसान योजाना की 22वीं किस्त हुई जारी

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 22nd Installment Status Updates: प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों के लिए गुड न्यूज है। आज खुद पीएम मोदी पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपये जमा कर दिए हैं। केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक मदद के लिए सालभर में 6000 रुपये देती है। इसके तहत देश के 9.32 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भेजी गई। आइए जानते हैं पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का हर अपडेट

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
14 Mar 2026, 07:12:19 AM IST

PM Kisan 23nd Installment Live Update: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त?

पीएम मोदी ने 13 मार्च को पीएम किसान के लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त के 2000-2000 रुपये भेज दिए हैं। ऐसे में अब किसानों को 23वीं किस्त का इंतजार है। माना जा रहा है कि सरकार पीएम किसान की 23वीं किस्त जून में जारी करेगी।

13 Mar 2026, 06:18:14 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: भाजपा-एनडीए सरकार के लिए किसान हित से बड़ा कुछ भी नहीं- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा-एनडीए सरकार के लिए किसान हित से बड़ा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों को हक देने में हिचकिचाहट दिखाई देती थी। 2014 से पहले के 10 वर्षों में कांग्रेस ने किसानों को MSP के रूप में कुल 6.5 लाख करोड़ का भुगतान किया था, जबकि हमारी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में यह राशि बढ़कर 20 लाख करोड़ से भी अधिक हो गई है।

13 Mar 2026, 06:12:59 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: गोरखपुर से शुरू हुई थी पीएम किसान योजना की शुरुआत

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक, यह योजना करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सीधे (DBT के माध्यम से) सहायता राशि पहुंचाकर उनकी खेती और आजीविका में मददगार साबित हुई है।

13 Mar 2026, 06:02:22 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: पीएम किसान योजना के पैसे आए या नहीं कैसे चेक करें?

  • सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर 'Farmers Corner' सेक्शन में जाएं।
  • यहां 'Know Your Status' विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे भरकर सबमिट करें।
  • इसके बाद आपके स्क्रीन पर भुगतान का स्टेटस (जैसे- Payment Success या FTO Processed) दिखाई देगा।
13 Mar 2026, 05:57:18 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त हो गई जारी

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13 Mar 2026, 05:54:55 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: किसानों को पैसे भेजने से पहले पीएम मोदी ने चाय बागान के श्रमिकों को भूमि पट्टे दिए गए।

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13 Mar 2026, 05:52:19 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: सालभर में केंद्र सरकार देती है 6,000 रुपये

22वीं किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसान हैं। इस योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है, जिसे 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाता है। इस किस्त के जारी होने के साथ, पीएम-किसान के तहत वितरित कुल राशि 4.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी।

13 Mar 2026, 05:40:21 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर असम की जनता के लिए कई नई योजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

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13 Mar 2026, 05:37:14 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: पीएम मोदी को सुनने के लिए करीब 5,000 लोग ऑडोटोरियम में मौजूद हैं।

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13 Mar 2026, 05:29:46 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: पीएम मोदी से भाषण से पहले असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा जनता को संबोधित कर रहे हैं।

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13 Mar 2026, 05:26:15 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: पीएम किसान से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं।
  • वहां आपको Update Mobile Number का विकल्प दिखाई देगा।
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें।
  • इसके बाद Search पर क्लिक करें।
  • आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें।
  • अब आप अपना नया मोबाइल नंबर अपडेट
13 Mar 2026, 05:18:30 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: असम में जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो एक बड़े पैकेज के साथ आते हैं- दिलीप सैकिया

PM मोदी के असम दौरे पर भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने कहा कि प्रधानमंत्री आज असम के लिए बहुत प्यार लेकर आए हैं। आज पीएम किसान सम्मान निधि का भी वितरण होगा...आज करीब 50,000 करोड़ की योजनाएं समर्पित की जाएगी। असम में जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो एक बड़े पैकेज के साथ आते हैं। असम को एक विकसित असम बनाने का उनका जो सपना ये असम के प्रति उनके प्यार का प्रतीक है।

13 Mar 2026, 05:15:47 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: मंच पर बैठे हैं पीएम मोदी

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13 Mar 2026, 05:13:58 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त भेजने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। पीएम मोदी इसी कार्यक्रम के जरिए किसानों को 2,000 रुपये भेजेंगे।

