PM kisan Yojana 24th Installment Date: कब आएंगे किसानों के ₹2,000? केंद्र सरकार ने किया 24वीं किस्त की तारीख का ऐलान

PM Kisan 24th Installment Date: पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों के लिए बड़ा अपडेट है। केंद्र सरकार ने आज पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त की तारीख का ऐलान कर दिया है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड23 Oct 2026, 04:31 PM IST
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पीएम किसान की 24वीं किस्त की तारीख पर आया सबसे बड़ा अपडेट
पीएम किसान की 24वीं किस्त की तारीख पर आया सबसे बड़ा अपडेट

PM kisan Yojana 24th Installment Date: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ा अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने अगली किस्त जारी करने की तारीख ऐलान कर दिया है। किसानों को 24वीं किस्त के 2000 रुपये इसी महीने मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त कब जारी होगी।

किस दिन आएगी पीएम किसान की 24वीं किस्त?

पीएम किसान के लाभार्थियों के बीच 24वीं किस्त को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच पीएम किसान के एक्स हैंडल पर बताया गया कि किसानों को उनकी 24वीं किस्त 30 अक्टूबर को जारी होने वाली है। दिवाली से पहले किस्त के आने से किसान के बीच खुशी का माहौल है।

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हालांकि, जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है, उनके बैंक अकाउंट में पैसे आने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए सभी किसान एक बार 24वीं किस्त जारी होने से पहले अपनी ई-केवाईसी चेक कर लें। अगर किसी किसान की ई-केवाईसी पूरी नहीं है, तो उसे तुरंत इसे पूरा करना चाहिए। वरना, उनकी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त अटक सकती है।

पीएम किसान के लिए ई-केवाईसी कैसे करें?

अगर आप पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगा।

  • सबसे पहले किसानों को गूगल प्ले स्टोर पर पीएम किसान का ऐप और आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करना होगा।
  • उसके बाद ऐप में अपने रजिस्टर्ड नंबर से लॉगइन करना होगा।
  • Beneficiary status पर पहुंचकर डीटेल्स दिख जाएगा।
  • अगर ई-केवाईसी स्टेटस नो दिखा कर रहा है, तो आपको प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
  • अब आपको ई-केवाईसी पर क्लिक करना होगा और आधार नंबर लिखना होगा।
  • इसके बाद फेस स्कैन करने के लिए आपको परमिशन देनी होगी।
  • ऐसा करने से आपकी ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी।

बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना में से एक है। इस योजना केंद्र सरकार किसानों को 6000 सालाना की मदद करती है। ये 6000 किसानों को 2000 की तीन किस्तों में दिए जाते हैं।

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कब आई थी पीएम किसान की पिछली किस्त?

पीएम किसान योजनो की पिछली किस्त जून में जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की थी। इस दौरान 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से 18,880 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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