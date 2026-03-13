PM Kisan Yojana 22nd Installment Highlight: कब आएंगे 23वीं किस्त के 2000 रुपये? जानिए पीएम किसान योजना से जुड़ा हर अपडेट

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के तहत 2000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। यह योजना किसानों को नियमित आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई थी और अब तक लाखों किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं।इसी बीच रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि महाराष्ट्र सरकार किसानों को अतिरिक्त 2000 रुपये देने पर विचार कर रही है। यह राशि राज्य की नमो शेतकरी महासम्मान निधि स्कीम के जरिए दी जा सकती है। अगर यह फैसला लागू होता है, तो महाराष्ट्र के किसानों को एक साथ 4000 रुपये की किस्त मिलेगी।