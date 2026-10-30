छोटी रकम से बनाना है बड़ा फंड? आपके लिए बेस्ट हैं पोस्ट ऑफिस की ये 5 योजनाएं, डिटेल में जानिए कैसे

अगर आप कम रकम से बचत शुरू करना चाहते हैं और लंबे समय में बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं अच्छा विकल्प हो सकती हैं। इन योजनाओं में निवेश की शुरुआत छोटी रकम से की जा सकती है। साथ ही, सरकार की ओर से समर्थित होने के कारण इनमें निवेश को अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है।
पोस्ट ऑफिस में बच्चों की पढ़ाई, शादी, रिटायरमेंट और भविष्य की जरूरतों के लिए अलग-अलग योजनाएं उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं ऐसी पांच योजनाओं के बारे में, जिनके जरिए आप धीरे-धीरे अच्छी रकम जमा कर सकते हैं।
अगर आप हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम बचाकर बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की पांच साल वाली आरडी योजना अच्छा विकल्प है। इसमें हर महीने कम से कम 100 रुपए जमा किए जा सकते हैं। फिलहाल इस योजना पर 6.7 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है, जिसकी गणना तिमाही आधार पर होती है। इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार हर महीने निवेश कर सकते हैं।
लंबे समय के लिए बचत करने वालों के लिए पीपीएफ योजना उपयोगी है। इसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। इस योजना की अवधि 15 साल है। फिलहाल इस पर 7.1 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की रकम टैक्स फ्री होती है।
अगर आप पांच साल के लिए एकमुश्त रकम निवेश करना चाहते हैं, तो एनएससी पर विचार कर सकते हैं। इसमें कम से कम 1,000 रुपए से निवेश शुरू किया जा सकता है। फिलहाल इस पर 7.7 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। ब्याज सालाना जुड़ता है और मैच्योरिटी पर मूलधन के साथ मिलता है।
किसान विकास पत्र उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जो अपनी जमा रकम को दोगुना करना चाहते हैं। इसमें कम से कम 1,000 रुपए निवेश किए जा सकते हैं। फिलहाल इस पर 7.5 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। इस योजना में निवेश की रकम 115 महीने यानी 9 साल और 7 महीने में दोगुनी हो जाती है।
बेटी के भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छा विकल्प है। इसमें 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है। इसमें सालाना कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। फिलहाल इस पर 8.2 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। खाते की मैच्योरिटी 21 साल में होती है।
पोस्ट ऑफिस की इन सभी योजनाओं की ब्याज दरें सरकार हर तीन महीने में तय करती है। अक्टूबर से दिसंबर 2026 की तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निवेश करने से पहले अपनी जरूरत, निवेश की अवधि और पैसों की उपलब्धता जरूर देखें। ध्यान रखें कि हर योजना की लॉक-इन अवधि और पैसे निकालने के नियम अलग-अलग हैं।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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