PNB Account Alert: आपका भी PNB में खाता है? 10 नवंबर से इन खातों को बंद करने जा रहा बैंक, बचाने के लिए तुरंत करें ये काम

PNB Account Closing Rules: अगर आपका भी अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, तो आपके लिए बड़ा अपडेट आया है। पंजाब नेशनल बैंक कुछ बैंक अकाउंट को बंद करने का प्लान कर रहे हैं। इसके लिए बैंक ने कुछ कैटेगिरी डिसाइड की है। अगर कोई बैंक अकाउंट उसमें आता है, तो बैंक उस खाते को बंद कर सकता है। अगर आपका भी अकाउंट पीएनबी में है, तो चलिए जानते हैं बैंक किन खातों को बंद करने वाला है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) सिर्फ उन खातों को बंद करने वाला है, जिनका इस्तेमाल लंबे वक्त से नहीं किया गया है। अगर आपका भी ऐसा खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, तो आपको अलर्ट रहना होगा। बैंक इस कार्रवाई के लिए 10 नवंबर 2026 की तारीख तय की है।
PNB की ओर से तय किए गए मानदंडों के मुताबिक, उन खातों पर कार्रवाई हो सकती है जिनमें 30 सितंबर 2023 से कोई लेनदेन नहीं हुआ है। इसके साथ ही अगर किसी खाते का बैलेंस उस वक्त से ही जीरो है, तो बैंक उन खातों को बंद कर सकता है। बता दें कि केवल लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे सभी बैंक खाते बंद नहीं होंगे। इसके लिए खाते का निष्क्रिय होना और उसमें जीरो बैलेंस होना, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए।
अगर आपका खाता भी इन शर्तों के दायरे में आता है, तो उसे बंद होने से बचाने के लिए 10 नवंबर 2026 से पहले अपनी होम ब्रांच या नजदीकी PNB शाखा में संपर्क करें। वहां खाते को दोबारा चालू कराने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस दौरान बैंक आपसे कुछ जरूरी दस्तावेज मांग सकता है।
बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक का इन खातों को बंद करने का मुख्य उद्देश्य इनको गलत इस्तेमाल होने से बचाना है। दरअसल साइबर ठग ऐसे निष्क्रिय खातों को संभावित धोखाधड़ी, अनधिकृत लेनदेन और गलत इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, ऐसे खातों की संख्या कम करके बैंकिंग सिस्टम को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना भी इस कदम का मकसद है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.