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13 Mar 2026, 05:11:14 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: पीएम मोदी किसानों के पैसे भेजने से पहले असम से जुड़ी एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं।

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13 Mar 2026, 05:09:42 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: अब तक 4.27 लाख करोड़ रुपये पीएम किसान योजना के तहत हो चुके हैं जारी

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस राशि को जारी करने की तारीख की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम किसानों के प्रति केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि 22वीं किश्त के जारी होने के साथ ही अब तक हस्तांतरित की गई कुल राशि 4.27 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर जाएगी। मंत्री जी ने यह भी कहा कि वर्ष 2019 से अब तक 4.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे पात्र किसान परिवारों के खातों में भेजी जा चुकी है।

13 Mar 2026, 05:03:13 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: शुरू हो गया पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का कार्यक्रम

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में 2000 रुपये की किस्त भेजी जाएगी। थोड़ी ही देर में यह राशि किसानों तक पहुंचना शुरू हो जाएगी।

13 Mar 2026, 04:58:34 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: किसानों को आज 18,640 करोड़ रुपये की रकम पीएम मोदी करेंगे ट्रांसफर

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13 Mar 2026, 04:49:12 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: पीएम मोदी 11 मिनट बाद गुवाहाटी से शाम 5 बजे 9.32 करोड़ किसानों को पैसा ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान किसानों के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये जाएंगे।

13 Mar 2026, 04:38:25 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: क्या महाराष्ट्र के किसानों को मिलेंगे 4000 रुपये? जानिए यहां

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के तहत 2000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। यह योजना किसानों को नियमित आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई थी और अब तक लाखों किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं।इसी बीच रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि महाराष्ट्र सरकार किसानों को अतिरिक्त 2000 रुपये देने पर विचार कर रही है। यह राशि राज्य की नमो शेतकरी महासम्मान निधि स्कीम के जरिए दी जा सकती है। अगर यह फैसला लागू होता है, तो महाराष्ट्र के किसानों को एक साथ 4000 रुपये की किस्त मिलेगी।

13 Mar 2026, 04:32:33 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: कुछ देर में किसानों के बैंक अकाउंट में आएंगे 2,000 रुपये

कुछ देर में पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी करने का कार्यक्रम शुरु होगा। इस दौरान पीएम मोदी किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे भेजेंगे।

13 Mar 2026, 04:13:52 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: 1 घंटे बाद पीएम मोदी जारी करेंगे पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त

पीएम किसान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार आज खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ठीक 5 बजे गुवाहटी से किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे भेजेंगे।

13 Mar 2026, 04:08:28 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: यूपी के 23 लाख किसानों की अटक सकती है किस्त

इस बार यूपी के 23 लाख किसानों को झटका लग सकता है। ये वे किसान हैं, जिन्होंने अब तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है। इस बार यूपी के 2,16,04,559 किसानों के खाते में आज शाम 5 बजे से दो-दो हजार रुपये आने शुरू हो जाएंगे।

13 Mar 2026, 04:04:22 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: आपके गांव में कौन-कौन पीएम किसान के लाभार्थी, ऐसे देखें

  • अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर गूगल खोलें।
  • सर्च बॉक्स में pmkisan.gov.in टाइप करें और आधिकारिक पोर्टल खोलें।
  • होमपेज पर आपको Beneficiary List का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
  • अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको राज्य (State), ज़िला (District), उप-जिला/तहसील (Sub-District/Tehsil), ब्लॉक (Block) और गांव (Village) चुनना होगा।
  • सभी विकल्प सही-सही भरने के बाद Get Report पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके गांव के सभी लाभार्थियों की पूरी लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
13 Mar 2026, 03:48:57 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: उन वादों को पूरा करने का कांग्रेस का इरादा ही नहीं होता- पीएम मोदी

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी करने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस झूठे वायदों की दुकान है और एक झूठे वादे के साथ 4 सुपर झूठ गिफ्ट में देती है। क्योंकि उन वादों को पूरा करने का कांग्रेस का इरादा ही नहीं होता। वहीं आपके सामने भाजपा-NDA का मॉडल है। हमारी डबल इंजन सरकार ने जो भी कहा, उसको सच करने की ईमानदार कोशिश की है।

