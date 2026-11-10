पोस्ट ऑफिस की MIS और बैंक FD में कौन देगा ज्यादा फायदा? आसान भाषा में समझें 5 लाख रुपए का पूरा कैलकुलेशन

अगर आपके पास 5 लाख रुपए की एकमुश्त रकम है और आप इसे सुरक्षित जगह निवेश करके अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (MIS) और बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) अच्छे विकल्प हो सकते हैं।
दोनों ही योजनाओं में निवेश की रकम पर तय ब्याज मिलता है, लेकिन इनके काम करने का तरीका अलग है। पोस्ट ऑफिस MIS में हर महीने ब्याज मिलता है, जबकि बैंक एफडी में आप मासिक या मैच्योरिटी पर ब्याज लेने का विकल्प चुन सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम पर फिलहाल 7.4 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। इस योजना की अवधि 5 साल है। इसमें ब्याज का भुगतान हर महीने किया जाता है। अगर आप इसमें 5 लाख रुपए निवेश करते हैं, तो सालाना ब्याज 37,000 रुपए होगा। इस तरह हर महीने करीब 3,083 रुपए की कमाई होगी।
पांच साल यानी 60 महीने में आपको कुल 1,85,000 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। इस अवधि के बाद आपकी मूल निवेश राशि यानी 5 लाख रुपए वापस मिल जाएगी। इस तरह पांच साल में कुल 6,85,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि, इसमें मासिक मिलने वाले ब्याज को दोबारा निवेश करने से होने वाली कमाई शामिल नहीं है।
अब बात करते हैं बैंक एफडी की। उदाहरण के लिए, एचडीएफसी बैंक की नवंबर 2026 में लागू ब्याज दरों के अनुसार, सामान्य ग्राहकों को 5 साल से अधिक और 10 साल तक की अवधि वाली एफडी पर अधिकतम 6.60 फीसदी ब्याज मिल रहा है।
अगर आप 5 लाख रुपए करीब 5 साल के लिए इस दर पर संचयी एफडी में निवेश करते हैं और ब्याज तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर जुड़ता है, तो मैच्योरिटी पर आपको करीब 6,93,614 रुपए मिल सकते हैं। इसमें लगभग 1,93,614 रुपए ब्याज शामिल होगा। यह गणना 5 साल की सांकेतिक अवधि पर आधारित है। वास्तविक रिटर्न बैंक की लागू अवधि और शर्तों के अनुसार बदल सकता है।
इस कैलकुलेशन के हिसाब से बैंक एफडी में करीब 8,614 रुपए ज्यादा ब्याज मिल सकता है। लेकिन अगर आपको हर महीने नियमित आमदनी चाहिए, तो पोस्ट ऑफिस MIS बेहतर विकल्प है। वहीं, अगर आप ब्याज को बीच में खर्च नहीं करना चाहते और मैच्योरिटी पर एकमुश्त रकम चाहते हैं, तो संचयी बैंक एफडी पर विचार कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि दोनों योजनाओं से मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आता है। निवेश करने से पहले अपनी जरूरत, टैक्स स्लैब और संबंधित बैंक की ब्याज दर जरूर जांच लें।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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