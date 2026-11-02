बिजली बिल से मिलेगी राहत! सोलर पैनल लगवाने पर 1.02 लाख रुपये तक सब्सिडी, जानें पूरी योजना

बिजली संकट से निपटने और लोगों को सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) के तहत सोलर पैनल लगवाने पर 97,000 रुपये से ज्यादा की सब्सिडी दे रही है। इस योजना से 3 लाख से अधिक परिवारों को सीधे फायदा मिलने की उम्मीद है। सब्सिडी के बाद सोलर सिस्टम लगवाने की लागत 5,400 रुपये से 10,000 रुपये तक बताई जा रही है।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद 45 दिनों के भीतर वेंडर उपभोक्ता से संपर्क करेगा। इसके बाद सात दिनों के भीतर घर पर सोलर सिस्टम लगाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पूरी प्रक्रिया और जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद तीन महीने के भीतर सब्सिडी की रकम उपभोक्ता के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
कॉस्टन एनर्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर कुणाल पंचाल दैनिक भास्कर को बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छोटे बिजली उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पहले से मिलने वाली सब्सिडी के अलावा अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है।
खासतौर पर ऐसे उपभोक्ता जिनका हर महीने बिजली बिल 1,500 से 2,000 रुपये के बीच आता है और जो अब तक सोलर सिस्टम लगवाने से बच रहे थे, वे इसका फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन करते समय बिजली बिल पर दर्ज नाम और अन्य जरूरी दस्तावेजों में दर्ज नाम एक जैसा होना चाहिए। दोनों में अंतर होने पर आवेदन की प्रक्रिया में परेशानी आ सकती है।
कुणाल पंचाल के मुताबिक, पहले 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलती थी। अब छोटे बिजली उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए 2.18 किलोवाट तक के सिस्टम पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।
पहले सामान्य वर्ग के उपभोक्ताओं को 2.18 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने पर 63,240 रुपये की सब्सिडी मिलती थी। अब इसे बढ़ाकर 97,290 रुपये कर दिया गया है। वहीं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी बढ़ाकर 1,02,695 रुपये कर दी गई है।
इस तरह सामान्य वर्ग के उपभोक्ताओं को पहले के मुकाबले 34,050 रुपये और एससी-एसटी वर्ग के उपभोक्ताओं को 39,455 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी।
अतिरिक्त सब्सिडी का फायदा लेने के लिए उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के आधिकारिक पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
उपभोक्ताओं को पोर्टल पर जाकर ओटीपी के जरिए लॉगिन करना होगा। इसके बाद अपनी पसंद के वेंडर का चयन करके जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
सोलर सिस्टम लगवाने के लिए उपभोक्ताओं को शुरुआत में वेंडर या एजेंसी को तय की गई पूरी रकम का भुगतान करना होगा। सिस्टम लगने और मीटर लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी के लिए आवेदन आगे बढ़ेगा। सरकार की ओर से मंजूर सब्सिडी की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
योजना के तहत सोलर सिस्टम 5,000 से 10,000 रुपये में लगने की चर्चा हो रही है। हालांकि, उपभोक्ताओं को यह समझना जरूरी है कि यह हर मामले में सोलर सिस्टम की अंतिम कीमत नहीं है।
कुणाल पंचाल के मुताबिक, बताई जा रही रकम सरकार की ओर से तय बेंचमार्क लागत के आधार पर समझाई गई है। वास्तविक कीमत एजेंसी और इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।
सरकार की बेंचमार्क लागत और एजेंसी की ओर से बताई गई वास्तविक कीमत में अंतर संभव है। इसलिए सोलर सिस्टम लगवाने से पहले उपभोक्ताओं को कुल लागत, सिस्टम की क्षमता, वेंडर की जानकारी और मिलने वाली सब्सिडी के बारे में स्पष्ट जानकारी ले लेनी चाहिए।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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