13 Mar 2026, 03:31:32 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: आपका ये प्यार मुझ पर कर्ज की तरह है- पीएम मोदी

पीएम किसान योजनाा की 22वीं किस्त जारी करने से पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोकराझार में भूमि पूजन किया, आधारशिलाएं रखीं और 4,570 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में माताएं-बहनें भी आशीर्वाद देने आई हैं। आपका ये प्यार मुझ पर कर्ज की तरह है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि इस कर्ज को मैं आपकी सेवा करके और इस क्षेत्र का विकास करके चुकाऊं।

13 Mar 2026, 03:05:23 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: बिहार की 26 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक अकाउंट में आएंगे दो-दो हजार रुपये

बिहार में लगभग 30% खेती वाली जमीन पर महिला किसानों का स्वामित्व है, जो उनकी बढ़ती भागीदारी और आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 86 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है, जिनमें 26,37,646 महिलाएं भी शामिल हैं। महिला किसानों की ये भागीदारी बिहार की कृषि को नई शक्ति दे रही है।

13 Mar 2026, 03:00:08 PM IST

PM Kisan Yojana 22nd Installment Live Update: अपने पीएम किसान अकाउंट इन 5 चीजों से कर लें अपडेट

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13 Mar 2026, 02:21:01 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: महाराष्ट्र के 91 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में आज पीएम किसान योजना के पैसे आएंगे।

13 Mar 2026, 01:05:23 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: पीएम किसान मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं ई-केवाईस अपडेट

पीएम किसान मोबाइल ऐप के जरिए किसान भाई-बहन घर बैठे ही योजना से जुड़ी हर जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

ऐप पर मिलें कई सुविधाएं

  • बिना किसी परेशानी के करें eKYC अपडेट
  • मिनटों में जानें किस्त की स्थिति
  • देखें आवेदन की पूरी जानकारी
  • एक क्लिक में चेक करें बैंक खाते का विवरण
13 Mar 2026, 01:00:08 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के तहत छत्तीसगढ़ के 24.71 लाख से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में दो-दो हजार रुपये आएंगे।

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13 Mar 2026, 12:55:35 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: पीएम किसान योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है।

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13 Mar 2026, 12:34:35 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: इन किसानों की अटक जाएगी किस्त

आज पीएम मोदी पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी करने वाले हैं। अगर आपने

ई-केवाईसी और भू-सत्यापन नहीं करवाया होगा, तो आपकी किस्त अटक सकती है।

13 Mar 2026, 12:13:54 PM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए शर्ते

  • किसान के पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि होनी चाहिए, और उसका नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता होना जरूरी है।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी किसानों को PM Kisan पोर्टल पर e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  • सबसे पहले ये ध्यान रखें कि 2,000 की किस्त सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाती है, इसलिए बैंक खाता चालू और सही होना चाहिए।
  • हर परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को मिलाकर एक ही व्यक्ति को योजना का लाभ मिलेगा।
13 Mar 2026, 11:50:00 AM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: साल 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं।

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13 Mar 2026, 11:43:50 AM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: क्या होता है DBT? अगर नहीं किया ऑन, तो अटक जाएगी किस्त

पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को अपने बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) का विकल्प सक्रिय करवाना जरूरी होता है। इसका कारण ये है कि सरकार किसानों को मिलने वाली किस्त की राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजती है। यदि बैंक खाते में डीबीटी ऑन नहीं है, तो लाभार्थी किसान किस्त का पैसा प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

13 Mar 2026, 11:01:56 AM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: कहां देख सकेंगे पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त भेजने का लाइव प्रसारण?

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13 Mar 2026, 10:26:40 AM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: पीएम किसान योजना के पैसे आए या नहीं? ऐसे चेक करें बैलेंस

पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आज आने वाली है। आप अपने मोबाइल से अपने खाते का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

  • सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं
  • यहां आपको Know Your Status पर क्लिक करना है
  • अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें और कैप्चा कोड भरें
  • अब मोबाइल पर आए OTP को भरें, आपको स्टेटस पता चल जाएगा
13 Mar 2026, 09:36:08 AM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया है। इस तस्वीर को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शेयर किया है।

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13 Mar 2026, 09:19:51 AM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: कब जारी हुई थी पीएम किसान योजना की 21 वीं किस्त?

