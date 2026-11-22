PM Modi on Gold Price: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई में देशवासियों से सोना खरीदने में संयम बरतने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि अगर बहुत जरूरी न हो तो एक साल तक सोना न खरीदें। अब लखनऊ में इस अपील का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोगों ने उनकी बात मानी, खरीदारी कम की और सोने की कीमतें नीचे आईं। उनके मुताबिक, कुछ लोग अब उनसे कह रहे हैं कि उनकी सलाह मानने से उनके पैसे बच गए।

लेकिन सोने के बाजार में आई इस नरमी की तस्वीर सिर्फ एक अपील तक सीमित नहीं है। सरकारी आंकड़ों और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों में भी भारत में सोने के आयात और मांग में कमी आई है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि सोने की कीमतों में कितनी गिरावट आई है और खरीदारी के आंकड़ों से क्या संकेत मिल रहे हैं।

लखनऊ में पीएम मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 21 नवंबर को लखनऊ में पांचवें राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मई में की गई अपनी अपील को याद किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया था कि अगर जरूरी न हो तो एक साल तक सोना न खरीदें। मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के उस आह्वान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने खाद्यान्न संकट के दौरान लोगों से हफ्ते में एक दिन एक समय का भोजन छोड़ने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने उस समय भी शास्त्री की बात मानी थी और आज भी देशवासियों में वही भावना है।

उन्होंने कहा कि उनके जैसे एक सामान्य व्यक्ति की अपील पर लोगों ने सोने की खरीदारी कम की और कीमतें नीचे आईं। प्रधानमंत्री के मुताबिक, अब लोग उनसे कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी बात मानी और इससे उनके पैसे बच गए।

मई के बाद सोने की कीमतों में कितना बदलाव आया? NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 9 मई को 15,250 रुपये प्रति ग्राम थी। 21 नवंबर तक यह घटकर 12,523 रुपये प्रति ग्राम पर आ गई। यानी इस अवधि में प्रति ग्राम कीमत 2,727 रुपये कम हुई।

विवरण कीमत 9 मई को सोने का भाव ₹ 15,250 प्रति ग्राम 21 नवंबर को सोने का भाव ₹ 12,523 प्रति ग्राम प्रति ग्राम अंतर ₹ 2,727 कीमत में कमी करीब 17.9%

सोने के आयात में करीब 40% की कमी भारत दुनिया के बड़े सोना आयातक देशों में शामिल है। ऐसे में सोने की खरीदारी में कमी का असर देश के आयात बिल पर भी दिखाई दे सकता है। NDTV की रिपोर्ट में सरकारी आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारत का सोना आयात करीब 40% घटकर 24.78 अरब डॉलर रह गया। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 41.24 अरब डॉलर था।

सोने का आयात घटने का मतलब है कि इस अवधि में भारत ने विदेशों से पहले के मुकाबले कम मूल्य का सोना खरीदा। हालांकि, आयात के मूल्य में बदलाव को सिर्फ घरेलू खरीदारी में कमी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कीमतों और अन्य बाजार कारकों का असर भी इस आंकड़े पर पड़ सकता है।

ज्वेलरी की मांग में भी आई कमी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की कुल सोने की मांग 162 टन रही। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 29% कम है। इसी दौरान सोने के आभूषणों की मांग में भी गिरावट दर्ज की गई। ज्वेलरी की मांग 20% घटकर करीब 100 टन रह गई। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सोने की ऊंची कीमतों और बाजार की परिस्थितियों के बीच ग्राहकों की खरीदारी प्रभावित हुई है। खासकर आभूषणों की मांग में कमी ज्वेलरी कारोबार के लिए अहम संकेत है।

मई में क्यों की गई थी सोना नहीं खरीदने की अपील? मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोने की खरीदारी को लेकर अपील उस समय की थी, जब मध्य पूर्व में संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा था और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी चिंता जताई जा रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सोने की खरीदारी में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है।

ऐसे में राष्ट्रीय हित में लोगों को एक साल तक गैर-जरूरी सोना खरीदने से बचने का संकल्प लेना चाहिए। इसी अवधि में केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क भी 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। आयात शुल्क में इस बढ़ोतरी का असर घरेलू बाजार में सोने-चांदी से जुड़े कारोबार और ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों पर भी पड़ा था।

CTI चेयरमैन ने बताया- कितना सस्ता हुआ सोना सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना न खरीदने की सलाह दी थी, तब सोने का भाव 1 करोड़ 90 लाख रुपये प्रति किलो था। आज सोने का भाव गिरकर 1 करोड़ 25 लाख रुपये प्रति किलो हो गया है। यानी प्रति किलो 65 लाख रुपये की गिरावट आई है।