PM Modi on Gold Price: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई में देशवासियों से सोना खरीदने में संयम बरतने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि अगर बहुत जरूरी न हो तो एक साल तक सोना न खरीदें। अब लखनऊ में इस अपील का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोगों ने उनकी बात मानी, खरीदारी कम की और सोने की कीमतें नीचे आईं। उनके मुताबिक, कुछ लोग अब उनसे कह रहे हैं कि उनकी सलाह मानने से उनके पैसे बच गए।
लेकिन सोने के बाजार में आई इस नरमी की तस्वीर सिर्फ एक अपील तक सीमित नहीं है। सरकारी आंकड़ों और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों में भी भारत में सोने के आयात और मांग में कमी आई है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि सोने की कीमतों में कितनी गिरावट आई है और खरीदारी के आंकड़ों से क्या संकेत मिल रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 21 नवंबर को लखनऊ में पांचवें राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मई में की गई अपनी अपील को याद किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया था कि अगर जरूरी न हो तो एक साल तक सोना न खरीदें। मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के उस आह्वान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने खाद्यान्न संकट के दौरान लोगों से हफ्ते में एक दिन एक समय का भोजन छोड़ने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने उस समय भी शास्त्री की बात मानी थी और आज भी देशवासियों में वही भावना है।
उन्होंने कहा कि उनके जैसे एक सामान्य व्यक्ति की अपील पर लोगों ने सोने की खरीदारी कम की और कीमतें नीचे आईं। प्रधानमंत्री के मुताबिक, अब लोग उनसे कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी बात मानी और इससे उनके पैसे बच गए।
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 9 मई को 15,250 रुपये प्रति ग्राम थी। 21 नवंबर तक यह घटकर 12,523 रुपये प्रति ग्राम पर आ गई। यानी इस अवधि में प्रति ग्राम कीमत 2,727 रुपये कम हुई।
|विवरण
|कीमत
|9 मई को सोने का भाव
|₹15,250 प्रति ग्राम
|21 नवंबर को सोने का भाव
|₹12,523 प्रति ग्राम
|प्रति ग्राम अंतर
|₹2,727
|कीमत में कमी
|करीब 17.9%
भारत दुनिया के बड़े सोना आयातक देशों में शामिल है। ऐसे में सोने की खरीदारी में कमी का असर देश के आयात बिल पर भी दिखाई दे सकता है। NDTV की रिपोर्ट में सरकारी आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारत का सोना आयात करीब 40% घटकर 24.78 अरब डॉलर रह गया। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 41.24 अरब डॉलर था।
सोने का आयात घटने का मतलब है कि इस अवधि में भारत ने विदेशों से पहले के मुकाबले कम मूल्य का सोना खरीदा। हालांकि, आयात के मूल्य में बदलाव को सिर्फ घरेलू खरीदारी में कमी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कीमतों और अन्य बाजार कारकों का असर भी इस आंकड़े पर पड़ सकता है।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की कुल सोने की मांग 162 टन रही। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 29% कम है। इसी दौरान सोने के आभूषणों की मांग में भी गिरावट दर्ज की गई। ज्वेलरी की मांग 20% घटकर करीब 100 टन रह गई। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सोने की ऊंची कीमतों और बाजार की परिस्थितियों के बीच ग्राहकों की खरीदारी प्रभावित हुई है। खासकर आभूषणों की मांग में कमी ज्वेलरी कारोबार के लिए अहम संकेत है।
मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोने की खरीदारी को लेकर अपील उस समय की थी, जब मध्य पूर्व में संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा था और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी चिंता जताई जा रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सोने की खरीदारी में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है।
ऐसे में राष्ट्रीय हित में लोगों को एक साल तक गैर-जरूरी सोना खरीदने से बचने का संकल्प लेना चाहिए। इसी अवधि में केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क भी 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। आयात शुल्क में इस बढ़ोतरी का असर घरेलू बाजार में सोने-चांदी से जुड़े कारोबार और ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों पर भी पड़ा था।
सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना न खरीदने की सलाह दी थी, तब सोने का भाव 1 करोड़ 90 लाख रुपये प्रति किलो था। आज सोने का भाव गिरकर 1 करोड़ 25 लाख रुपये प्रति किलो हो गया है। यानी प्रति किलो 65 लाख रुपये की गिरावट आई है।
बृजेश गोयल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री की सलाह को नजरअंदाज करके व्यापारियों ने उस समय सोना खरीदा होता तो आज प्रति किलो 65 लाख रुपये का नुकसान होता। लाखों ज्वेलर कर्ज में डूब जाते, कंगाल हो जाते।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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