पीएम किसान योजना के पिछले आंकड़ों के अनुसार, फरवरी, 2025 में 19वीं किस्त के रूप में 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपये अंतरित किए गए थे। इसके बाद अगस्त, 2025 में 20वीं किस्त के तहत 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये और नवंबर, 2025 में 21वीं किस्त के रूप में नौ करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपये दिए गए थे।

13 Mar 2026, 09:11:29 AM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: दो दिवसीय असम दौरे पर पीएम मोदी, आज जारी करेंगे पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 मार्च को असम के दौरे पर असम के कोकराझार, गुवाहाटी और सिलचर में 47,800 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। इसी दौरान आज पीएम किसान योजना की 22 वीं किस्त जारी करेंगे।

13 Mar 2026, 08:51:16 AM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त अगर अटकती है, तो इस नंबर पर करें कॉल

अगर आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, तो आप पीएम किसान योजना के टोल फ्री नंबर 1800-115-526 पर भी संपर्क कर सकते हैं। यहां से आपकी उचित मदद की जाएगी।

13 Mar 2026, 08:19:42 AM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: बिहार के 73.34 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त

आज बिहार के 73.34 लाख से अधिक पीएम किसान योजना के पात्र किसानों के बैंक खातों में लगभग 1467 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी, जिससे राज्य के किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा तथा कृषि कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

13 Mar 2026, 08:14:51 AM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: ये राशि किसान के भविष्य का भरोसा है- शिवराज सिंह चौहान

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की जानकारी शेयर करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा कि ये राशि मेहनत का मान, माटी का सम्मान और किसान के भविष्य का भरोसा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में यह योजना 'समृद्धि, सशक्तिकरण और सुशासन' का वह पावन त्रिवेणी संगम है, जिसने खेती की नियति और किसान की परिस्थिति को बदलने का संकल्प सिद्ध किया है। आज देश में किसान कल्याण की एक अविरल, अविच्छिन्न और आनंदमयी धारा प्रवाहित हो रही है।

13 Mar 2026, 08:09:06 AM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: घर बैठे ऐसे करें e-KYC

पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार ने फेस रिकग्निशन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इसकी मदद से आप OTP की मदद से घर से ही ईकेवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा आप नजदीकी CSC सेंटर या किसान सेवा केंद्र पर जाकर भी अपनी ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं।

13 Mar 2026, 08:04:50 AM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: पीएम किसान योजना से नए किसान भी जुड़कर ले सकते हैं 2,000 रुपये की लाभ

बिहार के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने सभी किसानों से अपील की कि जो किसान अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़े हैं, वे शीघ्र अपना पंजीकरण कराएं और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें, ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

13 Mar 2026, 08:01:38 AM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: पीएम किसान की 22वीं किस्त में 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसान हैं शामिल

22वीं किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसान हैं। इस योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है, जिसे 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाता है। इस किस्त के जारी होने के साथ, पीएम-किसान के तहत वितरित कुल राशि 4.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी।

13 Mar 2026, 07:51:46 AM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: केंद्र सरकार ने किसानों से किया ई-केवाईसी पूरा करने का आग्रह

केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों से पीएम-किसान पोर्टल पर अपने विवरण को सत्यापित करने और जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरा करने का आग्रह किया। अगर किसान ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पैसे अटक भी सकते हैं।

13 Mar 2026, 07:50:24 AM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: साल 2019 में शुरू हुई थी पीएम किसान योजना की शुरुआत

किसानों की आर्थिक मदद करने वाली ये पीएम किसान योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। उसके बाद अब तक किसान परिवारों के खातों में 4.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गयी है और 22वीं किस्त जारी होने के साथ ही कुल राशि 4.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी।

13 Mar 2026, 07:49:10 AM IST

PM Kisan 22nd Installment Live Update: हर साल किसानों को केंद्र सरकार देती है 6,000 रुपये

पीएम‑किसान योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को साल में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है और यह राशि किसानों के बैंक खातों में पहुंचती है। इस बार की 22वीं किस्त में 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी

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