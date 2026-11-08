दिवाली की रोशनी के साथ बिजली बिल की भी बचत! इस सरकारी योजना में मिल सकते हैं 78,000 रुपए

दिवाली का त्योहार रोशनी और खुशियों का प्रतीक है। इस मौके पर अगर घर की सजावट के साथ बिजली के बिल को कम करने का भी इंतजाम हो जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसी दिशा में एक अच्छा विकल्प है।
इस योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकार की ओर से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा, सोलर बिजली के जरिए हर महीने बिजली के खर्च को भी कम किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश के एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाना है। योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार सोलर पैनल लगवाने पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में सब्सिडी देती है।
इस योजना के तहत सोलर पैनल की क्षमता के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। सामान्य राज्यों में सब्सिडी का हिसाब इस प्रकार है:
यानी अगर कोई परिवार अपनी छत पर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाता है तो उसे सरकार से अधिकतम 78,000 रुपए की आर्थिक मदद मिल सकती है। 3 किलोवाट से अधिक क्षमता का सिस्टम लगवाने पर अतिरिक्त केंद्रीय सब्सिडी नहीं मिलती। विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सब्सिडी की दर अलग है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी।
इस योजना का लाभ आवासीय बिजली उपभोक्ताओं को मिलता है। व्यावसायिक बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ता इसके लिए पात्र नहीं हैं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) का चयन करके बिजली उपभोक्ता नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के बाद बिजली वितरण कंपनी से तकनीकी मंजूरी मिलने का इंतजार करना होगा। मंजूरी मिलने पर उपभोक्ता पोर्टल पर रजिस्टर्ड वेंडर का चयन करके अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा सकता है।
इंस्टॉलेशन पूरा होने और नेट मीटर लगने के बाद बिजली विभाग की ओर से निरीक्षण किया जाएगा। सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने पर बैंक खाते की जानकारी और कैंसिल चेक जमा करके सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा।
इस तरह दिवाली के मौके पर सोलर पैनल लगवाने का फैसला लंबे समय में बिजली के खर्च को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि, सब्सिडी मिलने के बावजूद सोलर सिस्टम लगवाने की शुरुआती लागत उपभोक्ता को खुद वहन करनी होती है। बिजली बिल में वास्तविक बचत सोलर उत्पादन, घरेलू खपत और स्थानीय नियमों पर निर्भर करेगी।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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