बिजली बिल से मिलेगी राहत! सोलर पैनल लगवाने पर 1.02 लाख रुपये तक सब्सिडी, जानें पूरी योजना

बिजली संकट से निपटने और लोगों को सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) के तहत सोलर पैनल लगवाने पर 97,000 रुपये से ज्यादा की सब्सिडी दे रही है। इस योजना से 3 लाख से अधिक परिवारों को सीधे फायदा मिलने की उम्मीद है। सब्सिडी के बाद सोलर सिस्टम लगवाने की लागत 5,400 रुपये से 10,000 रुपये तक बताई जा रही है।

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद 45 दिनों के भीतर वेंडर उपभोक्ता से संपर्क करेगा। इसके बाद सात दिनों के भीतर घर पर सोलर सिस्टम लगाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पूरी प्रक्रिया और जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद तीन महीने के भीतर सब्सिडी की रकम उपभोक्ता के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

2,000 रुपये तक बिजली बिल वालों को सीधा फायदा कॉस्टन एनर्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर कुणाल पंचाल दैनिक भास्कर को बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छोटे बिजली उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पहले से मिलने वाली सब्सिडी के अलावा अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है।

खासतौर पर ऐसे उपभोक्ता जिनका हर महीने बिजली बिल 1,500 से 2,000 रुपये के बीच आता है और जो अब तक सोलर सिस्टम लगवाने से बच रहे थे, वे इसका फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन करते समय बिजली बिल पर दर्ज नाम और अन्य जरूरी दस्तावेजों में दर्ज नाम एक जैसा होना चाहिए। दोनों में अंतर होने पर आवेदन की प्रक्रिया में परेशानी आ सकती है।

2.18 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर अतिरिक्त सब्सिडी कुणाल पंचाल के मुताबिक, पहले 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलती थी। अब छोटे बिजली उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए 2.18 किलोवाट तक के सिस्टम पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।

पहले सामान्य वर्ग के उपभोक्ताओं को 2.18 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने पर 63,240 रुपये की सब्सिडी मिलती थी। अब इसे बढ़ाकर 97,290 रुपये कर दिया गया है। वहीं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी बढ़ाकर 1,02,695 रुपये कर दी गई है।

इस तरह सामान्य वर्ग के उपभोक्ताओं को पहले के मुकाबले 34,050 रुपये और एससी-एसटी वर्ग के उपभोक्ताओं को 39,455 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी।

आवेदन करने का तरीका नहीं बदला अतिरिक्त सब्सिडी का फायदा लेने के लिए उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के आधिकारिक पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

उपभोक्ताओं को पोर्टल पर जाकर ओटीपी के जरिए लॉगिन करना होगा। इसके बाद अपनी पसंद के वेंडर का चयन करके जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

सीधे बैंक खाते में आएगी सब्सिडी की रकम सोलर सिस्टम लगवाने के लिए उपभोक्ताओं को शुरुआत में वेंडर या एजेंसी को तय की गई पूरी रकम का भुगतान करना होगा। सिस्टम लगने और मीटर लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी के लिए आवेदन आगे बढ़ेगा। सरकार की ओर से मंजूर सब्सिडी की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

क्या 5,000 से 10,000 रुपये में लग जाएगा सोलर सिस्टम? योजना के तहत सोलर सिस्टम 5,000 से 10,000 रुपये में लगने की चर्चा हो रही है। हालांकि, उपभोक्ताओं को यह समझना जरूरी है कि यह हर मामले में सोलर सिस्टम की अंतिम कीमत नहीं है।

कुणाल पंचाल के मुताबिक, बताई जा रही रकम सरकार की ओर से तय बेंचमार्क लागत के आधार पर समझाई गई है। वास्तविक कीमत एजेंसी और इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।